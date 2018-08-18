Постучи и сожми! Как выбрать арбуз правильно и можно ли в Самаре найти местную ягоду?

СЕГОДНЯ 10:28 2018-08-18T10:28:24+03:00

Владимир Исаев уже больше 20 лет занимается выращиванием арбузов. За этот срок он пробовал выращивать десятки сортов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты КП-Самара узнали, как выбрать арбуз правильно, чтобы он был сладкий и сочный, и проверили, выращивают ли в Самарской области зеленых и полосатых, как это обещают продавцы

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Август, астры, звезды и арбузы. Конец августа - самое подходящее время длятого, чтобы полакомиться сахарной мякотью этой ягоды бахчей. В городе уже вовсю работают точки продаж зеленых и полосатых, только и слышишь: бери, сладкий, сахарный, спелый. Но как же выбрать арбуз правилдьно, чтобы не разочароваться, вернувшись домой, увидев еле розовую мякоть и белые косточки? И вообще: какой арбуз самый вкусный, и есть ли выбор на самарских рынках: как отличить арбуз с местных бахчей от привезенного из Казахстана и стоит ли вообще тратить время и искать ягоду из Самарской области? Может быть, соль-илецкие или волгоградские вкуснее?

Мы решили узнать всю правду из первых рук и отправились в Большую Глушицу. Именно отсюда - по словам продавцов - везут арбузы темно-зеленые, круглые. А какие еще?

Арбузы в Самарскую область привезли... корейцы

Несколько раз в неделю арбузы грузят в тележку или «Газель» и увозят в торговые точки регионаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— 22 года назад к нам в село приехали корейцы и стали выращивать тут арбузы. Выбрали склон в поле, весной «нарезали» землю рядами рыками, посеяли семена, засыпали землей, постелили пленку, сделали в ней отверстия для воздуха и поливали. А к августу уже готов урожай, — рассказывает корреспондентам «КП-Самара» Владимир Исаев, фермер, который держит сейчас 2 гектара собственной земли с «зелеными». — Тогда и я начал знакомиться с этим делом, работал в их бригаде, тяжелый труд, все вручную.

С тех пор прошло много лет, кореец-инициатор трагически погиб в ДТП, а «арбузников» в Большой Глушице появилось несколько и Владимир — один из них. Работает он ни на кого-то, а на себя. И если раньше в бригадах были десятки людей, то сейчас не больше 10-ти.

— Я освоил технологию капельного полива, при помощи специального шланга с дырочками. За час уходит 1,6 литров воды — равномерно в каждую рыку с семенами. Землю рыхлим с помощью трактора, пленку и этот шланг так же устанавливает машина — все быстрее и результативнее! Даже трудно представить, что делали все это вручную, — объясняет Исаев.

Хорошо под солнышком

Арбузы на поле хорошо маскируются, но найти их не составляет трудаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вообще, в Самарской области арбузы выращивать нелегко, погода не совсем та, которая нужна. То дождь пойдет, то не слишком жарко. Поэтому основные поставщики бахчевых в нашу область - это все же Казахстан, из которого ягоду везут фурами, Соль-Илецк. Но для того, чтобы представить разнообразие на рынках - хватает и продукции местных фермеров.

У нашего собеседника урожай хороший. С его поля за сезон — а это конец июля, август, начало сентября — выходит 150-160 тонн арбузов.

Какие арбузы привозят из Большой Глушицы?

Для каждого климата - свой сорт. Наши самарские "юга" хорошо подходят для нескольких. Вот, например, три основных вида, которые можно увидеть в Самаре, в сетках:

«Ред стар» отличается ярко-красной начинкой и отменным вкусом. На сегодня поспели не все - эти семена сажали в начале июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Те самые, с темно зеленой кожурой: "Ред стар". Именно их в первую очередь и считают представителями наших, самарских бахчей. Пакетик семян - 3600 рублей. Арбузы хорошо себя чувствуют в нашем климате и могут вырасти до 10 килограммов. Отличительные черты: ярко-красная, сахаристая мякоть, черные семечки.

