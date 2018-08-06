А третьего убить? Жителям Тольятти запретили держать дома больше двух животных

6 Авг. 20:00 2018-08-06T20:22:47+03:00

В администрации обещают: лазить по углам и искать лишних никто не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации понимают, что нормативно-правовой акт противоречит всем региональным и федеральным законам

Изменить размер текста: A A

- Откройте, полиция! Идет перепись. Сколько у вас хвостов, два? А это кто мяукает? Платите штраф!- примерно такие диалоги ожидают услышать в своих домах жители Тольятти и это не шутка.

1 августа на сайте городской администрации опубликовали новые правила благоустройства, в которых четко прописали ответственность горожан за неправильный выгул домашних питомцев, порчу имущества, загрязнение городской среды. Уточнили в правилах и правильное, на взгляд чиновников, число кошек и собак в квартирах.

В городской думе сами не понимают, как будет работать законФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Не допускается содержание в квартирах многоквартирных домов взрослых собак в количестве более двух особей, а также взрослых кошек в количестве более двух особей» - дословная цитата из правил.

Выходит, котят и щенков любителям животных нужно будет раздавать поскорее, иначе оштрафуют? До 2 тысяч рублей придется заплатить частным лицам. Если «зоопарк» разводит должностное лицо (на многих предприятиях есть «коты полка») – сумма вырастет до 6 тысяч рублей, а юридическим лицам придется выложить до 10 тысяч рублей. Попадешься на лишних хвостах еще раз – заплатишь в два раза больше.

- Хватит смешить людей! - возмутилась местная зоозащитница Анастасия Царева. – Многие наши волонтеры берут несчастных животных сначала домой, а потом пристраивают в приюты. Выходит, их за доброе дело наказывать будут? Чиновникам делать больше нечего, как кошек и собак считать? Лучше бы мусор с улиц убирали, а не в квартиры заглядывали.

Зоозащитники опасаются: с такими порядками бездомных животных станет еще большеФото: Михаил ФРОЛОВ

- А что делать с теми животными, которые уже живут в семьях не по "нормативу"? Выкидывать или усыплять? - соглашается с коллегой зоозащиница Инесса Евсеева. - Безответственные граждане могут спокойно продолжать выкидывать своих питомцев и их приплод, ко всему прочему еще и оправдывая себя нововведениями. Много лет говорят о регистрации животных и обязательной стерилизации кошек и собак, не подлежащих племенному разведению. Это остановило бы бесконечный приток кошек и собак в армию бездомных и воспитало бы ответственное отношение людей к домашним животным. Но наши законотворцы предпочитают игнорировать этот вопрос и издавать такие документы!

Авторы инициативы – депутаты городской думы – сейчас в отпусках. Неофициально объяснили: это борьба с «нехорошими квартирами», где сердобольные бабушки содержат по сорок-пятьдесят котов и портят жизнь соседям.

- Родился указ по инициативе самих граждан. Как будут штрафовать заводчиков кошек и собак? Согласитесь, это маловероятно. Все будут сопротивляться. Да, понадобится не один год, чтобы навести порядок, - сухо комментирует депутат Сергей Колмыков.

В мэрии Автограда вопросам журналистов удивились и поспешили объяснить: документу уже пять лет .

- У нас этот порядок утвержден давно. За его неисполнение мы наказываем. Были единичные случаи, - рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Тольятти. - Жаловались соседи, что в квартире живут 4 животных, хозяйку вызвали на административную комиссию и оштрафовали. Конечно, бывают случаи, когда люди не впускают в квартиру и не приходят на комиссию – бегать по квартире и шарить по углам никто не будет. Все на честном слове.

Акт приняли с подачи региональных властей и сами не поняли зачемФото: Алексей ФОКИН

Причем в администрации Тольятти рассказали: порядок приняли в 2013 году по настоянию департамента ветеринарии Самарской области. Все прекрасно понимают, что этот порядок противоречит региональному и федеральному законодательству. Департамаент городского хозяйства пытался судиться и дошел до Верховного суда, но там ответили, что не занимаются административными делами.

- Деваться некуда. Коли уж есть такой акт, требуем выполнения, - разводят руками в мэрии.

Юрист Антон Бегеба считает, что это постановление легко оспорить в суде:

- По гражданскому кодексу России домашние животные приравнены – увы!- к вещам. Животные не ограничены в обороте, так же, как и количество вещей, которое вы можете приобрести. Где написано, что вам могут запретить иметь три холодильника?

Как такой документ прожил пять лет и почему он всплыл вдруг сейчас? Будет ли какой-то толк, кроме шумихи вокруг, пес его знает…