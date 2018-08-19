Сборная России в первый день чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих завоевала 10 медалей

СЕГОДНЯ 08:20 2018-08-19T08:47:51+03:00

Пять из них – золотые, еще четыре серебряные и одна бронзовая

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Сборная России мощно стартовала на чемпионате мира по плаванию среди военнослужащих. 18 августа наши атлеты принесли в копилку сборной 10 медалей из 30 разыгрываемых. Пять из них – высшей пробы.

50-е первенство планеты Международного совета военного спорта (CISM) проходит в Самаре. Всего за четыре дня спортсмены разыграют 59 комплектов медалей.

Задал тон победному шествию России рядовой Даниил Пахомов. 100 метров баттерфляем он преодолел за 52,49 секунды, оставив за спиной немца Филипа Хайнца и поляка Михала Поправу. Свою победу Даниил посвятил родным, тренеру, своей девушке и друзьям.

Первую медаль для вооруженных сил России добыл Даниил Пахомов (в центре). Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

Тяжелейшее «золото» добыла для России сержант Светлана Чимрова. Казалось, что на дистанции 200 метров баттерфляем остановить чемпионку мира немку Франциску Хентке не получится ни у кого – спортсменка из Германии с первых минут взяла такой темп, что шансы всех ее соперниц таяли на глазах. Но на авансцене появилась Чимрова. Светлана несколькими часами ранее финишировала в квалификации на третьем месте, проиграв как раз Хентке и Наталии де Алмейде Сикьере из Бразилии. На этот раз Чимрова уступать никому не собиралась: Светлана за 100 метров до финиша заметно прибавила. Да как! На морально-волевых она вырвала победу, финишировала с результатом 2.07,79 и установила новый рекорд чемпионатов мира CISM. Предыдущий рекордсмен проплыл 200 метров баттерфляем на 0,12 секунды дольше.

После заплыва Светлана, несмотря на усталость, подошла к журналистам и, мягко улыбаясь, отдала должное соперницам.

- Я не ожидала такого результата, - скромно призналась наша спортсменка. – После чемпионата Европы мы приехали уставшие. Я думала, что будет немного похуже, но благодаря конкуренции результаты остались высокими. Здесь очень хорошая конкуренция, и я очень этому рада. Девочка из Германии, которая сейчас стала второй, на гражданском чемпионате Европы стала четвертой, еще она призерка чемпионатов мира. Очень приятно соревноваться с такими людьми. Где я служу и почему выбрала этот путь? Я служу в ЦСКА, выбрала такой путь, потому что хочу выступать за свою страну, доказывать, что мы сильные. Хочу показать, что Россия – самая сильная.

5 из 10 медалей в копилке нашей команды - золотые. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

Из холодного Глазго в жаркую Самару приехала и Анастасия Гуженкова. Только в отличие от многих спортсменов, Настя вернулась домой. Трехкратный призер первенства Старого света 2018 года прапорщик Гуженкова родилась в Самарской области – в городе Тольятти – и отлично знает бассейн ЦСКА, в котором проходит чемпионат мира.

- Я люблю Самару, - призналась Анастасия. – Родные стены всегда помогают, я в этом бассейне тренируюсь, поэтому моя адаптация прошла намного легче.

Восстановиться после чемпионата Европы, правда, оказалось тяжелее, чем Настя планировала:

- Я приехала только после Европы и еще немного не отошла от тех соревнований. Это мои первые соревнования за ЦСКА, поэтому очень волнительно. Я еще не совсем восстановилась после Глазго, еще немного приболела, но, думаю, это мне не помешает.

Борьба за золото на дистанции 100 метров кролем развернулась между двумя россиянками – Гуженковой и прапорщиком Викторией Андреевой. В итоге золото досталось уроженке Тольятти, а Андреева получила серебряную медаль, уступив соотечественнице 0,22 секунды. Третьей финишировала спортсменка из Китая Фувей Донг.

Гуженкова и Андреева вышли в этот вечер в бассейн еще раз. И снова принесли золотые медали. На этот раз в смешанной эстафете вольным стилем 4х100. 3 минуты и 31,11 секунды хватило прапорщикам Анастасии Гуженковой, Виктории Андреевой, Вячеславу Прудникову и лейтенанту Евгении Лагуновой, чтобы гимн России снова зазвучал в стенах бассейна ЦСКА в Самаре. «Серебро» досталось команде Польши», «бронзу» вязли бразильцы.

Сборная России (в центре) стала первой в эстафете. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

Еще одно «золото» России принесла сержант Дарья Устинова на дистанции 200 метров на спине. Она стала лучшей с результатом 2.09,3, оставив за спиной соперниц из Китая и Германии. Чуть-чуть до медалей не хватило другой россиянке Александре Папуше. Она проплыла дистанцию за 2 минуты 15,98 секунды и стала четвертой.

До победы не удалось дотянуться и рядовой Марии Темниковой. На дистанции 50 метров брасом она пропустила вперед только спортсменку из Бразилии Дженнифер Консейсао.

В итоге, 5 заплывов, в которых участвовали наши девушки, принесли вооруженным силам России четыре золотые медали и две серебряные.

Чемпионат мира проходит в Самаре. Фото: пресс-служба ЦСКА Самара

Еще два «серебра» и одну «бронзу» принесли в копилку нашей команды мужчины. Младший сержант Роман Ларин разделил второе место с поляком Томашем Полевкой на дистанции 100 метров на спине. Оба финишировали с результатом 55,83. До «золота» обоим не хватило 0,31 секунды. Медаль высшей пробы отправилась в Германию.

Второе время на 50 метрах брасом показал лейтенант Олег Костин. Золотые медали у Бразилии, бронзовые – у Польши.

Единственную «бронзу» в первый день соревнований принес России рядовой Петр Жихарев. 200 метров вольным стилем он проплыл за 1 минуту 49,33 секунды. Победу на этой дистанции отпраздновал француз Александр Дераше.

В воскресенье, 19 августа, сборные разыграют на чемпионате мира еще 10 комплектов наград.