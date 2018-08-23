Умер дважды за день: жена слесаря из Сызрани пытается доказать, что ее муж скончался на работе

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T13:38:24+03:00

По ее словам, руководство утверждает, что мужчина находился за забором, а в свидетельстве о смерти и акте вызова скорой стоит разное время

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«Все крутится-вертится – полный порядок»

- Вы когда-нибудь слышали, чтобы у человека было два времени смерти? – интересуется Татьяна Розанова. – С моим мужем такое случилось. Он торопился на работу, почти бегом вбежал в автомобиль сослуживца, который вызвался подвести Сергея. И все! Больше мы его живым не видели…

Семья Розановых была по-настоящему счастливой. Им даже завидовали - теплые отношения, хорошие дети, красивые внуки. Милые снимки в соцсетях: поцелуи с любимой женой, гордость за красавиц - дочек и молодцов-внуков.

- Мой муж был здоров, давление: 120/80 – хоть в космос лети. Про работу он говорил: «все у меня крутится, вертится – полный порядок», - Татьяне сложно сдержать слезы. – В августе Сергей проходил медкомиссию, врачи из Самары сказали, что кардиограмма хорошая, может работать на «вредном» производстве.

Татьяна Николаевна рассказала, что раньше ее муж был мастером котельного участка на Сызранской ТЭЦ. Но, на предприятии произошли перестановки, Сергей согласился на место слесаря 6-го по ремонту оборудования котельных. Конечно, работа вредная, тяжелая, но мастер разбирался в ней досконально – ведь на ТЭЦ в Сызрани он проработал 23 года - зарплата и условия устраивали. Кроме того, наконец-то сбылась давняя мечта, Розановы накопили деньги на новую квартиру. Собрались сделать серьезную покупку, планировали переезд.

Сергей Розанов гордился, что на работе у него все споритсяФото: Личный архив

«Скорая» в больницу не повезла

Но в октябре 2017 года случилась трагедия. Сергей вдруг пожаловался мастеру на сильную боль в сердце, ему стало плохо в 7.45 утра. Сотрудники вызвали «скорую». Врачи прибыли ровно через 37 минут, слесаря решили госпитализировать. Сергея отнесли в машину на носилках.

- А вот что было потом, я не знаю, - рассказывает вдова. Еще до похорон сослуживцы мужа говорили: скорая долго стояла у проходной, якобы ждали реанимобиль.

Реанимация прибыла в 9.20. Сергея даже не перенесли в другую машину, в 9.35 реаниматолог сказала, что Розанов умер, страшную весть сообщили жене. Татьяна приехала примерно в 10 часов утра, около «скорой» уже стояла полиция.

- Мне сообщили, что муж умер от обширного инфаркта, - утверждает вдова. – Тогда все сотрудники приходили, выражали соболезнование. Конечно, у меня был шок. Я хоть и была в ужасе от горя, но очень странным показалось поведение начальника участка Бориса Шаронова. Он во время поминального обеда, вдруг спросил у меня, опохмеляла ли я Сергея. Мой муж не пил. Зачем ему было об этом спрашивать? Потом быстро перестроился, говорил: «это общая трагедия, если я буду благоразумна, то организация позаботится о судьбе семьи».

В двух документах время смерти - разноеФото: Личный архив

«Он умер за забором! Мы вам ничего не должны»

Через две недели, когда жена и дети покойного немного очнулись от шока, они увидели противоречия в документах – сначала в акте было указано время смерти – 9.35. Это, как раз, перед тем, как жене сообщили о смерти от обширного инфаркта. А потом уже в свидетельстве написали - 10.20, а причина - ишемическая болезнь сердца, о которой никто в семье не знал. Ведь Сергей в последний раз обращался к врачу лишь в 2015 году - в связи с аллергией, никогда не жаловался на самочувствие, вел здоровый образ жизни. Три года подряд проходил медкомиссию, которая признавала его не просто здоровым, а годным к работе на «вредном» производстве. Сергею Розанову многое приходилось делать на высоте, он работал с сосудами под высоким давлением, от его состояния зависела жизнь и здоровье других сотрудников.

По словам вдовы, от предприятия она получила небольшую матпомощь – 5 тыс. рублей. Рассчитывала на большее: семье были положены выплаты из страхового фонда около миллиона рублей за смерть мужчины на рабочем месте. Что-то полагалось и по коллективному договору, но его, как утверждает вдова, ей не показали.

- Мне сказали: «ваш муж умер за забором от хронического заболевания, вам никто ничего не должен». А потом и сослуживцы начали опускать глаза, перестали здороваться, отказывались разговаривать. Все боятся за свое место. Город маленький, возможно, таких зарплат больше в Сызрани нет, - говорит вдова. Она решила в суде доказать, что произошла ошибка. Но столкнулась со сложностью: экземпляр коллективного договора, в котором оговариваются выплаты семье в случае потере кормильца в ЧП на предприятии, она не видела. Сейчас делом занимаются правозащитники.

Семья не может смириться с потерей и хочет узнать о случившегося всю правду о случившемсяФото: Личный архив

- Я подсчитал, в общей сложности за год Сергей Розанов сверхурочно переработал – 102 часа, из них в сентябре – 40 часов или целую дополнительную неделю и 40 часов в октябре, - утверждает Сергей Жилютов, правозащитник, представитель семьи Розановых. – Судя по предоставленным документам, человек умер от тяжелого хронического заболевания сердца, в то же время работодатель не просто в течение многих лет допускал больного человека к работе в тяжелых условиях труда, на высоте и другим обстоятельствам, для которых повышены требования по здоровью, но и позволял работать сверхурочно. В данном контексте у меня вызывает недоумение ответ из инспекции Роструда по Самарской области, которая почему-то не усматривает никаких нарушений.

Кроме того, Сергей Жилютов поражен бездействием «скорой».

- Почему врачи не доставили Сергея Розанова в больницу, и машина стояла около проходной ТЭЦ более 50-ти минут, когда человеку требовалась экстренная помощь для спасения жизни? Доехать до ближайшей больницы, где есть реанимационное отделение с необходимыми специалистами и оснащением можно было от силы за 5-8 минут, - интересуется правозащитник.

После того, как семья пожаловалась председателю СК РФ Александру Бастрыкину, полицейские начали проверку обстоятельств ЧП на производстве.

ДОСЛОВНО

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области Лариса Павлова:

«…Работодатель обеспечил сотруднику Розанову С.А. прохождение медицинских осмотров…Согласно медицинским заключениям Розанов С.А. был признан годным к выполняемым видам работ, противопоказаний к работе с вредными или опасными факторами по состоянию здоровья не выявлены…Таким образом работодатель действовал в соответствии со ст.ст. 212 и 213 Трудового кодекса РФ».

Мы направили запрос в Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», к которой относится ТЭЦ города Сызрани, но комментарий еще не получили.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Федосеева, специалист по охране труда:

- Несчастный случай можно квалифицировать как не связанный с производством, если смерть пострадавшего наступила из-за общего заболевания (ч. 6 ст. 229.2 ТК РФ). Работодатель несет ответственность за своевременную организацию за свой счет медосмотров работников, за допуск к работе тех, кто не прошел этот осмотр, либо не допущен по состоянию здоровья. Если работник имел какое-либо серьезное заболевание, а по результатам осмотра он здоров – это вопрос к медицинской организации, которая несет ответственность за качество проведения осмотра.

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