2018-08-18T10:28:24+03:00
Общество

Постучи и сожми! Как выбрать арбуз правильно и можно ли в Самаре найти местную ягоду?

Журналисты КП-Самара узнали, как выбрать арбуз правильно, чтобы он был сладкий и сочный, и проверили, выращивают ли в Самарской области зеленых и полосатых, как это обещают продавцы
Михаил ГОРЮНОВ
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Владимир Исаев уже больше 20 лет занимается выращиванием арбузов. За этот срок он пробовал выращивать десятки сортовВладимир Исаев уже больше 20 лет занимается выращиванием арбузов. За этот срок он пробовал выращивать десятки сортовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Август, астры, звезды и арбузы. Конец августа - самое подходящее время длятого, чтобы полакомиться сахарной мякотью этой ягоды бахчей. В городе уже вовсю работают точки продаж зеленых и полосатых, только и слышишь: бери, сладкий, сахарный, спелый. Но как же выбрать арбуз правилдьно, чтобы не разочароваться, вернувшись домой, увидев еле розовую мякоть и белые косточки? И вообще: какой арбуз самый вкусный, и есть ли выбор на самарских рынках: как отличить арбуз с местных бахчей от привезенного из Казахстана и стоит ли вообще тратить время и искать ягоду из Самарской области? Может быть, соль-илецкие или волгоградские вкуснее?

Мы решили узнать всю правду из первых рук и отправились в Большую Глушицу. Именно отсюда - по словам продавцов - везут арбузы темно-зеленые, круглые. А какие еще?

Арбузы в Самарскую область привезли... корейцы

Несколько раз в неделю арбузы грузят в тележку или «Газель» и увозят в торговые точки региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько раз в неделю арбузы грузят в тележку или «Газель» и увозят в торговые точки регионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— 22 года назад к нам в село приехали корейцы и стали выращивать тут арбузы. Выбрали склон в поле, весной «нарезали» землю рядами рыками, посеяли семена, засыпали землей, постелили пленку, сделали в ней отверстия для воздуха и поливали. А к августу уже готов урожай, — рассказывает корреспондентам «КП-Самара» Владимир Исаев, фермер, который держит сейчас 2 гектара собственной земли с «зелеными». — Тогда и я начал знакомиться с этим делом, работал в их бригаде, тяжелый труд, все вручную.

С тех пор прошло много лет, кореец-инициатор трагически погиб в ДТП, а «арбузников» в Большой Глушице появилось несколько и Владимир — один из них. Работает он ни на кого-то, а на себя. И если раньше в бригадах были десятки людей, то сейчас не больше 10-ти.

— Я освоил технологию капельного полива, при помощи специального шланга с дырочками. За час уходит 1,6 литров воды — равномерно в каждую рыку с семенами. Землю рыхлим с помощью трактора, пленку и этот шланг так же устанавливает машина — все быстрее и результативнее! Даже трудно представить, что делали все это вручную, — объясняет Исаев.

Хорошо под солнышком

Арбузы на поле хорошо маскируются, но найти их не составляет труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбузы на поле хорошо маскируются, но найти их не составляет трудаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вообще, в Самарской области арбузы выращивать нелегко, погода не совсем та, которая нужна. То дождь пойдет, то не слишком жарко. Поэтому основные поставщики бахчевых в нашу область - это все же Казахстан, из которого ягоду везут фурами, Соль-Илецк. Но для того, чтобы представить разнообразие на рынках - хватает и продукции местных фермеров.

У нашего собеседника урожай хороший. С его поля за сезон — а это конец июля, август, начало сентября — выходит 150-160 тонн арбузов.

Какие арбузы привозят из Большой Глушицы?

Для каждого климата - свой сорт. Наши самарские "юга" хорошо подходят для нескольких. Вот, например, три основных вида, которые можно увидеть в Самаре, в сетках:

«Ред стар» отличается ярко-красной начинкой и отменным вкусом. На сегодня поспели не все - эти семена сажали в начале июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ред стар» отличается ярко-красной начинкой и отменным вкусом. На сегодня поспели не все - эти семена сажали в начале июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Те самые, с темно зеленой кожурой: "Ред стар". Именно их в первую очередь и считают представителями наших, самарских бахчей. Пакетик семян - 3600 рублей. Арбузы хорошо себя чувствуют в нашем климате и могут вырасти до 10 килограммов. Отличительные черты: ярко-красная, сахаристая мякоть, черные семечки.

«Шуга деликат» имеет что-то и от традиционных полосатых арбузов, и от темно-зеленых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Шуга деликат» имеет что-то и от традиционных полосатых арбузов, и от темно-зеленыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Думаете, все полосатики - это из Астрахани? Вот такой "Шуга деликат" отлично растет в Большеглушицком районе и пить не просит. Кожура темная, но полоски видны. Средний вес - 15 килограммов. Вкус необычный — «сахарный» и в то же время сочный. А вот мякоть не такая красная, даже при полном созревании. Цена за такие семена — 2900 рублей.

