«Ноты на фасаде дома и фестиваль вместо памятника»: о подвиге Валерия Грушина впервые рассказала «Комсомолка»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-09T15:54:34+03:00

Под Самарой проходит юбилейный 50-ый слет бардов и поэтов, посвященный простому парню, который погиб, спасая детей в сибирской реке

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Каким он парнем был

Пятьдесят лет назад в редакцию «Комсомолки» прилетело письмо от ребят из Куйбышевского авиационного института.

- Мы хотим, чтобы о жизни нашего друга, его подвиге знала вся страна, - письмо студентов полностью опубликовали в номере «КП» от 8 февраля 1968 года.

Именно тогда многие читатели «Комсомолки» впервые узнали имя Валерки Грушина, студента из далекого закрытого города, который погиб, спасая детей из ледяной воды на реке Уде под Иркутском. Прочитали, каким он был Человеком, как кидался на помощь незнакомым людям. Какие песни пел в походах и как любил жизнь, путешествия: «Кто из нас не хочет делать добро? У него все выходило само собой, это была его черта, его «родимое пятно».

Полоса из "Комсомолки" 1968 года, здесь впервые напечатали письмо от друзей ГрушинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валерию повезло. Его друзья, которые тогда написали «дорогой человек будет всегда в твоем сердце», смогли совершить чудо и подарили своему товарищу, большому любителю походов и авторской песни, вечность.

Летом 1968 года ребята просто собрались за Волгой, разбили палатки и устроили стихийный фестиваль в память о Грушине. На следующий год на фестиваль приехали уже 1000 человек, потом - две, три, пять тысяч. И вот уже 50-ое лето поклонники турпоходов, палаток, песен под гитарой у костра приезжают на Мастрюковские озера в Самару.

Первую гитару купил с получки на заводе

Смерть Валеры тяжело переживала семья. Отец – военный летчик Федор Иванович только раз смог заставить себя приехать на фестиваль. Вышел на сцену-гитару, обвел глазами сидящих на горе людей и сказал простые слова: «Каждый поступил бы так же, как Валера».

В семье Грушиных было три сына: Федор со второй женой познакомился уже вдовцом, обвенчались и поехали по гарнизонам. Мальчишек военный назвал в честь знаменитых летчиков Валерия Чкалова, Михаила Девятаева, Александра Покрышкина. В 50-х годах семья оказалась в Самарской области, сначала в Кинель-Черкассах, потом в Новокуйбышевске.

Жили в маленькой квартирке в панельной пятиэтажке, дома – постоянно щенята, ежики.

Валера Грушин был человеком, всегда готовым делать добро

Музыкальный талант Валере достался от мамы Беллы. Первую гитару Валера купил с получки, работал на заводе, потом пошел учиться, ездил в походы... И вдруг – страшная весть.

- Мы долго не общались с сестрой, и вдруг от нее - телеграммы: «Срочно прилетай. Валерик утонул». И еще: «Займи денег», - вспоминает сестра Бэллы Грушиной Мина Баранец.

Тот сентябрь был страшным: тело Валерия, унесенное быстрой рекой, так и не нашли. Мать отказывалась верить в смерть старшего сына. А уже через два года ушел и средний сын Грушиных - Михаил: он тоже учился в авиационном. Парень готовился ночью к экзамену, плохо закрыл задвижку печи и отравился угарным газом.

В 90-х умерли Федор Иванович и Бэлла, а потом не стало и младшего Грушина – Александра. В 46 лет, остановилось сердце (кто-то говорил об отравлении алкоголем).

Знакомым он не раз говорил, что не хочет жить без братьев. Детей ни у кого из сыновей Грушиных не осталось. В их квартире в новокуйбышевском доме сейчас живут посторонние люди.

Подвижники Грушинского фестиваля пытались открыть там музей, но идея затухла. Памятная доска на фасаде в виде нот и скрипичного ключа - все, что напоминает о семье героя в Н-ске (так свой город зовут новокуйбышевцы).

Борис Кейльман - организатор фестиваля, друг Валерия ГрушинаФото: Андрей КУРОЧКИН

Друзьям Грушина сейчас под 80 лет. Один из них - Борис Кейльман - с 1969 года и по сей день организатор бардовского фестиваля.

- Как-то на фестивале подходит ко мне здоровый такой полковник милиции и говорит: ну здравствуй, дядя Боря. Я удивился, говорю: ну какой я дядя? А он мне: ну как же, я родился-то через девять месяцев после первого фестиваля, - смеется Борис Рафаилович.

Памятника у Валерия Грушина нет, но знаменитая «Груша» стала местом встреч и разлук, которые всем нам - увы! - суждены.

Сюда едут и с совсем маленькими детьмиФото: Андрей КУРОЧКИН

КОНКРЕТНО

Чем запомнится Грушинский фестиваль 2018

- На концерте-открытии выступит оркестр 100 гитар – это будет незабываемое зрелище.

- Впервые за долгие годы на Грушу вернется Сергей Никитин, который даст свой концерт.

- С концертом на фестиваль приедет группа «Белая Гвардия». 20 лет назад именно здесь Зоя Ященко познакомилась со своим мужем и коллегой по группе Дмитрием Баулиным.

