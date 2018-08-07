"Это все секретные испытания": сызранские экстремалы покорили перевал Дятлова и узнали, что местные думают о гибели тургруппы на горе Мертвецов

7 Авг. 22:10 2018-08-07T22:18:44+03:00

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Группа сызранцев вернулась из джип-похода на перевал Дятлова - одного из самых загадочных и мистических мест современности на Урале. Позади сотни километрво по бездорожью, крутые горы, реки, которые приходилось переезжать вброд, встреча с нетронутой природой, короткие ночи - как за Полярным кругом. В команде и люди с ограниченными возможностями. которые не боятся никаких трудностей. У предводителя отряда Дмитрия Кондрашина - стальные ноги и характер, он известный экстремал, которому на месте не сидится.

Дмитрий не боится сложностейФото: Личный архив

- Я люблю путешествовать, заряжаться энергией, получать новые эмоции от поездок. Особенно, когда отправляешься в путешествие с группой таких же единомышленников, как и ты сам. Уже 3 года мы исследуем новые горизонты, а с приобретением внедорожника появилась возможность ездить на дальние расстояния. Успели побывать в Казахстане и на Урале, но захотелось чего-то необычного, нового. Зимой приняли отправиться на перевал Дятлова, где когда-то при мистических обстоятельствах погибла группа туристов. Такое место не может не притягивать людей, побывать там –значит доказать самому себе, что ты способен на большее, чем ты думаешь, - признался в разговоре с корреспондентом "КП-Самара" Дмитрий Кондрашин, главный заводила этого экстремального похода.

Ехать приходилось по бездорожьюФото: "КП" Архив

В пути группа провела восемь дней, хотя закладывали на все - 10. Не пригодились даже зимние вещи, погода была на удивление теплой.

- Сложнее всего было с машинами, - вспоминает Дмитрий. - Не каждый автомобиль выдержит такие перепады высот, крутые склоны. У джипа колесо и часть моста оторвались, вокруг - никаких населенных пунктов. Кое-как соорудили сварочный аппарат из подручных средств, все исправили. И в итоге доехали до конца.

Ребят ждало свидание с чудесной природойФото: Личный архив

Несмотря на сложности, впечатлений у команды миллион: северная тайга с кедрами похитила сердце, были и встречи с медведями, зайцами, общение с местными жителями. У них сызранцы не могли не спросить и о главной загадке, связанной с перевалом Дятлова. Больше 50 лет назад здесь погибла группа туристов, отправившаяся в сложнейший лыжный поход. В их гибели подозревали представителей местной народности манси, которые могли быть недружелюбны к чужакам. Сами же местные жители считают: во всем виноваты секретные испытания новейшего на тот момент орудия. Ребят просто "зачистили" свои же спецслужбы.

Корреспонденты "Комсомольской правды" уже давно пытаются разгадать тайну перевала. Например, им удалось поговорить с уральским исследователем, который считает, что туристов убили шаманы. Некие факты позволяют преположить, что под перевалом Дятлова скоро обнаружат завод химического оружия. А еще исследователей мучает вопрос, кто похоронен в могиле Семена Золотарева.

Сызранская же команда экстремалов теперьуходит в зимний отпуск, а в планах - покорение Севера.

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