Очереди и кареты с цветами: как прошел фестиваль Цветущая Самара-2018

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-26T15:25:52+03:00

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25 августа в областной столице стартовал ежегодный фестиваль «Цветущая Самара». В 2018 году он вернулся на свою традиционную площадку — в отреставрированный Струковский сад. Но в этот раз праздник не ограничился парком — он начался с площади Революции, откуда по улице Куйбышева стартовало яркое костюмированное шествие, завершившееся у ворот «Струкачей».

- Очень здорово! Столько людей, костюмы, кареты с цветами, музыка приятная. И молодые, и взрослые — все собрались в старом городе! Побольше бы таких праздников! А сколько цветов было! И композиции из них, и просто какие-то неведомые мне! - восхищается в беседе с корреспондентом «КП-Самара» местная жительница Евгения.

Не обошлось без жарких танцевФото: Антон СЕНЬКО

Да, посмотреть, действительно, было на что. На фестивале впервые задействовали платформы с масштабными с масштабными флористическими композициями. Их авторы - мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары.

На Куйбышева также можно было заметить сказочных персонажей, танцоров в цветочных костюмах, художников, дающих мастер-классы, музыкантов и барабанщиков.

Праздник цветов собрал самые разные композицииФото: Антон СЕНЬКО

- Идея проведения карнавала родилась во время чемпионата мира и очень полюбилась жителям, поэтому мы решили в этом году начать фестиваль цветом именно с шествия, - объяснила глава города Елена Лапушкина. – Сейчас уже идут переговоры с муниципалитетами, и мы очень рассчитываем, что на будущий год фестиваль привлечет еще больше участников из других регионов.

Каждый желающий мог купить себе цветок, саженцы или растение около сада, где работала выставка-продажа. Помимо этого горожан радовали флористические композиции и необычные цветочные фигуры на газонах.

Люди не упускали возможность сфотографироваться с ретро-автомобилямиФото: Антон СЕНЬКО

Каждый мог попробовать себя в конкурсе тематических костюмов, а еще на специальных мастер-классах научиться собственноручно создавать букеты.

Со сцен Струковского парка для самарцев выступали эстрадные и джазовые коллективы, хореографические школы и, конечно, артисты — участники летнего фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь». К слову, он продолжится и сегодня.

Артисты восхищали детей и взрослыхФото: Антон СЕНЬКО

Между тем не все гости торжества остались довольными на 100 процентов. В социальных сетях некоторые пользователи жалуются — народа было так много, что на площадках, на входе в парк и прилавков на выставке-продаже скапливались очереди. Плюс, традиционно трудно и не комфортно было пользоваться общественным транспортом.

Организаторы отмечают, что в «Цветущей Самаре» приняли участие около 20 тысяч человек. Есть надежда, что в следующем году эта цифра станет еще больше.