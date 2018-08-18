Казаки-разбойники и костер до неба: в Самаре родителей зовут в пионерлагерь вспомнить прошлое

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-18T12:47:19+03:00

В лагере «Циолковский» на внеочередную смену ждут уже не детей, а родителей. А вы готовы махнуть на экскурсию в детство?

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Молодость моя, пионерская

Лето уже практически закончилось, отдохнувшие школьники возвращаются в города с миллионом фотографий в телефонах, новыми друзьями в соцсетях и взахлеб рассказывают родителям о голубоглазой Ленке из соседнего отряда, потрясающих сырниках и невкусном компоте, дискотеках под звездами и вредных вожатых. Вот только папы и мамы слушают плохо, вспоминая, как сами мазали соседей зубной пастой, дрались с мальчишками на подушках и в самый первый раз целовались, сбежав в лес после отбоя. И вздыхают: где они, эти годы чудесные. Теперь зубной пастой впору только раковину измазать – говорят, от пятен поможет избавиться… И никто уже ничего не запрещает, а вот почему-то не тянет бежать ночью на речку, или искать гнезда на деревьях в лесу. А ведь психологи говорят: внутренний ребенок с годами не умирает ни в одном человеке, просто прячется глубже и все больше дремлет.

Так, сыночек, подвинься, теперь папа отдохнет!

В одном из самарских лагерей, проводив в город последнюю смену школьников, решили следующий заезд организовать как раз для «внутренних детей». С 7 по 9 сентября заезжать в уютные комнатки пригласили не малышей, а их родителей. Как раз для того, чтобы освежить воспоминания.

Дразнить Наташку, дергать за косу

Погружение в «Пионерскую молодость» обещают стопроцентное: дискотеки под хиты 80-х, ночные «костры», отбой по расписанию, манная каша на завтрак, речевки, «казаки-разбойники», шоу талантов, поход по лесу строем и, конечно, шоу талантов: хотите пойте, хотите, стихи рассказывайте. Можно будет и девчонок за косички подергать, и по деревьям полазить: вожатые будут ругать, но не сильно. Да и родителей в лагерь не вызовут.

Зубной пастой лучше запастись заранееФото: Архив "КП"

- Каждый участник нашей взрослой смены обязательно почувствует себя ребенком, - уверяет руководитель детского оздоровительного центра НАО «Санаторий Циолковский» Всеволод Смирнов. - Начинается все с мелочей: «пионеры» будут жить в детских корпусах, в комнатах, рассчитанных на троих. «Мальчики» и «девочки», как и положено, живут отдельно, пересекаясь лишь на общих мероприятиях. Конечно, мы используем и природные богатства «Циолковского» - участники смены обязательно отправятся в поход по живописным окрестностям.

Обещают веселье неукротимое. Мы верим

А еще взрослым «детям» обещают все же некоторые послабления: и поспать разрешат подольше, и меню разнообразят, и зарядку немного проще сделают. Но об этом можно никому не рассказывать, и гордо заявлять потом друзьям: мол, я-то, из детского лагеря вернулся. Вожатая – зверь.

Пять «современных» фишек для повзрослевших ребят:

1. Полноценные завтраки и обеды на выбор

2. Тренинги личностного роста и тимбилдинги, позволяющие стать ближе

3. Мастер-класс по семейной йоге

4. Квартирники – небольшие импровизипрованные концерты

5. Лазертаг, мастер-классы по прикладному искусству

Как попасть в пионерлагерь, если вам уже за 30?

1. Позвоните в Циолковский по тел. 8846 200-3-200 200-45-90 или зайдите на сайт.

2. Выберите время заезда: с 7 по 9 сентября «Пионерская молодость», с 12 по 15 октября «На картошку»

3. Внесите оплату

4. Приезжайте и занимайте свои комнаты, знакомьтесь с соседями.

5. Доехать до Циолковского можно на машине (есть стоянка) или на общественном транспорте 110 маршрутка до Красного Яра, далее – на такси.

И вот в таком роскошном месте можно еще раз провести детские годы. За два дня

Из первых уст

Всеволод Смирнов, руководитель детского оздоровительного центра НАО «Санаторий Циолковский»:

- Мы изучили спрос и поняли: очень много взрослых людей хотели бы снова побывать в лагере, погрузиться в эту уникальную атмосферу. У нас в лагере регулярно проходят родительские дни. Мамы и папы подходят ко мне и говорят, ах, как бы мы хотели попасть в этот отряд, пожить этой насыщенной жизнью… Именно для таких мам и пап, мечтающих испытать что-то новенькое, или наоборот, вспомнить прошлое, мы проведем смену выходного дня. Это наш подарок-сюрприз всем тем, кто не разучился радоваться простым вещам. Аналогов этому «продукту» в Самарской области пока нет. Пока такие мероприятие будут проходить раз в месяц и только в выходные дни. Но если спрос со стороны самарцев будет, организаторы обещают увеличить продолжительность и периодичность смен. Кстати, самарцев ожидают не только летние, но и зимние забавы, ведь «Циолковский» - лагерь, который принимает детей и взрослых круглый год.

