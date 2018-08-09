2018-08-09T10:06:53+03:00
Общество

Грушинский фестиваль 2018: концерт открытия, карта фестиваля, расписание электричек

Появилась карта Грушинского фестиваля 2018, схема расписания электричек и стало известно, когда пройдет концерт открытия
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На Грушинском незабываемая атмосфераНа Грушинском незабываемая атмосфераФото: Андрей КУРОЧКИН
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В Самарской области начался Грушинский фестиваль, в этом году он отмечает 45-й юбилей. Любители авторской песни начали собираться на Мастрюковских озерах еще с понедельника: многие гости берут отпуска и приежают сюда семьями, на 7-10 дней, с палатками, диванами, полевыми кухнями.

На сценах - а в этом юбилейном году их 16 - уже начались выступления. Открытие фестиваля состоится 10 августа в 17.00 на Главной сцене. Сразу после этого начнут петь песни Булата Окуджавы. В 20.15 на сборном концерте можно будет послушать комсомольские песни. В 19.45 состоится концерт Сергея Никитина - бард впервые возвращается на Грушу после многих лет отсутствия. А в 23.00 на сцену выйдет Олег Митяев, один из почетных гостей фестиваля. В 0:00 выступят группа "Белая Гвардия": кстати, Зоя Ященко именно здесь, на "Груше" познакомилась 20 лет назад со своим мужем.

11 августа в субботу, в 22.00 пройдет концерт на "Гитаре". А в 19.30 на Главной сцене выступит Александр Розенбаум.

В режиме онлайн программа обновляется на сайте фестиваля.

Карта фестиваля 2018

Карта фестиваля 2018

Самый удобный вариант, как добраться до Мастрюковских озер на фестиваль им. Грушина - электричка.

Расписание электричек до платформы им. Грушина, 135 км.

05:50 (от Пятилетки)

07:00

08:43

10:50

12:21

15:53

17:29

18:31

19:54 (ускоренный 1.13)

Расписание с платформы имени Грушина, 135 км.

05:37

06:34

08:41

11:17

11:57

13:28

14:54

17:16

17:59 (до Стахановской)

19:40

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