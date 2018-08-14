Расписание матчей 4-го тура РПЛ сезона 2018-2019: «Краснодар» - «Спартак» и другие матчи 4-го тура Премьер-лиги

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-14T11:35:35+03:00

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«Комсомолка» публикует расписание матчей 4-го тура РПЛ сезона 2018-2019. Зрителей ждет восстание «Спартака» в Краснодаре, бой волевого «Арсенала» в Москве с обновленным ЦСКА и очередная попытка «Локомотива» набрать 3 очка и наконец забить.

17 августа (пятница)

«Анжи» – «Оренбург». 19:30

Неожиданный интерес матчу, который открывает 4 тур РПЛ, создала сенсационная победа «Оренбурга» над действующим чемпионом страны «Локомотивом». «Горожане», к тому же, туром ранее довольно легко вынесли «Крылья Советов» на «Самара Арене» 3:0. Подопечные Владимира Федотова сделали весомую заявку на то, чтобы получить звание теневого фаворита этого сезона Премьер-лиги. Теперь «Оренбургу» предстоит выезд к терпящему финансовое бедствие «Анжи».

18 августа (суббота)

«ЦСКА – Арсенал». 16:30

После того, как «Арсенал» вдесятером накидал «Ахмату» три мяча и вырвал с мясом победу в матче 3 тура, в игре с ЦСКА туляки превратились в фаворита. Но «армейцы» есть «армейцы». Наверняка они голодны до побед: две ничьи и поражение от «Ростова» - вряд ли на такой старт рассчитывал Гончаренко. Тем более, вкус крови почувствовал новобранец ЦСКА уругваец Абель Эрнандес, забивший «Енисею» и готовый продолжать это делать и дальше.

«Краснодар» - «Спартак». 19:00

Центральный матч тура. «Краснодар» остался без основного центрфорварда Федора Смолова и теперь отчаянно пытается построить игру без него. Пока получается не очень: в матче 3 тура с «Уфой» «быки» в первом тайме почти не создали ни одного опасного момента, а забили только под занавес встречи. Победу «Краснодару» принес Вандерсон.

Пока Смолова пытается заменить 19-летний Иван Игнатьев. Вероятно, он выйдет в старте и против «Спартака». «Красно-белые» в этом сезоне еще не пропускали. После 3 туров они расположились на 2 месте. В активе команды Массимо Карреры победы с минимальным счетом над «Оренбургом» и «Анжи» и безголевая ничья с «Локомотивом».

«Ахмат» - «Рубин». 21:30

И «Ахмат», и «Рубин» в прошлом туре уступили сопернику, игравшему в меньшинстве. Подопечных Курбана Бердыева в Казани переиграл «Зенит» Сергея Семака. За «Рубин» в матче не играли арендованные у петербуржцев Цалагов и Полоз.

«Ахмат» же упустил победу в Туле, ведя по ходу матча 1:0. Десять игроков «Арсенала» забили грозненцам три мяча. После такого команда будет рвать и метать, чтобы не огорчить болельщиков на своем поле. Впрочем, на этот раз у «Рубина» серьезных кадровых потерь не намечается.

19 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Локомотив». 16:30

У «Локомотива» после 3 туров унылые нули в графах «победы» и «забитые мячи» и скромная двоечка в графе «очки». Так плохо чемпион страны не стартовал никогда. Подопечные Семина умудрились проиграть дебютанту «Оренбургу» 0:1 и дважды сыграть вничью 0:0 – с «Уфой» и «Спартаком». Теперь «Локомотиву» предстоит выезд в Самару на игру с еще одним новичком Премьер-лиги «Крыльями Советов». Команда Тихонова в прошлом туре смогла огорчить «Ростов» и одержать первую победу.

«Зенит» - «Урал». 19:00

Единоличный лидер РПЛ «Зенит», который пока идет без потерь, примет в Санкт-Петербурге одного из неудачников старта сезона «Урал». В отличие от европейской арены, в чемпионате России у петербуржцев все хорошо – 3 победы, 4 забитых мяча, ноль пропущенных, вернувшиеся из аренды игроки (в первую очередь, сборник Дзюба) показывают ту игру, которую от них уже давно ждали. А вот «Уралу» явно не фартит – при довольно неплохой игре «шмели» умудрились проиграть «Анжи» и упустить победу в матче с «Краснодаром» и сыграли вничью с «Динамо».

«Ростов» - «Енисей». 21:30

Карпина ждет еще одна встреча с бывшим одноклубником – «Енисей» возглавляет Аленичев. Предыдущий матч против «спартаковца» Тихонова наставник «Ростова» довольно неожиданно проиграл. Теперь он готов реабилитироваться и вернуть ростовчан в тройку.

У Аленичева наверняка другое мнение на этот счет. Красноярцы наконец заработали первое очко в РПЛ в матче с ЦСКА. В той игре они, впрочем, могли и выиграть. Теперь «Енисей» готов развить преимущество и отобрать очки у «Ростова».

20 августа (понедельник)

«Динамо» - «Уфа». 19:30

Закроет футбольный уик-энд в России матч столичных «динамовцев» и «Уфы». «Динамо» в этом сезона пока стабильно – три ничьих в трех матчах. Команда Дмитрия Хохлова разошлась миром с «Арсеналом», «Рубином» и «Уралом» и расположилась на 12 месте. Но теперь предстоит сыграть с участником еврокубков – «Уфой», которая с новым главным тренером Сергеем Томаровым на всех парах мчится к пятерке лидеров чемпионата России, чтобы снова сыграть в Европе. Пока «Уфа» на 6 месте с 4 очками. Команда сыграла вничью с «Локомотивом» 0:0, разнесла «Анжи» 3:0 и уступила «Краснодару» 0:1.