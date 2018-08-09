Грушинский фестиваль 2018: концерт открытия, карта фестиваля, расписание электричек
В Самарской области начался Грушинский фестиваль, в этом году он отмечает 45-й юбилей. Любители авторской песни начали собираться на Мастрюковских озерах еще с понедельника: многие гости берут отпуска и приежают сюда семьями, на 7-10 дней, с палатками, диванами, полевыми кухнями.
На сценах - а в этом юбилейном году их 16 - уже начались выступления. Открытие фестиваля состоится 10 августа в 17.00 на Главной сцене. Сразу после этого начнут петь песни Булата Окуджавы. В 20.15 на сборном концерте можно будет послушать комсомольские песни. В 19.45 состоится концерт Сергея Никитина - бард впервые возвращается на Грушу после многих лет отсутствия. А в 23.00 на сцену выйдет Олег Митяев, один из почетных гостей фестиваля. В 0:00 выступят группа "Белая Гвардия": кстати, Зоя Ященко именно здесь, на "Груше" познакомилась 20 лет назад со своим мужем.
11 августа в субботу, в 22.00 пройдет концерт на "Гитаре". А в 19.30 на Главной сцене выступит Александр Розенбаум.
В режиме онлайн программа обновляется на сайте фестиваля.
Карта фестиваля 2018
Самый удобный вариант, как добраться до Мастрюковских озер на фестиваль им. Грушина - электричка.
Расписание электричек до платформы им. Грушина, 135 км.
05:50 (от Пятилетки)
07:00
08:43
10:50
12:21
15:53
17:29
18:31
19:54 (ускоренный 1.13)
Расписание с платформы имени Грушина, 135 км.
05:37
06:34
08:41
11:17
11:57
13:28
14:54
17:16
17:59 (до Стахановской)
19:40
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