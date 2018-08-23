2018-08-23T14:17:40+03:00
Общество

Заряди ауру энергией Нибиру: как дурят россиян продавцы приборов, способных вылечить все и сразу

«Комсомолка» выясняла, как сегодня наживаются мошенники на наивных людях, мечтающих о волшебной таблетке.
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Как производители уникальных приборов морочат голову тем, кто хочет сразу излечиться от всегоКак производители уникальных приборов морочат голову тем, кто хочет сразу излечиться от всегоФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В 90-е мы все, даже самые умные и образованные, сидели на диване перед телевизором и заряжали воду. А потом гнули ложки. Правда, сейчас в этом мало кто признается. Куда делись эти шарлатаны? Оказалось, процветают!

Вместе с журналистом, главным редактором сайта «Популярная механика» Тимом Скоренко "КП-Самара" решила разобрать самые распространенные схемы мошенничества производителей уникальных "таблеток от всего".

Аура-камера якобы помогает найти нарушения в работе орагнизма

Аура-камера якобы помогает найти нарушения в работе орагнизма

Аура-камера

Цена: 170 тысяч рублей

Это панель, на которой есть сенсор для руки. Клиент подходит, кладет на него ладонь. В это же время нужно приложить глаз к специальному датчику зрачка. Эти датчики передают информацию в компьютер. Пара секунд – и на экране возникает занимательная картинка: части тела подсвечиваются разными цветами. Синий – это хорошо, зеленый – средне, красный – плохо.

- Толкователь фотографии рассказывает: «О, у вас грудь подсвечена красным», значит, у вас грудная жаба, потому что белая чакра нарушена в сторону просветленности №7. Примерно так все они и формулируют. На самом деле датчик вообще никак не связан с программой на компьютере. Просто коробочка, на которой есть металлические датчикоподобные пластиночки, которые включены в розетку, - уверяет Тим Скоренко.

Красные и синие зоны формирует программа на компьютере на основе медицинской статистики. У людей часто болит живот и голова. Они и подсвечиваются чаще всего.

А это очки для видения ауры, чтобы получше разбираться в людях

А это очки для видения ауры, чтобы получше разбираться в людях

Очки для видения ауры

Цена: 5 – 20 тысяч рублей

Надеваешь и смотришь на людей – а вокруг них аура. Большая и темная – опасно! Светлая и размытая – можно с таким человеком иметь дело.

- На самом деле, очки просто отсекают часть спектра и таким образом обманывают зрение человека. Реальность не имеет отношения к тому, что вы видите, - объясняет Скоренко,

Регистраторы ауры

Регистратор ауры по отпечатку пальца должен помочь понять, что в жизни человека пошло не так

Регистратор ауры по отпечатку пальца должен помочь понять, что в жизни человека пошло не так

Цена: 15 тысяч рублей

По принципу очков ауры работают регистраторы. В комплекте идут прибор и электродная пластинка. Клиент кладет палец на пластинку, и на ней возникают разводы. Их можно толковать по-разному.

- На самом деле пластинку смазывают чем-то вроде геля, - объясняет Тим. – И эти разводы –грязь с пальца, которая расплывается и выглядит действительно очень ауроподобно.

Ноокулоны

Ноокулон создан для того, чтобы защищать от электромагнитных волн, но не очень помогает

Ноокулон создан для того, чтобы защищать от электромагнитных волн, но не очень помогает

Цена: 10 тысяч рублей

- Это так называемые приборы поддержки структуры целостности биополя. Не спрашивайте что это. Это просто набор букв, не имеющий отношения к реальности. Чаще всего это кулоны в виде симпатичных ювелирных украшений. Но бывают и трусы из защитной ткани от электромагнитных волн, банданы, одеяла. Стоят такие предметы одежды около 27 тысяч, - рассказывает наш эксперт.

Такие приборы якобы отсекают все электромагнитные поля вокруг. Если вы надеваете этот кулон и у вас в кармане лежит мобильный телефон, то он по идее уже не должен работать. Но ничего не происходит.

- В советское время было популярно назначать магниты в лечебных целях против всех болезней. Сейчас во многих странах этого нет, потому что лечение магнитами – миф. Переменное магнитное поле да, оно используется для лечения мозга и для диагностики. Но это гигантские сложные приборы, а не маленькие кулончики, - говорит эксперт.

Стационарный экстра-восстановитель и гармонизатор

Цена: 30 тысяч рублей

Это красиво оформленные деревянные пластинки. Создатели уверяют: если сидеть на них 24 часа в сутки, то улучшается состояние организма. Человек защищен от электромагнитных волн, а потому никогда не болеет.

- Глаза якобы начинают лучше видеть, а одна девушка даже забеременела. Я не шучу, это на сайте у продавца написано. Причем клиентка благодарит директора компании. На самом деле деревянные пластинки, конечно, не могут ни от каких излучений защитить, - смеется Тим Скоренко.

Корректоры функционального состояния (пластины Кольцова)

Цена: 5 тысяч рублей

Это пластины размером с маленький смартфон. Функциональное состояние – это состояние организма, которое могут нарушать всякие излучения. По обещаниям производителей, в них закодирована различная энергия. Причем энергия может быть какой угодно – энергия Марса, например, энергия сакрального священного озера Иваново и так далее. Но пластина представляет собой просто кусок пластика.

