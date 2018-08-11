Тихонов переиграл Карпина: «Крылья Советов» добыли первую победу в РПЛ в матче с «Ростовом»

СЕГОДНЯ 23:32 2018-08-11T23:41:10+03:00

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С самого начала партии, которую 11 августа на «Ростов Арене» разыграли два бывших спартаковца Карпин и Тихонов, расстановка фигур на доске была не в пользу наставника «Крыльев». «Ростов» крепче по составу, он не вылетал из элиты российского дивизиона, как самарцы, и поэтому межсезонье у него выдалось не таким нервным. Несмотря на все трансферы, «КС» так особо и не укрепились. Усиления Тихонов ждет до сих пор, а ведь прошел уже третий тур чемпионата.

«Ростов» с первых минут матча играл быстро и широко, стараясь раскачать автобус, который то и дело парковали «Крылья» перед своей штрафной (самарцы в большинстве эпизодов перестраивались на схему с 5 защитниками, а при стандартах выстраивались перед своими воротами всей командой). Карпин надеялся дезориентировать «КС» быстрым голом, Тихонов уповал на контратаки.

Обе команды играли довольно агрессивноФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Контратаки, кстати, у волжан получались довольно хлесткие. На 19 минуте плотно пробил Яковлев – «Ростов» спас голкипер Абаев. На 24 минуте Чичерин попытался прострелить на Соболева, но все тот же Абаев мяч забрал. Атака самарцев выглядела очень даже неплохо, но выполнить свою главную задачу - забить - у нее не получалось. Ровно до последней минуты первого тайма.

Александр Соболев за пять-десять секунд до свистка Карасева на перерыв изящно убрал Паршивлюка, прошел Сигурдссон и обводящим ударом с линии штрафной отправил футбольный снаряд точно в паутинку дальней девятки. Первый гол «Крыльев» в этом сезоне РПЛ получился на загляденье.

С защитниками Тихонов провел работу над ошибками. Оборона «Крыльев» не дала ростовской атаке разгуляться, так как сделали это нападающие «Оренбурга» неделю назад. В первом тайме «Ростов» ни разу не ударил по воротам Конюхова.

Во втором тайме тенденцию по ударам поддержать не удалось. После перерыва подопечные Карпина вышли заряженными и злыми. Южане прилично насели на оборону «Крыльев» и на Конюхова. Те с натиском справлялись. Не помогло хозяевам и падение Калачева в штрафной площади гостей – Карасев показал, что нужно вставать, пенальти он не даст.

«Ростов» был агрессивным не только в атаке. На газоне «Самара Арены» во второй половине матча побывали Яковлев, Ткачук, Соболев. Это при том, что уже в первом тайме Тихонову пришлось менять Надсона – защитник получил травму, судя по всему, внутренней стороны бедра. Когда бразилец вернется в строй, станет ясно после вердикта врачей.

Победа над «Ростовом» стала первой победой Тихонова-главного тренера в элите российского футболаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Без основного защитника и под тяжестью изнурительного матча «Крылья» подсели. Сквозь шквал атак «Ростова» («Крыльям» иногда откровенно везло), изредка проклевывались выпады самарцев. Но не то чтобы они были опасными. Под занавес встречи «Ростов» так взвинтил темп, что мяча чаще всего касался голкипер «КС» Конюхов. Стража ворот «Крыльев» хозяевам так и не удалось сломить – ворота остались сухими.

Итог - 1:0, первая победа «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ 2018-2019 достается потом и кровью. В прямом смысле.