- Впервые на Груше выступит Александр Розенбаум.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Я мечтал выступить на «Груше» сорок лет»

Андрей Компаниец - гость Грушинского фестиваля из СШАФото: Андрей КУРОЧКИН

Автор-исполнитель Андрей Компаниец в Самарскую область приехал из США. Он уже сорок лет мечтал спеть на Грушинском фестивале, но все недосуг, дела, заботы. И вот, наконец-то, все совпало: друзья настояли, билеты на самолет были, восемь часов в небе, разница во времени, хочется спать. И уже песня для выступления заготовлена: начинается со слов «Этот город он был мне истоком…»

- Я счастлив, что все получилось. С Самарой у меня трепетные отношения. В войну сюда в эвакуацию отправили мою маму, из Киева. Еврейской девочке иначе было точно не выжить. Так что я считаю, что благодаря вашему городу вообще появился на свет, - рассказывает Андрей.

КСТАТИ

Груша - место встреч и помолвок

За пятьдесят лет работы фестиваля здесь уже создали тысячи семей. Правда, организаторы шутят: сколько поженились, столько и развелись. Приезжают сюда уже целыми династиями: подросшие дети привозят внуков.

Александр и Тамара вместе вырастили сына и дочьФото: Андрей КУРОЧКИН

Александр и Тамара Рубенчик когда-то на Поляне познакомились. До фестиваля они просто общались издалека, а здесь поняли: судьба.

- Как-то здесь лучше люди раскрываются, не то, что в городе: ну, позвал в кино, и как узнать, что за человек. А здесь видно: умеют девчонки готовить или нет, капризные ли, - смеется уже дед Саша, у пары уже есть сын и дочка, и четверо внуков – все на поляне.

Сюда приезжают и со своими диванамиФото: Андрей КУРОЧКИН

А три сестры Ирина, Надежда и Ольга даже специально отпуска берут, чтобы здесь встретиться: жизнь разбросала по разным уголкам страны. Одна живет под Ханты-Мансийском, вторая – в селе Мужи Ямало-Ненецкого округа.

- Здесь постоянно встречаешь людей, которых уже и не думал увидеть. В прошлом году вернулись сюда после перерыва и встретили друзей, которых уже 25 лет не видели! – говорит Ольга Заварзина, одна из сестер.

Денис каждый год приезжает на "Грушу"Фото: Андрей КУРОЧКИН

ХРОНИКИ «ГРУШИ»

1968 год. I фестиваль

Друзья и знакомые Валерия Грушина впервые собрались на той стороне Волги, чтобы вспомнить своего друга. Были примерно 600 человек

1969 год. II фестиваль

Появилась плавучая сцена в виде гитары и фестивальный значок

Борис Кейльман — организатор фестиваля (по сей день).

1974 год. VII фестиваль

На седьмой фестиваль приехали 10 тысяч участников из 54 городов. Лучшей песней фестиваля была названа песня Юрия Визбора и Сергея Никитина «Баллада о Викторе Хара». Хроники донесли до нас пикантную подробность: около семисот туристок приехали на фестиваль, готовясь стать матерями.

Фестиваль 1977 года - плавающая сцена уже на местеФото: Андрей КУРОЧКИН

1977 год. X фестиваль

Десятый фестиваль проходил на Фёдоровских лугах и собрал 38 тысяч участников из 67 городов. «Хотим мы этого или нет, но фестиваль вырос до события всесоюзного значения», — сказал на нём председатель жюри А. Городницкий.

В честь юбилея был организован легкоатлетический пробег на 70 км. По итогам, подведённым за десять лет проведения фестиваля, в бюро находок было сдано 105 часов, 86 ножей, 74 топора, 45 плавок,97 бумажников и 56 детей. Самому юному участнику Х фестиваля исполнилось ровно две недели.

1980 год

Тринадцатому фестивалю не повезло. Всё было готово к проведению, даже были заготовлены памятные значки. Но прибывших гостей в центре фестивальной поляны встретила табличка: «Фестиваль отменён». Следующие шесть лет Грушинский фестиваль пребывал на нелегальных условиях полуподполья. Именно поэтому сейчас фестиваль только 45-й.

1988 год. XV фестиваль

Число участников пятнадцатого фестиваля перевалило за сотню тысяч и составило 130 тысяч участников из 134 городов. Открылся музей В. Грушина. Приезжали космонавты и участники трансарктического лыжного перехода из СССР в Канаду. Во время всего фестиваля стояла жара, но именно во время концерта пошел жуткий ливень.

1997 год. XXIV фестиваль

На двадцать четвёртый фестиваль приехало около 150 тысяч участников из 135 городов. На этом фестивале появилась новая детская эстрада — «Балалайка» (сцена, построенная на воде, по аналогии с «Гитарой»).

2010 год

Суд поставил точку в вопросе о том, какой из фестивалей называется Грушинским. Фестиваль на Мастрюковских озёрах в итоге сменил название и отныне он называется «Всероссийский фестиваль авторской песни „Платформа“».

2013 год

Юбилейный, сороковой Грушинский фестиваль традиционно проходил на Фёдоровских лугах. 57 тысяч участников.

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