От лошадей остался только пепел: десятки животных сгорели заживо в зоогостинице под Самарой

СЕГОДНЯ 20:07 2018-08-21T20:15:01+03:00

От зоогостиницы остались только головешки, а от ее постояльцев - пепел Фото: СОЦСЕТИ

Огонь вспыхнул внезапно, около шести утра. Спасти удалось только пятерых собак, остальные псы, а также кошки и лошади сгорели

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Страшная трагедия произошла на минувших выходных в поселке Жигули Самарской области. В зоогостинице ForDogs хозяев из отпусков и командировок ждали десятки кошек и собак. Но счастливой встречи домашних любимцев и заскучавших людей не произошло: рано утром 20 августа дом, в котором и находилась передержка, загорелся. Сначала вспыхнула стена в сенях, потом огонь перекинулся дальше. Хозяйки гостиницы проснулись, когда что-то изменить уже было невозможно. Спасти удалось только пятерых собак.

Под этими завалами остались похоронены любимцы десятков семейФото: СОЦСЕТИ

- Мы проснулись в шесть утра. Светлана увидела, что стена горит . Шок, мы экстренно что-то напяливаем, выливаем на огонь несколько ведер воды, я хватаю собак и что было под рукой - бегу к выходу. Светлана выпихивала других. Я вернуться уже не смогла. Огонь не пустил. Света попыталась выйти у нее не получилось. Получила ожоги на лице. Разбив окна она вышла. Стали пытаться достать и звать остальных собак. Они метались. Не слушали. Схватить чтоб вытащить не получалось, - потеряно пишет хозяйка гостиницы Мария.

Огонь не пощадил ничего: дом восстановить нельзяФото: СОЦСЕТИ

Собаки и кошки задохнулись в дыму и сгорели заживо. Даже от лошадей остался только пепел. По вызову приехали сотрудники МЧС: 10 пожарных тушили огонь до 7.17 - это данные с официального сайта. Причины возгорания специалисты еще только будут устанавливать. Сама хозяйка говорит: по словам соседей, еще в 5.45 ничего не было. В шесть появился огонь, и в 6.10 уже невозможно было подойти к дому.

- Братишка был членом нашей семьи, зачем вы занимаетесь передержкой, если не можете обеспечить безопасность животных, - возмущенно пишет в группе гостиницы один из потерявших питомца хозяев. Но не все обвиняют владельцев передержки. Многие люди вспоминают пожары, свидетелями которых они были и пишут, что часто сделать ничего в таких условиях невозможно.

Грета ждала встречи с хозяевами, но погибла в огнеФото: СОЦСЕТИ

- У нас в этой гостинице был Фред, наш младший сынок... Узнали 2 часа назад сами позвонили... пока не верю... завтра возвращаемся домой - а его больше нет... - переживает еще одна владелица песика Екатерина.

Пока владельцы оплакивают своих любимых питомцев и горюют, что даже некого похоронить, сама хозяйка зоогостиницы тоже не может поверить в случившееся. От дома остались одни головешки и жить Марии негде. В огне она потеряла и своих собак и кошек.

Мария давно занималась дрессурой и передержкой животныхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Навечно никто не приютит, но и восстанавливать там нечего. Только строить заново. Я пока в шоке и не знаю, что буду делать дальше. Строить или продавать участок и снимать жилье. Не в моей ситуации отказываться от помощи. Нам нужны вещи 32 размера, обувь 37го, - написала девушка.

Если кто-то желает помочь Марии, перевести деньги можно на карту:

5336 6900 2980 1786 Мария Дмитриевна