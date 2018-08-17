2018-08-17T12:43:47+03:00
Спорт

Прогноз на матч 1 тура чемпионата Италии по футболу «Кьево» — «Ювентус» 18 августа 2018 года

Предлагаем прогноз на матч первого тура итальянской Серии А «Кьево» — «Ювентус». Игра пройдет 18 августа в 19-00 по московскому времени
Михаил ГОРЮНОВ
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Криштиану Роналду впервые выйдет на поле в составе своей новой команды ФОТО: jventus.comКриштиану Роналду впервые выйдет на поле в составе своей новой команды ФОТО: jventus.com
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Прогноз на матч 1 тура Серии А «Кьево» — «Ювентус» 18 августа 2018 на стадионе на стадионе «Марка Антонио Бентегоди» в Вероне — 1:3. Результативная победа гостей с перевесом в несколько мячей, но хозяева обязательно забьют.

Этот матч будет одним из самых интересных для зрителей не только из Италии, но и со всех уголков планеты. Причина очевидна — дебют за туринцев португальца Криштиану Роналду, пятикратного обладателя «Золотого мяча», звезды самой высшей величины в современном футболе.

«Ювентус» явный фаворит этой встречи. Помимо Криштиану команда сделала другие яркие приобретения — Эмре Джан, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи...Плюс и те, кто уже есть в составе — игроки самого высокого уровня: Дибала, Коста, Пьянич, Матюиди, Манджукич...

Туринцы потеряли легендарного Джанлуиджи Буффона и нападающего Гонсало Игуаина. Но первого могут постараться заменить неплохие вратари Войцех Шчесны и дебютант Маттиа Перин, а на позиции второго почти наверняка сыграет Роналду, который обычно забивает гораздо больше аргентинца, отправившегося в «Милан».

У «Кьево» перспективы вообще выглядят не очень радужными. Команда считается одним из претендентов на вылет. Перед сезоном поменялся тренер — из Серии С, второй дивизион по-нашему, пришел Лоренцо Д'Анне. Трансферы не впечатляют: атаку усилит опытный Джорджевич из «Лацио», центр поля — Оби из «Торино», а самым дорогим приобретением стал Федерико Барба из хихонского «Спортинга» — за защитника заплатили целых 3 миллиона евро, деньги по нынешним футбольным расценкам смешные.

Учитывая все сопутствующие факторы, думается, что проблем чемпион прошлого сезона не испытает и одержит легкую гостевую победу. Роналду, очевидно, будет стараться показать себя на итальянской земле и запишет на свой счет 1 или 2 мяча. Но и «Кьево» все-таки забьет: новый тренер, родные трибуны, пока еще не набравший авторитета голкипер соперника. Поэтому если в прошлом сезоне «Кьево» в своих стенах уступил «Старой синьоре» 0-2, то в этом они, пожалуй, сумеют отличиться и сделать цифры на табло менее безнадежными.

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