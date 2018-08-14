2018-08-14T19:58:02+03:00
Происшествия

«Раздевал и душил»: в селе под Самарой 11-летняя девочка ударила ножом уголовника, пытавшегося ее изнасиловать

Школьнице повезло, что ее обидчика отвлекли и он отвернулся
Михаил ГОРЮНОВ
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Селу Сергиевск более 300 лет, подобные криминальные случаи там - не самое частое явлениеСелу Сергиевск более 300 лет, подобные криминальные случаи там - не самое частое явлениеФото: соцсети
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Жуткая драма разыгралась в небольшом селе Сергиевск в Самарской области. 9 августа, средь бела дня, едва не была изнасилована 11-летняя Татьяна Т.(имя изменено). Лишь благодаря собственной смелости девочка смогла спастись.

- 49-летний мужчина был знаком с семьей потерпевшей и в тот день был у них в гостях. Они сидели, выпивали и общались с матерью ребенка, а через некоторое время, воспользовавшись тем, что его собеседница отвлеклась, злоумышленник напал на ее дочь, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» правоохранители.

Подозреваемый, как говорят следователи, пытался затащить школьницу в ванную комнату, он раздевал ее, пытался душить, параллельно снимал одежду и с себя. Таня отчаянно сопротивлялась, но ничего не могла поделать со своим обидчиком, который сильнее и старше.

- Она практически потеряла сознание, когда его кто-то или что-то отвлек, - объясняют правоохранители. - Мужчина потерял бдительность, повернулся, и девочка воспользовалась этим. Она увидела в помещении ножик, схватила его и ударила насильника в спину.

Порез получился несильным, но злодей, тем не менее, был обезоружен. Более того, на место событий уже прибыли очевидцы. Злодей ушел домой, а родственники потерпевшей сообщили о происшествии в полицию.

Как рассказывают соседи, вскоре на место прибыли люди в форме и медики. Все местные жители и свидетели нападения были опрошены. Пострадавшую отвезли в больницу. Предполагаемого педофила оперативники нашли быстро. Силовикам этот человек уже знаком — он сидел за разбой, а также имеет судимость за уклонение от отбытие наказания и применение мер медицинского характера.

Сейчас по факту следователи завели уголовное дело - «Покушение на изнасилование». Злоумышленник задержан и находится в СИЗО. Правоохранители занимаются расследованием и выясняют, как подобная ситуация стала возможной, почему за ребенком никто не уследил.

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Сейчас по факту происшествия проводят проверку правоохранители (подробности)

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