- Такая мелочь прекрасно продается. На них и делается основной бизнес. Купил – и все улучшилось. На самом деле нет, но эффект плацебо никто не отменял.

Радионики

Радионик поможет накачать энергию планеты Нибиру в стакан воды

Радионик поможет накачать энергию планеты Нибиру в стакан воды

Цена: 30-800 тысяч рублей

Радионик – такой прибор, который может накачать «оргонную» энергию в любой предмет. Как правило, у радиоников очень сложное управление – по 50 каналов как на ТВ-пульте. От количества каналов и зависит стоимость. Можно выбрать, какую энергию хотите – от планеты Марс или от планеты Нибиру. Ставите в прибор сок, нажимаете на кнопочку и сок накачивается энергией.

- Вы его выпьете, и вам станет хорошо, - пересказывает концепцию прибора Тим Скоренко. – К приборам продаются программы, которые можно установить на компьютер. Программы выглядят как лауреаты премии «За худший дизайн-1994». Все такое яркое, бойкое, написанное чудовищными шрифтами и рассчитанное на людей, далеких от знания того, как должна выглядеть медицинская программа.

ЧТО ЕЩЕ?

Структуризаторы пространства

Цена: 30-100 тысяч рублей

Выглядеть может как угодно. Чаще всего это красивая безделушка. Продавцы убеждают: вокруг нас пространство не по фен-шую, оно все реструктурировано и все находится в неправильном направлении. Если вы поставите такую красивую вещь на стол или наденете на руку, то пространство структурируется, а ваше функциональное состояние улучшится.

У сфе-ры есть 9 вариаций. Вот эта поможет вылечить зрение

У сфе-ры есть 9 вариаций. Вот эта поможет вылечить зрение

Сфе-ра

Цена: 6 тысяч рублей

Энергоинформационный прибор. Представляет собой кусок дерева размером с хоккейную шайбу. И все. Предполагается, что, если вы положите эту сфе-ру рядом с любым предметом, то накачаете в него оргонической энергии. У прибора 9 вариаций. Каждая улучшает какую-то одну сферу жизни. Есть даже вариация «Антителегония», помогающая стирать энергоинформацию о предыдущих половых партнерах.

Цилиндры фараона

Цена: 7,5 тысяч рублей

Представляет собой два цилиндра: золоченый и серебряный. Продавцы настаивают: это новейшая технология, которая используется со времен Древнего Египта. По инструкции, золотой надо взять в правую руку, серебряный – в левую. Большими буквами написано: «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕНЯТЬ». Тогда энергоинформационное состояние улучшится, голова перестанет болеть, и человек излечится от всего.

Иридодиагностика

Цена: 30-40 тысяч рублей

А это иридодиагностика - установка диагноза по радужке

А это иридодиагностика - установка диагноза по радужке

Таким способом диагностики пользуются даже некоторые врачи. Он подразумевает установку диагноза по радужке.

- В 19 веке мальчик Игнац фон Пекцели нашел поврежденного совенка и случайно сломал ему лапку. Оказалось, что у него повреждена и сетчатка. Как только прошла лапка, прошла сетчатка. Он сделал вывод, что это связано. Есть целая карта радужки – где проблемы на радужке. По ним можно определить все – болезни от кишечника до половых органов. Но это никак не связано. Поставить диагноз по радужке – то же самое, что поставить диагноз прохожему. Абсолютный рандом.

«Кремлевские таблетки»

Цена: 3-6 тысяч рублей

"Кремлевская таблетка", хорошо знакомая еще с 90-х годов

"Кремлевская таблетка", хорошо знакомая еще с 90-х годов

Те же «кремлевские таблетки», которые скупали в 90-х. Псевдотерапевтический прибор. Металлическая капсула – источник электромагнитного излучения. Выходит через ЖКТ, покупатель ее моет и глотает снова. Теперь выпускают еще и капсулы здоровья – ничего не изменилось.

- Производители поняли, что не все готовы доставать, мыть и снова глотать. Так что теперь есть ректальные таблетки. Есть такой же магнит – мультифазовый коррелятор за 140 тысяч рублей. Коробочка, которую надо класть рядом с собой, чтобы исцеляться. Я этот прибор как-то разбирал: внутри только лампочка, даже схемы нет никакой.

Эниомодулятор (Светлица)

Цена: 8 – 850 тысяч рублей

Эниомодуляторы - это карточки, которые должны лежать в кармане и программировать на успех

Эниомодуляторы - это карточки, которые должны лежать в кармане и программировать на успех

Пластиковая карточка размером с банковскую. Больше ничего нет. На карточке написано действие Светлицы. Если она лежит в кармане, то у покупателя будет много положительной энергии. Светлицы могут влиять не только на здоровье, но и на все остальное. Есть карточка «Блага» за 850 тысяч рублей. Карточки решают все: от проблем в семье до проблем, вызванных несвоевременной исповедью (есть и такие).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как понять, что перед вами шарлатан?

- Как правило, в описании товаров много научных, заумных, непонятных слов. Причем понять их смысл не всегда могут даже ученые умы.

- Приборы лечат от всего. У них нет специализации. Они улучшат и здоровье, и отношения в семье, и финансовое состояние.

- Слова-маркеры. Если вы видите слово «энергоинформационное», сразу закрывайте страницу. Современная наука про такое ничего не знает.

- Купить приборы можно только в Интернете. Если у компании-продавца чудесного зелья нет офиса, от покупки лучше отказаться.

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