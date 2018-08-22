Распознавание лиц и иностранных номеров: что умеют новые «камеры ГИБДД» на Московском и Ново-Садовой в Самаре

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-22T09:40:52+03:00

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С каждым годом на улицах Самары становится все больше и больше камер видеонаблюдения. Не всем это нравится, особенно водителям, которые любят и погонять, и за стоп-линию на перекрестке заехать.

Типичный пример — Константин Бочков (имя изменено), недавно получивший штраф в 500 рублей с камеры на улице Ново-Садовой. Самарец честно признается, что не ожидал попасть под «око» на этом участке магистрали.

Новые комплексы заставляют даже самые "горячие головы" подумать, прежде чем нарушать ПДДФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Чуть-чуть превысил, вот 84 км/ч написано в квитанции, и уже оштрафовали. «Поймали» меня на Ново-Садовой, 222, даже не знал, что там камеры есть. Штраф успею со скидкой заплатить, но больше в этом месте превышать не буду.

Касалось бы, Константин превысил «условно-разрешенные» 80 км/ч всего на 4 километра в час, и это, вроде бы, неопасно. Но именно с таких «мелочей» и открывается путь к серьезным нарушениям ПДД, которые создают угрозу жизни не только для лихача, но и для окружающих. Как говорит статистика, под надзором «всевидящего ока» водители начинают меньше нарушать. По данным ГИБДД Самарской области за 2017 год, в регионе количество ДТП снизилось на 13%, количество погибших – на 23%, количество раненых – на 14%. В том числе это произошло и благодаря комплексам автоматической фиксации нарушений ПДД.

В апреле этого года областные власти заключили контракт на установку еще 600 камер в составе 132 комплексов автоматической фиксации в рамках проекта «Безопасный город».

Пешеходный переход через оживленный участок Московского шоссе у Центрально автовокзала стал безопаснее после появления там камерФото: Альберт ДЗЕНЬ

Во время проведения ЧМ главные городские магистрали улица Ново-Садовая и Московское шоссе оставались без сплошного контроля – действовал мораторий на монтажные работы. Сейчас новые камеры устанавливают в рабочем режиме.

Теперь лихачи могут получить штраф за нарушение на всем протяжении Московского шоссе и Ново-Садовой. «Стритрейсеры» пополняют бюджет Самарской области – деньги со штрафов идут в местный дорожный фонд.

Видеть нарушение скоростного режима – лишь одна из десятков возможностей новых комплексов. В компании, отвечающей за наладку системы наблюдения, корреспонденту «КП-Самара» рассказали об особенностях новых «камер ГИБДД».

Камеры способны фиксировать выезд на встречную полосу, движение по выделенной полосе общественного транспорта, непропуск пешехода, остановку на пешеходном переходе и в неположенном месте, а также проезд на «красный» свет и пересечение стоп-линии.

При этом любителей прокатиться с ветерком, подвергая опасности себя и других людей, не спасут «радар-детекторы» и другие устройства. Время, за которое автомобиль прошел определенное расстояние, фиксируется покадрово. Далее в ход вступает простая математика – если автомобиль проехал расстояние за меньшее время, чем при допустимой скорости движения, значит произошло нарушение. «Радар-детектор» просто не запищит.

Также камеры могут предупреждать о движении транспортных средств, находящихся в розыске. Комплексы способны распознавать номера 10 стран, поэтому водители иностранных государств не смогут уйти от ответственности. Конечно, для этого нужно провести работу и понять, как именно создать базу и штрафовать иностранцев, но с новыми камерами это становится возможным. Некоторые из систем портативны и способны питаться от солнечных батарей.

Камеры не только фиксируют нарушения ПДД, но и, например, могут найти в потоке автомобиль, который находится в розыскеФото: Альберт ДЗЕНЬ

Все новые камеры можно подключить к системе распознавания лиц для поиска преступников. Да, пока это только тестируется в других городах России, но это один из шагов, чтобы сделать Самару по-настоящему «Безопасным городом».

Мнение эксперта

Аркадий Лазарев, активист ОНФ и руководитель общественного движения «Дорога-63»:

- Если происходит снижение аварийности на опасных участках, то камеры — это хорошо. Люди не получают увечий, а автомобилисты могут пострадать только в финансовом плане. Конечно, одни камеры не могут решить дорожные проблемы в Самаре. У нас практически не занимаются воспитанием пешеходов, есть нарекания по состоянию разметки, освещения, оборудования пешеходных переходов. Работу камер фото- и видеофиксации нужно анализировать, чтобы они работали эффективнее. Куда-то добавить, а где-то их и убрать, возможно, нужно. В тех местах, где постоянно и целенаправленно происходят правонарушения, камеры нужны. Получив протокол за нарушение там, человек подумает, чтобы в следующий раз соблюдать ту же разметку.

Андрей Ишмуратов, председатель Центра общественного взаимодействия:

- Правила дорожного движения писаны кровью. И нарушение ПДД — это всегда очень опасный антиобщественный поступок. А как с ним бороться? Либо мы увеличиваем штат инспекторов ГИБДД. Но люди бывают не всегда точными. Либо установить камеры, которые беспристрастны и работают 24 часа в сутки. Фото- и видеофиксация нужны на всех опасных участках дорог. Мировая практика доказала, что благодаря этой системе аварий становится меньше. И еще, штрафы нарушителей идут в бюджет. Это гораздо справедливее, чем поднимать транспортный налог поровну на всех водителей. Ездишь хорошо — платишь мало, нарушаешь — плати больше.