Заряди ауру энергией Нибиру: как дурят россиян продавцы приборов, способных вылечить все и сразу

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-23T14:17:40+03:00

Как производители уникальных приборов морочат голову тем, кто хочет сразу излечиться от всего Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Комсомолка» выясняла, как сегодня наживаются мошенники на наивных людях, мечтающих о волшебной таблетке.

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В 90-е мы все, даже самые умные и образованные, сидели на диване перед телевизором и заряжали воду. А потом гнули ложки. Правда, сейчас в этом мало кто признается. Куда делись эти шарлатаны? Оказалось, процветают!

Вместе с журналистом, главным редактором сайта «Популярная механика» Тимом Скоренко "КП-Самара" решила разобрать самые распространенные схемы мошенничества производителей уникальных "таблеток от всего".

Аура-камера якобы помогает найти нарушения в работе орагнизма

Аура-камера

Цена: 170 тысяч рублей

Это панель, на которой есть сенсор для руки. Клиент подходит, кладет на него ладонь. В это же время нужно приложить глаз к специальному датчику зрачка. Эти датчики передают информацию в компьютер. Пара секунд – и на экране возникает занимательная картинка: части тела подсвечиваются разными цветами. Синий – это хорошо, зеленый – средне, красный – плохо.

- Толкователь фотографии рассказывает: «О, у вас грудь подсвечена красным», значит, у вас грудная жаба, потому что белая чакра нарушена в сторону просветленности №7. Примерно так все они и формулируют. На самом деле датчик вообще никак не связан с программой на компьютере. Просто коробочка, на которой есть металлические датчикоподобные пластиночки, которые включены в розетку, - уверяет Тим Скоренко.

Красные и синие зоны формирует программа на компьютере на основе медицинской статистики. У людей часто болит живот и голова. Они и подсвечиваются чаще всего.

А это очки для видения ауры, чтобы получше разбираться в людях

Очки для видения ауры

Цена: 5 – 20 тысяч рублей

Надеваешь и смотришь на людей – а вокруг них аура. Большая и темная – опасно! Светлая и размытая – можно с таким человеком иметь дело.

- На самом деле, очки просто отсекают часть спектра и таким образом обманывают зрение человека. Реальность не имеет отношения к тому, что вы видите, - объясняет Скоренко,

Регистраторы ауры

Регистратор ауры по отпечатку пальца должен помочь понять, что в жизни человека пошло не так

Цена: 15 тысяч рублей

По принципу очков ауры работают регистраторы. В комплекте идут прибор и электродная пластинка. Клиент кладет палец на пластинку, и на ней возникают разводы. Их можно толковать по-разному.

- На самом деле пластинку смазывают чем-то вроде геля, - объясняет Тим. – И эти разводы –грязь с пальца, которая расплывается и выглядит действительно очень ауроподобно.

Ноокулоны

Ноокулон создан для того, чтобы защищать от электромагнитных волн, но не очень помогает

Цена: 10 тысяч рублей

- Это так называемые приборы поддержки структуры целостности биополя. Не спрашивайте что это. Это просто набор букв, не имеющий отношения к реальности. Чаще всего это кулоны в виде симпатичных ювелирных украшений. Но бывают и трусы из защитной ткани от электромагнитных волн, банданы, одеяла. Стоят такие предметы одежды около 27 тысяч, - рассказывает наш эксперт.

Такие приборы якобы отсекают все электромагнитные поля вокруг. Если вы надеваете этот кулон и у вас в кармане лежит мобильный телефон, то он по идее уже не должен работать. Но ничего не происходит.

- В советское время было популярно назначать магниты в лечебных целях против всех болезней. Сейчас во многих странах этого нет, потому что лечение магнитами – миф. Переменное магнитное поле да, оно используется для лечения мозга и для диагностики. Но это гигантские сложные приборы, а не маленькие кулончики, - говорит эксперт.

Стационарный экстра-восстановитель и гармонизатор

Цена: 30 тысяч рублей

Это красиво оформленные деревянные пластинки. Создатели уверяют: если сидеть на них 24 часа в сутки, то улучшается состояние организма. Человек защищен от электромагнитных волн, а потому никогда не болеет.

- Глаза якобы начинают лучше видеть, а одна девушка даже забеременела. Я не шучу, это на сайте у продавца написано. Причем клиентка благодарит директора компании. На самом деле деревянные пластинки, конечно, не могут ни от каких излучений защитить, - смеется Тим Скоренко.

Корректоры функционального состояния (пластины Кольцова)

Цена: 5 тысяч рублей

Это пластины размером с маленький смартфон. Функциональное состояние – это состояние организма, которое могут нарушать всякие излучения. По обещаниям производителей, в них закодирована различная энергия. Причем энергия может быть какой угодно – энергия Марса, например, энергия сакрального священного озера Иваново и так далее. Но пластина представляет собой просто кусок пластика.

- Такая мелочь прекрасно продается. На них и делается основной бизнес. Купил – и все улучшилось. На самом деле нет, но эффект плацебо никто не отменял.

