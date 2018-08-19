Крылья Советов - Локомотив 19 августа 2018 года: обзор матча четвертого тура РПЛ, голы, счет

СЕГОДНЯ 18:25 2018-08-19T18:38:09+03:00

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В первом тайме игра началась довольно ровно. Казалось, что Крылья бегают даже быстрее гостей. Создал момент у ворот соперников Соболев, но споткнулся перед воротами. По воротам Конюхова бил Денисов, но промахнулся. На 37 минуте Крыховяк оказался рядом с мячом, который отбил Конюхов и добил его в пустые ворота. Счет 0:1 так и продержался до конца 1 тайма.

Второй тайм "Крылья" снова начали активнее. После углового Соболев с мячом, но отправляет его в сетку с другой стороны. И через несколько минут опять форвард КС возникает перед воротами Гилерме. Еще одна атака от Чочиева, но не слишком яркая.

На 65 минуте Федора Смолова меняет Баринов, трибуны провожают его гулом. На 72 минуте фолит Игнатьев и получает желтую карточку, игра тем временем вообще не уходит с половины поля гостей. "Крылья" постоянно пытаются достат вратаря, но "Локомотив" паровозит около своих ворот, глухо, не пробьешь. На 76 минуте желтую получает Башкиров, но мяч отбивает стенка игроков КС.

На 78 минуте отхватывает еще одно нарушение у Игнатьева, он получает красную. "Локомотив" остается в меньшинстве. У "Крыльев" тем временем еще одна желтая у Яковлева, он получает за симуляцию.

На 80 минуте Алексея Миранчука меняет чемпион мира 2014 Хеведес, а в "Крыльях" Тихонов идет ыа-банк и выпускает Шейдаева вместо Полуяхтова. Новичка трибуны встречают заинтересованно. Но к сожалению, одолеть Локомотив Крылья не смогли и в большинстве. Не спасло появление Корниленко, который бил по воротам на добавленных, но вратарь спас. Счет так и остался 0:1.

Игра была осторожнойФото: Альберт ДЗЕНЬ

Статистика матча Крылья Советов - Локомотив 19 августа 2018:

Счет: (0:1)

Голы: 37" Гжегож Крыховяк

Нарушения: 72" Владислав Игнатьев, желтая карточка, 76" Башкиров, 77" Игнатьев, 79" Яковлев.

Стартовые составы:

"Крылья Советов": 14 Конюхов, 2 Полуяхтов, 4 Башкиров, 5 Самарджич, 7 Соболев, 9 Чочиев, 15 Зотов, 44 Чичерин, 64 Ланин, 90 Бурлак, 91 Яковлев.

Запасные: 1 Рыжиков, 25 Опарин, 8 Корниленко, 10 Алиев, 11 Шейдаев, 17 Тихонов, 27 Кленкин, 31 Ткачук.

"Локомотив": 1 Гилерме, 4 Фернандеш, 7 Крыховяк, 8 Фарфан, 9 Смолов, 14 Чорлука, 20 Игнатьев, 27 Денисов, 33 Кверквелия, 59 Миранчук Ал., 84 Лысов.

Запасные: 30 Медведев, 77 Коченков, 3 Идову, 5 Хёведес, 6 Баринов, 11 Миранчук Ан., 17 Михалик, 23 Тарасов, 24 Лопес, 28 Ротенберг, 29 Денисов, 96 Жемалетдинов.

Стадион: Самара Арена, 31 652 зрителя