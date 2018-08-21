Избавляемся от телефонных террористов: кому можно жаловаться на зарвавшихся коллекторов в Самаре?

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-21T14:00:08+03:00

Что делать, если вы задолжали, но не хотите, чтобы на вас давили Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Куда обращаться, если из вас выбивают долги, в том числе и не ваши, и какие доказательства нужно собрать для приставов

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С деятельностью выбивателей долгов в Самарской области сталкивался чуть ли не каждый второй житель. Опыт показывает: для этого даже не обязательно брать кредит. Достаточно приобрести номер, который раньше числился за отъявленным должником. Ну или просто иметь плохих друзей. И начинается: звонки по ночам, тяжелое дыхание в трубку, угрозы и шантаж. Вот только зарегистрированные коллекторы за подобное поведение могут получить штраф. А незарегистрированные и без лицензии вообще не могут приставать к людям.

Как защитить себя от недобросовестных коллекторов, когда пора жаловаться и главное кому? Полезные советы на радио "КП-Самара" 98,2 FM дала представитель профильного отдела по работе с коллекторами и контролю за их работой Управления Федеральной службы судебных пристав по Самарской области Оксана Владимировна Козлова. Она объяснила, что в основном от самарцев жалобы сегодня поступают по взысканию просроченной кредиторской задолженности. И их становится все больше: если в 2017 году пожаловались больше 790 раз, то сейчас за 7 месяцев уже больше 500 жалоб.

- В основном это категория граждан финансово незащищенная, не могут отдавать кредит, банки продают долги коллекторам,и тут уже начинают юридические лица свою деятельность, - говорит Оксана Козлова. - Зачастую нам жалуются: не хочу чтобы мне звонили. В принципе звонить могут. Мы принимаем жалобы на нарушения порядка взаимодействия.

Хорошая новость: жаловаться можно на любых "выбивателей долгов". Даже если вам не представляются официально, записывайте разговор, берите детализацию, отправляйтесь к приставам в управление на ул. Урицкого,7. В районных отделах такие жалобы не рассматривают, жители области могут обратиться за помощью через сайт управления.

- Служба проводит административное расследование, мы устанавливаем принадлежность телефонных номеров. Запись разговора нужно вести, это неопровержимое доказательство в суде, - отметила наш эксперт.

После того, как обращение принято, у приставов есть 30 дней на решение проблемы и разбирательства. Потом обиженный должник может обратиться в суд - за взысканием морального ущерба, такая возможность тоже есть.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Я должник. Мне звонят с напоминаниями и угрозами 6 раз в день.

- Это неправильно. Звонить коллекторы могут не чаще 1 раза в сутки, лично встречаться с должником не больше 1 раза в неделю. Звонить можно с 8 утра до 10 вечера в будни, а в праздники с 9 утра до 9 вечера. Нельзя писать сообщения с угрозами психологического характера, если вводят в заблуждение. Все жалобы принимают в УФССП на личном приеме и на сайте. Жалоба должна быть в письменном виде, и доводы нужно подтвердить. Если превышено количество звонков - нужно приложить детализацию.

Правда, отдать долг все же придется. Но специалисты рекомендуют прийти с повинной раньше, чем ваш долг продадут. И вместе с финансистами рассмотреть график возвращения долгов.

Я не должник. Не хочу, чтобы мне звонили

Третьи лица тоже могут обращаться за нарушением своих прав. Если вы "третье лицо" - у коллектора должно быть письменное согласие от должника. Если вы не давали согласия на звонки вам - значит, кредитор не должен звонить. Нужно прийти в Управление ул Урицкого, 17, написать заявление, приложить детализацию, можно записать разговор. Как объяснила Оксана Козлова, уже трижды в таких случаях выписывали штрафы должникам.

Больше полезных советов в подкасте передачи Темы дня на радио КП Самара 98,2 FM