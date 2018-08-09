«Поедем на кладбище криминальных авторитетов»: экспедиция «Комсомолки» прибыла в Самарскую область

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-09T11:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

8 августа экспедиция «Комсомолки» прибыла в Самарскую область. Журналисты «КП» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию по Волге. Вышли они из Камского Устья. Главная цель – Астрахань, Каспийское море. Так журналисты захотели посмотреть, как живут волжские города.

Самарская область встретила экспедицию штормом.

- Мы шли по Куйбышевскому водохранилищу, хотели запустить прямой эфир для подписчиков. Разгулялся ветер, а мы с Диманом [Стешиным] бегаем по лодке. Как серферы на гребне волны, глотали воду и молились, - иронизирует фотокорреспондент «КП» Виктор Гусейнов. – Это все к Стешину, он военный корреспондент, они с неприятностями притягивают друг друга. Так что Самарская область нас встретила водой. По-самарски.

Сейчас экипаж в Тольятти – скоро поедет на кладбище, где похоронены криминальные авторитеты.

- Зачем? Ну просто, - рассказывают журналисты. – Криминальная столица России была в 90-х все-таки. Потом поедем смотреть музей АвтоВАЗа, хотим посмотреть, как дела с продажами. Каждая десятая иномарка, все остальные – отечественные. Поэтому, когда говорят, что завод – банкрот, возникают вопросы.

Экспедиция уже попробовала «Жигулевское пиво». Говорят, понравилось. Правда, одна бутылка попалась протухшая.

- А это что, фирменный запах? – спросил Гусейнов.

- Да да, фирменный, пей, - успокоил Стешин. Потом принюхался: пиво испорченное.

- А так пиво вкусное, недорогое. Как и все местные продукты. Это в Москве продают непонятные продукты под видом фермерского по цене половины АвтоВАЗа. А в регионах это все вкуснее и дешевле.

Сегодня путешественники уже выйдут в Самару, оставят там лодки и на два дня поедут на Грушинский фестиваль, потом Сызрань. 12 августа экспедиция планирует переместится в Приволжье – в Екатериновку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экспедиция «КП» Вниз по матушке Волге-2: Трое в лодке, не считая телефона

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину... [видео] (подробности)