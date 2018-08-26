2018-08-26T16:38:40+03:00
Общество

Ковбой, индианка и фея в желтом: самарские красавицы проехали по городу на велодевичнике-2018

Колонну велосипедисток на самарских улицах встречали с восторгом. Рассказываем, как прошел велодевичник-2018 в Самаре
Евгения ВАСИНА
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В Самаре прошел велодевичникВ Самаре прошел велодевичникФото: Екатерина АНАНЬЕВА
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25 августа в Самаре по улицам ездили красивые девушки на велосипедах. И если в обычные дни для таких покатушек велодевушки выбирают стиль "кэжуал", то в эту субботу они достали из шкафов самые очаровательные наряды. Велодевичник-2018 каждый год становится поводом крутить педали на каблуках и удивлять прохожих модными lookами. Велосипедистки "Комсомольской правды - Самара" тоже присоединились к праздничной колонне, чтобы понять, зачем десятки красоток менют удобные шорты на пышные платья и что чувствуют под удивленными взглядами горожан.

Девушки упорно крутили педали Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

Девушки упорно крутили педалиФото: Екатерина АНАНЬЕВА

Колонна велосипедисток уже традиционно собирается около собора на Барбошиной поляне. В ней - опять же каждый год - есть и мужчины. Велопапы и веломужья не готовы оставаться дома, поэтому придумывают, как вписаться в образ. Вот и в этот раз кто-то ехал с детьми - в автомобильных креслах, кто-то и сам превращался в фею - хорошо, если чувство юмора позволет порезвиться вволю. Самый заметный - бородатый мэн в желтом бальном платье. Его в велоколонне можно наблюдать последние три года точно.

А вот и фея Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

А вот и феяФото: Екатерина АНАНЬЕВА

Собравшись вместе все мчат с ветерком в сторону набережной. Сотрудники ДПС сопровождают колонну, перекрывают перекрестки и внимательно следят, чтобы дамы не отставали. Во главе велодевчат - гусар, руководитель "ВелоСамары" Роман Еремкин. Он ведет всех дам за собой. А город красотки на велосипедах только радуют - автомобилисты сигналят, высовываясь из окон, кричат "молодцы", прохожие тут же включают камеру на телефонах. Кстати, в этом году участниц, почему-то стало несколько меньше. Или девушек смутила погода, или они готовились к большой вело-гонке, запланированной на воскресенье.

Хорошая погода и любимое хобби Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

Хорошая погода и любимое хоббиФото: Екатерина АНАНЬЕВА

- На горке передачу лучше переключить, - послышался мужской голос. Оказалось, один из опытных велосипедистов, подсказывал отстающим, как лучше преодолеть склон у Струковского сада.

В колонне были и мужчины Фото: Екатерина АНАНЬЕВА

В колонне были и мужчиныФото: Екатерина АНАНЬЕВА

Проехав по пешеходной улице Куйбышева все велокрасотки прибыли в Струковский сад. На финише - угощение, пирожные и лимонад. Здесь же подвели итоги конкурса на лучший костюм - три кошечки, индианка, ковбой, но самыми смелыми все участницы признали девушек надевших в этот и день огромные шпильки. Для них редакция "Комсомольской правды - Самара" припасла мягкие подушки в подарок. Также мы провели фотосессию и уже в понедельник на сайте kp.ru можно будет выбрать самую очаровательную велоледи.

Пока же больше фото самарских велодевушек можно посмотреть в нашей галерее.

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