Эх, детство пионерское, где же ты?

Как отдыхали в пионерских лагерях в 70-80 гг прошлого века.

Светлана Вершинина, отдыхала в ДОЦ «Орленок» в начале 80-х гг

- Просыпались по звуки горна, засыпали с ним же. Подъем начинался с линейки и поднятия флага в сопровождении барабанной дроби. После завтрака начинался «трудовой десант»- время уборки рабочего места. После ужина - дискотека и следом отбой. Через 3 дня после заезда организовывали огромный костер, за это время мы успевали сдружиться, придумать название своего отряда, девиз и песню. Как сейчас помню, ежедневный поход в столовую сопровождался хоровой речевкой отряда.

Самый забавный случай я помню после отбоя. Мы с ребятами собирались убежать в поле встречать рассвет. Одетые и обутые ложились под одеяло: ждали, пока вожатые уснут после обхода. Прокололись мы почти сразу. Вожатую смутила подозрительная тишина в нашей комнате, и она решила сделать обход немного позже. Как только начали выходить из комнаты - нас поймали. Но мы были настроены решительно. В итоге вожатая не стала нас переубеждать, и пошла вместе с нами встречать рассвет. Так мы и просидели до самого утра, рассказывая друг другу свои истории.

Павел Сучков, отдыхал в пионерлагере«Приво», 60-е годы

На Сорокиных хуторах располагался лагерь «Приво», в нем отдыхали дети, родители которых носили военное звание. Это был очень жесткий распорядок дня, дисциплина. Я здесь ходил в хулиганах, никак не мог терпеть запреты. Каждое утро выходил перед всем лагерем и меня отчитывали за шалости. За любое нарушение наказывали тем, что заставляли читать и отлучали от занятий любимым спортом. Игр было достаточно много: поддавки , «чертополох», клёк, догонялки, прятки, так же как и творческих занятий: по музыке, танцам, рисованию, где каждый мог провести время с интересом. Долгожданная игра в любом лагере: «Казаки разбойники», потому что начиналось что-то неописуемое. Чтобы сделать грим разбойника шел в ход весь уголь из костра. Чумазые, но довольные мы бегали по территории и не думали ни о чем. После отбоя лагерная жизнь только начиналась. Помню, как мы убегали в лес, таскали яйца из гнезд и подкладывали их девчонкам в постель. Смеялись так, что животы болели, а девчонки злились, в ответ, завязывая нам шнурки на кедах и хихикая, когда мы, не замечая этого, падали.

Ну и, конечно, такой крутой повод вспомнить пионерские игры

Юрий Геннадьевич, отдыхал в лагере ДОЦ « Мечта», 70-е года

Каждый день в лагере начинался с рыбалки. Просыпаясь в 4 утра, я убегал на речку и там встречал рассвет с удочкой в руках. К подъёму возвращался. Начиналось утро в 7 утра с уборки территории, такая своеобразная зарядка перед насыщенным днём. Все ждали отбоя, потому что начиналось самое интересное: мы убегали в соседние села и воровали с огорода все, что только хотелось . Нельзя сказать, что мы голодали, напротив, кормили нас на убой. Это скорее было ради забавы, а страх перед тем, что нас могут в любой момент поймать, делал это занятие особенно веселым.

Алло, мы ищем таланты! И ведь находили!

Лидия Пестрикова, пионерский лагерь «Надежда», 60-е годы

Как сейчас помню мероприятие «Зарница», оно всегда было долгожданным и очень интересным. Утром нам объявляли, что пропало знамя нашей дружины. И всем нужно было отправляться на поиски. Каждый отряд со своим вожатым по опознавательным признакам и маршрутным листам искали знамя. В дупле могли найти записку, которая и была ключом к разгадке. Обязательно ходили в дальний поход – не меньше 30 километров. Уставали, конечно, зато как весело было на привале: играли, варили уху, жарили картошку и пели песни.

После отбоя начиналась жизнь, мы обмазывались зубной пастой, поэтому ее всегда не хватало. Дело даже доходило до зеленки, но этим, как правило, промышляли мальчишки, и мы среди девчонок на ночь выбирали дежурных на каждые два часа, чтобы утром не проснуться зелеными. Особенно любили ночью садиться в круг и рассказывать друг другу страшные истории, после которых не могли заснуть и пугались от любого дуновения ветра и стука. Целый день ходили сонные, зато на следующий вечер засыпали так крепко, что, наверное, ни один звук в мире не мог бы нас разбудить.