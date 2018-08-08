Рачейский бор в Самарской области: как добраться и не потеряться, где найти Чайное озеро и каменные изваяния

СЕГОДНЯ 08:40 2018-08-08T10:24:35+03:00

Продолжаем путешествия по самым красивым и таинственным местам Самарской области вместе с “Комсомолкой”: узнаем, как добраться в Рачейский бор в Самарской области, и что посмотреть по дороге (фото)

Рачейский бор в Самарской области - одно из самых загадочных и притягательных мест. Добраться туда из города достаточно просто, особенно на комфортном автомобиле: в дороге придется провести часа три, немного поплутать по грунтовке, но все эти неудобства компенсируются чудесными видами и полезным сосновым воздухом, наполненным фитонцидами. На территории бора – 30 памятников природы и даже больше! Чтобы не заплутать, лучше держаться трассы: расстояние от Самары до Рачейского бора примерно такое же, как от Милана до популярного морского курорта Сан-Ремо - около 210 километров. Сначала ехать нужно в сторону Сызрани, потом уйти направо и ориентироваться на село Смолькино.

Поместилось всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы отправляемся в поездку на новеньком KIA Stinger, спортивном фастбэке корейского производителя КИА. Удобные сидения, много места для ног, индивидуальные кондиционеры – есть полная уверенность, чтои через три часа пути мы будем свежие, ноги-руки не затекут, а силы останутся для прогулки по горам. В просторный багажник закинули все нужное для путешествия: огромный рюкзак нашего фотографа Светланы поместился легко, а рядом - термос, пакеты с едой, теплые кофты.

Правда, первая остановка случилась гораздо раньше, чем мы думали: впереди показалось целое поле маленьких солнышек. Ну и какая уважающая себя дама проедет мимо, не сделав несколько селфи? Пока мы фотографируемся, забыв прикрыть дверь салона, наше чудесное авто облюбовала компания мошкары. Ну это легко поправимо: открываем люк – и прощайте, наши маленькие друзья.

Подсолнухи скромно отворачивали головыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один любитель красивых машин встретился нам уже под Тольятти: под колеса нашего KIA Stinger бросилась маленькая лохматая собачка. К счастью, сработала система предупреждения фронтальных столкновений, и пес не пострадал.

Пес жив и здоровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я даже задремала – но Светлана нещадно растолкала меня. Три часа пролетели незаметно, оказалось, что на улице жарко: в салоне этого не чувствовалось, спасибо трехзонной системе климат-контроля. Село Заборовка, в котором мы нашли магазинчик, известно не только этим. Прямо около дороги здесь стоит старинная усадьба, правда, не в слишком хорошем состоянии.

Незапланированная остановка в селе Заборовка с целью пополнения запасов и дальше в путьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смотрим из окна и едем дальше: первая остановка - село Старая Рачейка. Находится оно примерно в 40 км на север от Сызрани. Возникло село в 1663-1669 годы на землях Московского Вознесенского девичьего монастыря. В старину было обнесено изгородью и глубоким рвом с водой. Попасть в него можно было лишь через шесть въездов, но разрешение на выезд и въезд нужно было получить у стражей. Сейчас охраны нет, поэтому мы легко въехали на улицы села Старая Рачейка. Стоит оно на небольшой речке Рачейке, от которой и получило название. По преданию, имя реки связано с обилием в ней раков. Слово «старая» к названию добавилось в 1782 году, когда отселенцы из Рачейки основали недалеко от Сызрани другое поселение - Новую Рачейку.

Здесь можно набрать воды и окунутьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наше знакомство с этим удивительным местом началось со святого источника. Найти его несложно - от Переволок нужно проехать около 90 км по трассе М5, миновать посёлок Новозаборовский, затем повернуть направо, в сторону Старой Рачейки. Когда вы будет проезжать мимо села, справа на горе заметите часовню, здесь и находится святой источник. За водой сюда приезжают как местные, так и туристы. Есть купель. Вода из источника вытекает в озеро, в водах которого сказочно отражается весь комплекс.

KIAStinger отлично смотрится и в городе, и на трассе и даже на грунтовкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Немного отдохнули и дальше в дорогу. Главная наша цель – Рачейские Скалы. Чтобы туда попасть, нужно доехать до села Смолькино. В центре деревни - мемориал землякам, погибшим в Великой Отечественной войне и часовня. У часовни нужно повернуть направо и продолжить движение по главной дороге, она приведет на опушку леса. Здесь асфальт закончился. Однако и поездка по бездорожью оказалась очень комфортной. Машина мягко преодолевала все ямки и кочки, а система кругового обзора помогала избежать неприятного столкновения с ветками и камнями.

Припарковались в тени сосенФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На опушке леса мы увидели табличку «Рачейские Скалы». В принципе, автомобильное путешествие здесь обычно и заканчивается. Но мы благодаря высокому клиренсу автомобиля KIA Stinger проехали чуть глубже в лес. Быстро собрались и рванули вперед – в каменные джунгли. Через сорок минут прогулки заподозрили неладное. Навигатор вел вглубь леса, а чаща становилась все непроходимей. На соснах заметны зарубки.

Раньше здесь добывали смолуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда-то давно по этим насечкам текла смола, ее собирали местные жители и на смоловарнях путём сухой перегонки делали техническую смолу, из которой затем получали дёготь, канифоль, скипидар и другие полезные вещества. Именно этот промысел – смоловарения - и дал название селу.

Заяц убежал, а вот бабочка с удовольствием позировалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любуясь природой, мы зашли туда, где лишь пауки, муравьи и другая лесная живность. Наш визит испугал шустрого зайца, который растеряно, помчался прочь.