Радионики

Радионик поможет накачать энергию планеты Нибиру в стакан воды

Цена: 30-800 тысяч рублей

Радионик – такой прибор, который может накачать «оргонную» энергию в любой предмет. Как правило, у радиоников очень сложное управление – по 50 каналов как на ТВ-пульте. От количества каналов и зависит стоимость. Можно выбрать, какую энергию хотите – от планеты Марс или от планеты Нибиру. Ставите в прибор сок, нажимаете на кнопочку и сок накачивается энергией.

- Вы его выпьете, и вам станет хорошо, - пересказывает концепцию прибора Тим Скоренко. – К приборам продаются программы, которые можно установить на компьютер. Программы выглядят как лауреаты премии «За худший дизайн-1994». Все такое яркое, бойкое, написанное чудовищными шрифтами и рассчитанное на людей, далеких от знания того, как должна выглядеть медицинская программа.

ЧТО ЕЩЕ?

Структуризаторы пространства

Цена: 30-100 тысяч рублей

Выглядеть может как угодно. Чаще всего это красивая безделушка. Продавцы убеждают: вокруг нас пространство не по фен-шую, оно все реструктурировано и все находится в неправильном направлении. Если вы поставите такую красивую вещь на стол или наденете на руку, то пространство структурируется, а ваше функциональное состояние улучшится.

У сфе-ры есть 9 вариаций. Вот эта поможет вылечить зрение

Сфе-ра

Цена: 6 тысяч рублей

Энергоинформационный прибор. Представляет собой кусок дерева размером с хоккейную шайбу. И все. Предполагается, что, если вы положите эту сфе-ру рядом с любым предметом, то накачаете в него оргонической энергии. У прибора 9 вариаций. Каждая улучшает какую-то одну сферу жизни. Есть даже вариация «Антителегония», помогающая стирать энергоинформацию о предыдущих половых партнерах.

Цилиндры фараона

Цена: 7,5 тысяч рублей

Представляет собой два цилиндра: золоченый и серебряный. Продавцы настаивают: это новейшая технология, которая используется со времен Древнего Египта. По инструкции, золотой надо взять в правую руку, серебряный – в левую. Большими буквами написано: «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕНЯТЬ». Тогда энергоинформационное состояние улучшится, голова перестанет болеть, и человек излечится от всего.

Иридодиагностика

Цена: 30-40 тысяч рублей

А это иридодиагностика - установка диагноза по радужке

Таким способом диагностики пользуются даже некоторые врачи. Он подразумевает установку диагноза по радужке.

- В 19 веке мальчик Игнац фон Пекцели нашел поврежденного совенка и случайно сломал ему лапку. Оказалось, что у него повреждена и сетчатка. Как только прошла лапка, прошла сетчатка. Он сделал вывод, что это связано. Есть целая карта радужки – где проблемы на радужке. По ним можно определить все – болезни от кишечника до половых органов. Но это никак не связано. Поставить диагноз по радужке – то же самое, что поставить диагноз прохожему. Абсолютный рандом.

«Кремлевские таблетки»

Цена: 3-6 тысяч рублей

"Кремлевская таблетка", хорошо знакомая еще с 90-х годов

Те же «кремлевские таблетки», которые скупали в 90-х. Псевдотерапевтический прибор. Металлическая капсула – источник электромагнитного излучения. Выходит через ЖКТ, покупатель ее моет и глотает снова. Теперь выпускают еще и капсулы здоровья – ничего не изменилось.

- Производители поняли, что не все готовы доставать, мыть и снова глотать. Так что теперь есть ректальные таблетки. Есть такой же магнит – мультифазовый коррелятор за 140 тысяч рублей. Коробочка, которую надо класть рядом с собой, чтобы исцеляться. Я этот прибор как-то разбирал: внутри только лампочка, даже схемы нет никакой.

Эниомодулятор (Светлица)

Цена: 8 – 850 тысяч рублей

Эниомодуляторы - это карточки, которые должны лежать в кармане и программировать на успех

Пластиковая карточка размером с банковскую. Больше ничего нет. На карточке написано действие Светлицы. Если она лежит в кармане, то у покупателя будет много положительной энергии. Светлицы могут влиять не только на здоровье, но и на все остальное. Есть карточка «Блага» за 850 тысяч рублей. Карточки решают все: от проблем в семье до проблем, вызванных несвоевременной исповедью (есть и такие).

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как понять, что перед вами шарлатан?

- Как правило, в описании товаров много научных, заумных, непонятных слов. Причем понять их смысл не всегда могут даже ученые умы.

- Приборы лечат от всего. У них нет специализации. Они улучшат и здоровье, и отношения в семье, и финансовое состояние.

- Слова-маркеры. Если вы видите слово «энергоинформационное», сразу закрывайте страницу. Современная наука про такое ничего не знает.

- Купить приборы можно только в Интернете. Если у компании-продавца чудесного зелья нет офиса, от покупки лучше отказаться.