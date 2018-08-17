Купание коня в пиджаке: в Самаре открылся первый в истории России чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-17T16:22:21+03:00

Сборная России на ЧМ по плаванию CISM в Самаре. Пока не в полном составе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Больше 200 пловцов из 13 стран планеты в ближайшие четыре дня разыграют 59 комплектов наград. В Самаре открыли 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. Торжественное открытие первенства планеты среди военнослужащих прошло в пятницу, 17 августа. По площади амфитеатра около площади Славы стройными рядами прошли делегации стран-участниц. Бразилия, Чили, Китай, Кипр, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Южная Корея, Польша, Словакия, Швейцария и, конечно, Россия. Все как на Олимпийских играх, только с армейской выправкой.

Сборная России на церемонии открытияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия впервые принимает чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих.

- Чемпионат по плаванию среди военнослужащих проводится ежегодно под эгидой CISM, в которую входят 135 стран.На этом первенстве планеты участвуют 13 команд, - рассказал начальник ЦСКА Артем Громов. - В Самаре сейчас представители из 18 стран, в том числе наблюдатели. Соревнования проходят по олимпийской программе, дополнительное требование только одно – участники должны быть военнослужащими.

Всего в этом году наша страна примет три чемпионата мира среди военнослужащих – по спортивной борьбе, скалолазанию и плаванию. Первые два пройдут в Москве. Самара в пару со столицей попала из-за инфраструктуры и заслуг местных военных.

- Самара за последнее время подготовилась к проведению больших мероприятий, - уверен Артем Громов, - недавно здесь прошел чемпионат мира по футболу. Инфраструктура готова. Еще учитывалось то, что база вооруженных сил в Самаре одна из самых лучших.

Уже в субботу многие из пловцов начнут свой поход за золотыми медалямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У российской сборной на этом чемпионате мира звездный состав. Олимпийские чемпионы, призеры первенств Европы и мира. Возглавляет команду бронзовый призер Олимпиады 2016 года и чемпион мира CISM-2017 младший сержант Антон Чупков. Он уже успел восстановиться после чемпионата Европы в Глазго и даже опробовал бассейн в Самаре.

- В бассейне в Самаре уже один раз поплавал, вода хорошая, - признался Чупков. – Мы общаемся здесь с коллегами из других армий. Половину из них я знаю, со многими часто выступаем на чемпионатах мира и Европы. Мы все друг друга рады видеть. Каковы наши шансы на золотые медали? У наших спортсменов очень высокий уровень: два призера Олимпийских игр, чемпионы Европы и мира. У нас очень боевая команда, высокие шансы на золото. Мы будем биться.

Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Антон ЧупковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

То, что Россия фаворит, признают и спортсмены из других стран. Словак Томаш Клобучник в России уже был – он два раза приезжал в Казань – и не понаслышке знаком с нашими пловцами.

- У России самые сильные пловцы, но я планирую пробиться в финал и победить их, - заявил он.

Словак Томаш Клобучник готов биться за золотые медалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Паула Толео прилетела в Самару из Чили. В волжском городе она впервые и здесь совсем недавно, но уже заметила, что в Самаре очень добрые люди.

- Я очень рада, что приехала на чемпионат мира. Хочу получить удовольствие от того, что я здесь, очень хочу как можно больше пообщаться с людьми. Я второй раз на таких соревнованиях, хочу отметить, что будет непросто, спортсмены из России очень сильные. Еще выделяются сборные Польши, Германии, Бразилии.

Пловец из Чили Паула Толео считает россиян фаворитами чемпионата мираФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день спортсмены будут разыгрывать несколько комплектов наград. Итоги чемпионата мира станут известны во вторник, 21 июля. А в среду, 22 июля, пройдет официальная церемония закрытия первого российского чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих.

Военнослужащие из БразилииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На открытии первенства планеты выступил официальный представитель CISM Волтер ДжендерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сборная России по плаванию на чемпионате мира среди военнослужащих в Самаре:

Антон Чупков - бронзовый призёр Олимпийский игр 2016 года, чемпион мира CISM-2017, младший сержант;

Евгений Лагунов - серебряный призер Олимпийских игр, старший лейтенант;

Олег Костин - трехкратный победитель VI Всемирных военных игр-2015, лейтенант;

Роман Ларин - бронзовый призер XXIX летней Универсиады в Тайбэе 2017 года, младший сержант;

Даниил Пахомов - четырёхкратный чемпион первых Европейских игр в Баку, рядовой;

Вячеслав Прудников - чемпион мира CISM-2017, прапорщик;

Сергей Большаков - призер чемпионатов мира и Европы, призер VI летних Всемирных игр CISM, прапорщик;

Евгений Куликов - двукратный серебряный призер Всемирных военных игр-2015, прапорщик;

Петр Жихарев - бронзовый призер командной эстафеты чемпионата мира CISM-2017, рядовой;

Дмитрий Горбунов – сержант;

Светлана Чимрова - трехкратная победительница Всемирных военных игр-2015, чемпион мира CISM-2017, сержант;

Александра Папуша - двукратная чемпионка Всемирных военных игр-2015, прапорщик;

Мария Темникова - двукратная чемпионка Всемирных военных игр, чемпионка мира CISM-2017, рядовой;

Дарья Устинова - бронзовый призер чемпионата мира-2013, младший, сержант;

Виктория Андреева - победитель 6-х летних всемирных игр среди военнослужащих, прапорщик;

Анастасия Лязева - чемпионка Всемирных военных игр-2015, серебряный призер Всемирных военных игр 2015 года, прапорщик;

Анастасия Гуженкова - призер чемпионатов России, прапорщик.

Церемония открытия ЧМ осталась на десятках снимков участниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для участников первенства планеты выступили российские парашютистыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Талисман ЦСКА на церемонии открытия был очень популяренФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коня - маскота «армейцев» - нарядили в синий пиджакФото: Светлана МАКОВЕЕВА