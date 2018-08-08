“Выбираю для сестры платье... и гроб”: очередная автокатастрофа на "проклятой" трассе около Саратова оставила сиротами двух детей

СЕГОДНЯ 23:00 2018-08-08T23:39:02+03:00

Сергей и Нина умерли сразу, 12-летняя Яна впала в кому - теперь у нее остался только 9-летний Славик

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Нина и Сергей Лучко собирались ехать на отдых в Краснодарский край, там их ждали родственники. С собой взяли детей - 12-летнюю Яну и 9-летнего Святослава. Яна болеет тяжелой формой ДЦП, но родители очень хотят показать ей мир, поэтому во все путешествия берут с собой.

7 августа в 7 утра семья Лучко на своем “Лада Ларгусе” въехала в Саратовскую область по трассе ”Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград”. В какой-то момент на встречку вылетает “Киа” и врезается в “Ларгус”. Нина погибла на месте. Сергей скончался в машине “скорой помощи”. Яна в коме. У Славы сломано бедро.

Сергею было 43 года, Нине - 38.

Лучистая арифметика

Нина и Сергей Лучко - пасторы одной из церквей в Самаре. Вместе они помогали делать семейный журнал "Роднулечка", записывали песни. Лучко поженились в 2005 году. Нина тогда собиралась защищать диссертацию и строить академическую карьеру.

- С детьми мы подождем, - сказала она тогда мужу.

Молодые люди женаты с 2005 годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Молодые люди мечтали путешествовать, развиваться, строить карьеру. Но через месяц после свадьбы Нина узнала, что беременна.

-Мы были рады этому. Очень ждали этого малыша, - улыбается Нина Лучко на видео от 27 сентября 2017 года. Рядом с ней Сергей. Это последнее интервью пары.

На столе стоит совместная семейная фотография - видимо, подарок к годовщине свадьбы - с надписью: “Лучистая арифметика. Тебе 40, нам вместе 10”.

Дочка родилась на шестом месяце беременности. При рождении у Яны случился инсульт. Это повлияло и на ее речевые центры, и на моторику, и на умственные способности.

- Моя первая встреча с Яной - это самое тяжелое переживание в жизни, - вспоминала женщина. - Врачи не давали никаких прогнозов. Она родилась килограмм с небольшим. Лежала маленькая, 38 сантиметров, вся в проводах. Сама дышать не могла, аппарат поднимал ее грудь. И в этот момент я такую боль внутри почувствовала. Я не знала, как дальше жить. Единственный вопрос, который тогда вырвался: “Боже, почему? Я выросла в верующей семье, я люблю Бога, все хорошо. Почему это произошло со мной?” И я доверилась Богу.

В 9 месяцев Яне поставили диагноз - ДЦП. Невролог сообщил, что ходить она уже никогда на будет.

Уроки безусловной любви

Имя Яна означает - “данная Богом”. Родители уверены: девочку им подарили. Теперь Яне уже 12 лет. 12 лет реабилитации ни к чему не привели. Ребенок по-прежнему лежит, не может говорить и обслуживать себя.

Дочка, больная ДЦП, помогла молодоженам понять, что есть безусловная любовь. Теперь Яна в комеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это урок безусловной любви. Я человек, который постоянно учится, чего-то достигает, ставит флаг на очередной горе. И тут ты оказываешься в четырех стенах с ребенком с диагнозом как приговор. И любишь ты его не за что-то, а за то, что он есть. Яна помогла смотреть так на любого человека.

После аварии Яна впала в кому. Она в реанимации в больнице Саратова. Пока врачи борются за ее жизнь. Ее брат Слава в больнице в Ивантеевки с переломом бедра.

- Нам все говорят: “Случись что, что будет с вашим ребенком?” - как пророчество говорит Нина в последнем видео. - А мы смотрим в будущее без страха. Господь обещает: “Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас”. Слава любит Яну, заботится о ней. Книжку ей читает, может водички дать, утешить, когда плачет.

Ребят, скорее всего, к себе заберут родственники.

“Когда я плакала, она плакала вместе со мной”

Близкие до сих пор не могут поверить в то, что это произошло с семьей Лучко.

- Нинуля была мне не просто сестра, она была моя лучшая подруга, - пишет сестра погибшей Вера Аладина. - Мы говорили на одном языке. Когда я плакала, она плакала вместе со мной. Когда я была счастлива, она была счастлива со мной! Когда была школьницей, она всегда давала мне свои вещи - помодничать. Когда я выросла, любила дарить ей красивые платья, юбки. Как же больно делать это сегодня - выбирать для моего Лучика платье, туфли и...гроб! Как тяжело доставать из шкафа новый костюм Серёжи! Мне никогда никогда не было так больно. Эта боль разрывает сердце на части и хочется кричать и кричать! Почему так???

Нина и Сергей любили путешествовать и везде возили с собой детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Нина, утешить может лишь одно, что ты у Господа! Земля потеряла прекрасного человека - слов просто нет, одни слезы! Давайте молиться за детей. Мы были знакомы с Ниной Лучко с подросткового возраста. Очень больно сейчас от того, что совсем недавно Святослав и мама выступали на нашем отчетном концерте и хотели продолжить занятия с сентября, - рассказывает педагог по вокалу студии, где записывали песню Лучко, Алена Постных.

Прощание с Ниной и Сергеем Лучко пройдет 9 августа по адресу ул. Щорса,6. Церемония начнется в 12:10, вынос - в 14:30. Организован сбор средств для помощи родственникам семьи Лучко. Карта Сбербанка 4276 5400 2091 4465, Аладин Михаил Валерьянович, прим. "для Лучко".