«Фарао» - классический, большой и полосатый арбуз. Очень сладкий и сочный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Фарао» - классический, большой и полосатый арбуз. Очень сладкий и сочныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. «Фарао» — хит сезона для Большой Глушицы. Не всегда хорошо вырастают, капризны и требовательны к погоде.. Полосатый — традиционный арбузный цвет. Внутри красный, с розоватыми оттенками. Вкус прекрасный. Размеры этого сорта тоже внушительные, в идеале они могут достигать 35 килограмм, но у Владимира на полях такие гиганты пока не вырастали. Стоимость упаковки с семенами — 4200 рублей.

Как выбрать арбуз, чтобы был сочный и сладкий?

В мальчиков и девочек в арбузном выводке Владимир не верит, но советами по выбору для горожан, желающих отведать вкусную ягоду, поделился:

1. Спелый арбуз срывают тогда, когда усики отростка подсохли. Соответственно, и «хвостик» у сорванного «кругляша» будет тонким и подсохшим.

2. При стуке арбуз должен отзываться звоном, при нажатии - хрустом и быть тяжелым. Если все совпадает — арбуз свежий. Если весь непонятный, глухой, плотноватый - это переспевший или не созревший арбуз, такие брать не стоит.

3. Ни в коем случае нельзя покупать потрескавшиеся, пересохшие или уже порезанные: раздолье для бактерий. Не желательно приобретать арбузы на трассах, тем более под открытым навесом.

Мякоть не должна вызывать сомнений и иметь какой-то сомнительный цвет. Здесь с этим все в порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мякоть не должна вызывать сомнений и иметь какой-то сомнительный цвет. Здесь с этим все в порядкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. А вот определить, добавляли ли в арбуз нитраты, не просто. Сомнительные можно разоблачить при разрезе — у плохого арбуза цвет мякоти будет неестественно яркого цвета, с каким-то даже фиолетовым или синим оттенком. Не должны бросаться в хорошем арбузе в глаза и волокна, которые идут от сердцевины к корочке.

5. Если арбуз все же попался недоспелый, положите его на солнышко на балкон. Слаще он не станет, но мякоть может набрать более насыщенный цвет.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Разрезал? Ешь скорей

- Если вы уже разрезали арбуз, лучше всего расправиться с ним в течение 24 часов. Долго стоять, даже в холодильнике, он не может.

- Перед подачей на стол арбуз нужно хорошо помыть, желательно с содой или мылом.

- Чтобы арбуз было удобнее есть, его рекомендуют резать со стороны корочки, а не наоборот. И нарезать не дольками, а квадратиками.

Поросенок Боря тоже любит арбузы, ему достаются те, которые не ушли на продажу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поросенок Боря тоже любит арбузы, ему достаются те, которые не ушли на продажуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совет эксперта

Как вырастить арбуз в Самарской области

Лучше всего выращивать арбузы в открытом поле - на бахчах, чтобы маленькие "арбужата" всегда были под открытым солнцем. На балконе у себя дома тоже можно вырастить ягоду, но она будет маленькой и безвкусной. Пленка над рассадой нужна для сохранения тепла — температуры, особенно ночью, в волжских краях низкие, а бахчевые комфортно себя чувствуют, когда не меньше +20 градусов. Сажают семена в подготовленный грунт в конце весны — в 10-х числах мая. Можно и раньше, если уверены, что серьезные холода больше не придут. Поливать нужно один раз в 3-4 дня. Если засуха, то почаще. Определить можно по листьям — если съеживаются, значит требуют воды.

Бахчевые на поле Владимира Исаева любят атаковать птицы. Пугала помогают, но, правда, не всегда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бахчевые на поле Владимира Исаева любят атаковать птицы. Пугала помогают, но, правда, не всегдаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦЕНА ВОПРОСА

Почем арбузы для народа

Большеглушицкие арбузы можно встретить в продаже на территории всей области — Самара, Тольятти, Сызрань, та же Большая Глушица. На оптовые рынки Владимир продает их по 8 рублей за килограмм. Если с доставкой на место, например, в магазин — 12 рублей. Для жителей перепродавцы устанавливают уже свой ценник — 18-25 рублей за кг. Где-то больше, где-то меньше. Зависит от срока годности товара.

Рядом с арбузами у Владимира можно найти и дыни. Они тут для собственного употребления - при транспортировке эти плоды портятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рядом с арбузами у Владимира можно найти и дыни. Они тут для собственного употребления - при транспортировке эти плоды портятсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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