«Шуга деликат» имеет что-то и от традиционных полосатых арбузов, и от темно-зеленыхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

2. Думаете, все полосатики - это из Астрахани? Вот такой "Шуга деликат" отлично растет в Большеглушицком районе и пить не просит. Кожура темная, но полоски видны. Средний вес - 15 килограммов. Вкус необычный — «сахарный» и в то же время сочный. А вот мякоть не такая красная, даже при полном созревании. Цена за такие семена — 2900 рублей.

«Фарао» - классический, большой и полосатый арбуз. Очень сладкий и сочныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. «Фарао» — хит сезона для Большой Глушицы. Не всегда хорошо вырастают, капризны и требовательны к погоде.. Полосатый — традиционный арбузный цвет. Внутри красный, с розоватыми оттенками. Вкус прекрасный. Размеры этого сорта тоже внушительные, в идеале они могут достигать 35 килограмм, но у Владимира на полях такие гиганты пока не вырастали. Стоимость упаковки с семенами — 4200 рублей.

Как выбрать арбуз, чтобы был сочный и сладкий?

В мальчиков и девочек в арбузном выводке Владимир не верит, но советами по выбору для горожан, желающих отведать вкусную ягоду, поделился:

1. Спелый арбуз срывают тогда, когда усики отростка подсохли. Соответственно, и «хвостик» у сорванного «кругляша» будет тонким и подсохшим.

2. При стуке арбуз должен отзываться звоном, при нажатии - хрустом и быть тяжелым. Если все совпадает — арбуз свежий. Если весь непонятный, глухой, плотноватый - это переспевший или не созревший арбуз, такие брать не стоит.

3. Ни в коем случае нельзя покупать потрескавшиеся, пересохшие или уже порезанные: раздолье для бактерий. Не желательно приобретать арбузы на трассах, тем более под открытым навесом.

Мякоть не должна вызывать сомнений и иметь какой-то сомнительный цвет. Здесь с этим все в порядкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. А вот определить, добавляли ли в арбуз нитраты, не просто. Сомнительные можно разоблачить при разрезе — у плохого арбуза цвет мякоти будет неестественно яркого цвета, с каким-то даже фиолетовым или синим оттенком. Не должны бросаться в хорошем арбузе в глаза и волокна, которые идут от сердцевины к корочке.

5. Если арбуз все же попался недоспелый, положите его на солнышко на балкон. Слаще он не станет, но мякоть может набрать более насыщенный цвет.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Разрезал? Ешь скорей

- Если вы уже разрезали арбуз, лучше всего расправиться с ним в течение 24 часов. Долго стоять, даже в холодильнике, он не может.

- Перед подачей на стол арбуз нужно хорошо помыть, желательно с содой или мылом.

- Чтобы арбуз было удобнее есть, его рекомендуют резать со стороны корочки, а не наоборот. И нарезать не дольками, а квадратиками.

Поросенок Боря тоже любит арбузы, ему достаются те, которые не ушли на продажуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совет эксперта

Как вырастить арбуз в Самарской области

Лучше всего выращивать арбузы в открытом поле - на бахчах, чтобы маленькие "арбужата" всегда были под открытым солнцем. На балконе у себя дома тоже можно вырастить ягоду, но она будет маленькой и безвкусной. Пленка над рассадой нужна для сохранения тепла — температуры, особенно ночью, в волжских краях низкие, а бахчевые комфортно себя чувствуют, когда не меньше +20 градусов. Сажают семена в подготовленный грунт в конце весны — в 10-х числах мая. Можно и раньше, если уверены, что серьезные холода больше не придут. Поливать нужно один раз в 3-4 дня. Если засуха, то почаще. Определить можно по листьям — если съеживаются, значит требуют воды.

Бахчевые на поле Владимира Исаева любят атаковать птицы. Пугала помогают, но, правда, не всегдаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЦЕНА ВОПРОСА

Почем арбузы для народа

Большеглушицкие арбузы можно встретить в продаже на территории всей области — Самара, Тольятти, Сызрань, та же Большая Глушица. На оптовые рынки Владимир продает их по 8 рублей за килограмм. Если с доставкой на место, например, в магазин — 12 рублей. Для жителей перепродавцы устанавливают уже свой ценник — 18-25 рублей за кг. Где-то больше, где-то меньше. Зависит от срока годности товара.