Он же памятник! Как могильный камень братку из 90-х на детской площадке переполошил всю Самару

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-24T16:41:34+03:00

В Самаре вдруг обнаружили памятник криминальному авторитету, который спокойно простоял в одном из дворов больше 20 лет

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25 лет мемориал бандиту по кличке Беркут никому не мешал, рядом с ним в песочнице играли дети и вдруг….

«Криминальный пантеон нужно демонтировать!» - пронеслось по соцсетям. Какой такой пантеон? Где? Удивленные самарцы снова и снова разглядывали фотографии детской площадки во дворе дома № 21 на улице Ново-Садовой. На них и вправду красовалась могильная мраморная плита с высеченным лесным пейзажем. Прямо у детской горки.

«Воспитание: скатились с горки, помянули братка» - резвились в комментариях пользователи. Из политиков первым отреагировал Александр Хинштейн (советник директора Росгвардии, участвует в выборах на вакантное место депутата в Госдуме от Самарской области – ред.).

Жители признаются: памятник им не мешалФото: Евгения ВАСИНА

«Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары - это, конечно, сильно» - написал он в своем Твиттере и пообещал приехать, разобраться.

Мы решили изучить «святое место» самостоятельно. Отправили к «пантеону» съемочную группу.

«Слышь, ты. Сюда иди!»

Первое, что увидели - троих мужчин, которые суетились возле мраморной плиты. Рядом с каменной глыбой стояли тележка и ведро с инструментами. Один из рабочих принес большой металлический штырь, другой мастерком подкапывал основание памятника.

- Что вы делаете? - поинтересовались мы. - Кому установлен этот памятник?

Рабочий поменьше ростом, увидев нас, смущенно удалился вместе с мастером. Другой мужчина решился вступить с нами в диалог.

- Нас попросили помочь в демонтаже этого памятника. - Рассказал мужчина, представившийся Виктором. - Приехали и помогаем. А памятник здесь стоит давно, с 1996 года. Кому установлен, не знаю, я только помощник.

- А кто попросил?

Тут нашего оператора угрожающе поманил к себе пальцем третий мужчина: «Слышь, ты. Сюда иди!».

Ничего такой памятник, красивыйФото: Евгения ВАСИНА

- Что вы тут снимаете? Уходите отсюда! – подскочил он к нам, когда наш Игорь спокойно продолжил снимать действо. От ярости лицо его пошло пятнами. Мы, конечно, комсомолки и не трусихи, но решили отойти.

Бросая с безопасного расстояние я вопросы, мы выяснили, что родители того, кому воздвигли памятник, люди пожилые. Они, мол, хотят все по-тихому.

Земля под камнем – в частных руках!

- Было у родителей два сына, оба связаны были с бандитским миром. Здесь погиб младший из них. Криминальная история, сюда приезжала милиция, шумное уголовное дело было, - услышав наш разговор, вмешалась местная жительница Наталья Ж.. - Несколько лет назад, когда мы воевали за детскую площадку в нашем дворе, а ее здесь 30 лет не было, активисты узнавали, кому этот памятник и как его демонтировать. Оказалось, что эти пять квадратных метров выкуплены, находятся в частной собственности, и никто не имеет права сносить этот монумент без хозяев - родителей установивших его в память о погибшем сыне.

Рядом с памятником раньше еще была беседка, но ее снесли , потому что здесь жили бомжиФото: Евгения ВАСИНА

Женщина отметила, что памятник никому много лет не мешал и не мешает, в отличии от беседки, которая была установлена в тоже время.

- В этом дворе у меня выросли дети, растут внуки - детям монумент безразличен. Может, конечно, кому-то из взрослых он не нравится, - добавляет Наталья Ж. - Неудобно было, когда здесь стояла беседка. Алкоголики и молодежь всю ночь орали под окнами, жильцам такое не нравилось. Приходилось плотно закрывать окна, особенно летом. А теперь у нас появилась такая прекрасная детская площадка. Мы всем довольны.

- Мы обращались в мэрию, чтобы камень убрали отсюда, но нам отказали, добавил мимоходом мужик с мусорным ведром.

- Какой камень? Могильный? Не замечала, пойду хотя бы посмотрю, - удивилась красотка из первого подъезда с модной сумочкой через плечо.

«Рабочие» тем временем свернули свою деятельность. Один из них засыпал песком “подкоп” под памятник, собрал инструменты. Инструменты и тележку понесли к грузовой газели.

Мамочка с двумя ребятишками разговаривать о памятнике бандиту не захотела : «Ну, жутковато, будто на кладбище. Но не мешает».

Эпилог

Младший Беркут - под цифрой 2Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы вернулись в редакцию, открыли новостные ленты, а там… «Мэр Самары Елена Лапушкина скоро проверит двор, где обнаружили памятник криминальному авторитету». «Александр Хинштейн уже едет к памятнику криминальному авторитету». Говорят, что и земля - областная. И снесут - прямо в понедельник.

- Бедный Беркут, наверное, в гробу перевернулся. Сколько шума! Хотели родители память о нем оставить и оставили ведь! – шутили коллеги.

Криминальный спецкор «КП»-Самара» Михаил Горюнов молча скинул нам ссылку на интервью с ветераном-оперативником. Там история расстрела Беркута расписана почти так же, как в книге отбывающего срок в местах не столь отдаленных Олега Иванца «Бандитская Самара».

«… 5 апреля 1994 года 35-летний Михаил Куделя (впоследствии получит прозвище "Ломаный") и Владимир Беркут ездили по городу на "Джипе", регулируя в различных фирмах последние этапы громкой аферы. Вроде бы, именно Куделя настоял, чтобы они подъехали во двор Самарской биржи (Осипенко/Ново-Садовая), хотя изначально этот пункт и не планировался в маршруте.

Около 15.00 они въехали во двор дома №21 по улице Ново-Садовая, вышли из авто и....Неизвестный в черной маске выскочил из стоявшего во дворе а/м УАЗ и открыл прицельный огонь из автомата. Вроде бы, Куделя был ранен, упал на землю и крикнул младшему Беркуту:"Ложись!". Беркут кинулся на асфальт лицом вниз.

Киллер быстро обошел их "Джип" и подошел вплотную к лежащему Беркуту. В это время Куделя отползал к подьезду.

Не обращая внимания на уползающего Куделю (!!??), киллер расстрелял в упор лежащего ничком Владимира. Затем хладнокровно поменял рожок в автомате, перевернул уже неподвижное тело на спину и дал очередь в грудь. После чего, не суетясь, удалился. На Куделю он даже не взглянул…»

В ближайшее время мэрия обещала убрать могильный камень со двора. Как решат вопрос с владельцами участка (вообще возможно, чтобы общая земля во дворе перешла в частные руки?) пока непонятно.

Настоящая могила Беркута, говорят, в Новокуйбышевске. Поминать славного братка теперь будут там, но история его расстрела еще долго будет «гулять» по дворам ул. Ново-Садовой…

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