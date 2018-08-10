2018-08-10T09:25:12+03:00
Общество

Пять легенд Грушинского фестиваля, о которых мы теперь знаем чуть больше

Чем удивляет и завораживает один из самых старых фестивалей мира
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Грушинский фестиваль - настоящий альманах легендГрушинский фестиваль - настоящий альманах легендФото: Андрей КУРОЧКИН
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Всегда идет дождь

Друзья Валерия Грушина говорят: когда вспоминаешь хорошего человека, небо плачет. Видимо поэтому каждый год на фестивале дождливо, даже если до этого стояла жара и была сушь как в Сахаре.

- Как-то очень был дождливый фестиваль, все уже устали. Был концерт на горе, а дождь все льет. И я вышел на Гитару, говорю: слушайте, я позвонил в Гидрометцентр, там сказали: через 22 минуты дождь закончится. Сказал – и сам думаю, что я натворил. Жить мне эти 22 минуты осталось! И что бы вы думали? Через 22 минуты дождь закончился. Разве это не чудо? – вспоминает организатор фестиваля Борис Кейльман.

«ПриСТРУНил начальников МЧС»

Фестиваль необычайно живуч. Сколько было попыток закрыть его, отобрать, выгнать с насиженного места – все возвращалось на круги своя.

- Однажды МЧС запретили проводить мероприятия с кострами, вот пошли на принцип, и никак договориться не получалось, - делится Борис Кейльман. - Грушинский оказался под угрозой. Все, кажется, ничего поделать не получится. А я просыпаюсь как-то утром, включаю телевизор, а там говорят: Президент снял приказом начальника МЧС Самарской области. И все, нам разрешили все, прошел фестиваль. А был еще случай: я иду по Поляне, а мне навстречу проверка, все в форме, и говорят: мол, непорядок у вас, костры жгут, сушь такая, пожар. Нарушаете. И вот он говорит, небо ясное, и вдруг за минуту туча – и как ливанет дождь. Я и говорю: ну какая опасность? Он плюнул и ушел.

Гитара появилась благодаря цирку

Сцена- «гитара» была на фестивале не всегда. Появилась плавающая сцена в 1970 году. В город приехал цирк на воде, и там артисты выступали на подобных. И тогда предложили сделать сцену на воде для фестиваля. Многие крутили пальцами у виска: мол, что придумали, гитару – на воду, да какой музыкант так делает, да где это видано. Но история с плавающей гитарой прижилась, и теперь без нее фестиваль представить невозможно.

Здесь своя атмосфера Фото: Сергей КУРОЧКИН

Здесь своя атмосфераФото: Сергей КУРОЧКИН

Володю ищут 15 лет

В 2003 году туристы из Томска потеряли своего друга. Они ходили по Поляне и кричали: «Володя, Володя!». Легенда гласит, что его так и не нашли. С тех пор уже пятнадцать лет на «Груше» можно услышать крики «Володя, Володя» - буквально отовсюду, даже Юрий Шевчук со сцены его звал. Появились и футболки с надписями «Я Володя», «Володя там». Вот такой фирменный знак!

Зона добра

Говорят, что несмотря на огромное количество туристов, на Грушинском фестивале происходит очень мало несчастных случаев. Зато даже самые закоренелые мизантропы начинают, как по волшебству, любить людей. Голодных здесь накормят, падающих поднимут, поскользнуться не дадут и даже в палатку, если холодно, пригласят.

Грушинская поляна встречает гостей Фото: Сергей КУРОЧКИН

Грушинская поляна встречает гостейФото: Сергей КУРОЧКИН

КОНКРЕТНО

Чем запомнится Грушинский фестиваль 2018

- На концерте-открытии выступит оркестр 100 гитар – это будет незабываемое зрелище.

- Впервые за долгие годы на Грушу вернется Сергей Никитин, который даст свой концерт.

- С концертом на фестиваль приедет группа «Белая Гвардия». 20 лет назад именно здесь Зоя Ященко познакомилась со своим мужем и коллегой по группе Дмитрием Баулиным.

- Впервые на «Груше» выступит Александр Розенбаум.

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