В чаще мы плутали несколько часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скал все ещё не видно, и мы приняли решение вернуться к машине. После такой часовой прогулки отдых в салоне KIA Stinger показался раем – простор, центральный подлокотник спереди, три полноценных пассажирских места во втором ряду, зарядка для телефона, удобные кресла. Может и не ходить никуда? Но мы же путешественники знатные. Едем дальше.

Все это время верный KIA Stinger ждал нас под тенью сосенФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выбравшись из леса, мы заметили еще одну дорогу, которая вела вдоль сосен. Совсем скоро увидели беседку для отдыха и еще одну табличку «Рачейские Скалы». На этот раз далеко идти не пришлось, в лесу мы встретили местного жителя, собирающего сухие ветки, он подсказал короткий путь и всего через 5-10 минут мы нашли огромные валуны, которые как по волшебству были разбросаны среди сосен.

Вид открывается отличныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каменные глыбы балансируют на краю, вырастают из земли, как грибы. Зрелище завораживает и заставляет вспомнить все легенды, которые ходят о здешних местах: про великанов и каменный народец, про НЛО и ледник, якобы остановившийся именно здесь.

Огромные валуны разбросаны по лесуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующим пунктом нашего маршрута стало «Чайное озеро». Оно находится на противоположной стороне села Смолькино. Поэтому из леса нам пришлось вернуться к монументу павшим войнам, вывернуть на центральную улицу и продолжить движение по ней.

Покой чайного озераФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Озеро нас встретило умиротворением. Ровная гладь воды, тишина, березы и сосны по берегам. Особенность этого водоема в цвете его воды – она похожа на крепко заваренный чай, при этом прозрачная и прохладная. Здесь можно разбить палатку и остаться на всю ночь.

Еще одна точка нашего маршрута - источник Семиключье. Находится он также в селе Смолькино. Там в небольшом овраге из-под земли бьют семь источников, но по некоторым данным часть из них уже засохла. Мы снова вернулись к монументу павших воинов и направились в сторону леса. Тут нас окружили любопытные козы. Наблюдать за ними было вдвойне интереснее через камеры, спрятанные в корпусе машины. Животные оказались контактными и с удовольствием позировали нашему фотографу.

Животные оказались контактными и с удовольствием позировали нашему фотографуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Климат-контроль хорошо, но в этот раз окна открываем нараспашку и наслаждаемся запахами луга. Приятно, когда автомобиль по грунтовке едет так, как будто под колесами асфальт. Припарковались в лесу. Затем по тонкому бревну преодолели ручей и отправились в сердце леса, который встретил нас грибами. Маслят было так много, что пройти мимо оказалось просто невозможно.

Грибов в бору больше чем достаточноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Направление к источникам нам подсказал местный житель, случайно оказавшийся поблизости, но несмотря на все подсказки найти источники нам так и не удалось, зато мы вышли на полянку с белоснежным морским песком и огромными валунами. Вид с вершины каменного выступа открывался шикарный.

Вместо источников нашли валуныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выбравшись из леса, мы твердо усвоили несколько простых правил: даже если у вас отличный смартфон, перед поездкой не поленитесь распечатать карту на бумаге, самый лучший вариант если вы возьмете с собой в прогулку по Рачейскому бору проводника из местных, тогда вам не придется блуждать часами по лесу.

Покидая Смолькино, заметили бабушек с ведрами маслят. Здесь за 4 килограмма очищенных грибов просят всего 300 рублей. Получается, чтобы местным жителям купить KIA Stinger , нужно собрать и продать 6,43 тонны маслят. На первый взгляд нам показалось, что примерно такое количество грибов и растет в Рачейском бору.

Сейчас считается, что эта вода имеет целительные свойства, а старец, живший здесь, обладал даром прозорливостиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последней точкой путешествия стал Родник старца Андрея Логинова. Туда мы отправились на обратной дороге. Находится он у села Старая Рачейка, недалеко от летнего лагеря "Рассвет". Источник мы нашли быстро. По проселочной дороге проехали вдоль лагеря, затем резкий спуск и вот уже источник. Появился он более ста лет назад, за селом на склоне горы. Популярным стал после того как рядом с родником поселился местный старец Андрей Логинов. К нему приходили священники с крестным ходом, они служили молебен, освящали воду, приходили за советом люди. Андрея Логинова арестовали в 1928 году. Священника пытали, допрашивали, требовали отречься от веры, но старец все выдержал и вернулся в село, восстановил разрушенную келью, расчистил заросший родничок и продолжил принимать людей.

Сейчас считается, что эта вода имеет целительные свойства, а старец, живший здесь, обладал даром прозорливости.

День пробежал быстро, и мы засобирались в обратный путьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода из родника течет в открытую купальню, а из нее в реку. У купели оказалась женщина с четырьмя детьми. Она представилась пра-, пра-, пра-, правнучкой того самого священника Андрея Логинова. А на источник она приезжает каждый год и просит исцеления детям. Двое ее сыновей имеют проблемы со слухом и речью.

Кстати, всего в Сызранском районе насчитывается около 104 источников. Охота за ними может превратиться еще в одну, отдельную экспедицию.

Вот что значит автомобиль для настоящего путешествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домой хотелось вернуться поскорее. Устойчивый и маневренный KIA Stinger легко вывез нас из леса и помчал домой по оживленной трассе. Кстати, как бы быстро мы не разгонялись, скорость совершенно не чувствовалась, не было привычного дребезжания и свиста. Вот что значит автомобиль для настоящего путешествия. Интеллектуальный круиз-контроль с функцией StopandGo и система удержания автомобиля в полосе движения оказались отличными помощниками для уставшего водителя.

Здесь есть все для отличного путешествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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