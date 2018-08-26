Ковбой, индианка и фея в желтом: самарские красавицы проехали по городу на велодевичнике-2018
25 августа в Самаре по улицам ездили красивые девушки на велосипедах. И если в обычные дни для таких покатушек велодевушки выбирают стиль "кэжуал", то в эту субботу они достали из шкафов самые очаровательные наряды. Велодевичник-2018 каждый год становится поводом крутить педали на каблуках и удивлять прохожих модными lookами. Велосипедистки "Комсомольской правды - Самара" тоже присоединились к праздничной колонне, чтобы понять, зачем десятки красоток менют удобные шорты на пышные платья и что чувствуют под удивленными взглядами горожан.
Девушки упорно крутили педалиФото: Екатерина АНАНЬЕВА
Колонна велосипедисток уже традиционно собирается около собора на Барбошиной поляне. В ней - опять же каждый год - есть и мужчины. Велопапы и веломужья не готовы оставаться дома, поэтому придумывают, как вписаться в образ. Вот и в этот раз кто-то ехал с детьми - в автомобильных креслах, кто-то и сам превращался в фею - хорошо, если чувство юмора позволет порезвиться вволю. Самый заметный - бородатый мэн в желтом бальном платье. Его в велоколонне можно наблюдать последние три года точно.
А вот и феяФото: Екатерина АНАНЬЕВА
Собравшись вместе все мчат с ветерком в сторону набережной. Сотрудники ДПС сопровождают колонну, перекрывают перекрестки и внимательно следят, чтобы дамы не отставали. Во главе велодевчат - гусар, руководитель "ВелоСамары" Роман Еремкин. Он ведет всех дам за собой. А город красотки на велосипедах только радуют - автомобилисты сигналят, высовываясь из окон, кричат "молодцы", прохожие тут же включают камеру на телефонах. Кстати, в этом году участниц, почему-то стало несколько меньше. Или девушек смутила погода, или они готовились к большой вело-гонке, запланированной на воскресенье.
Хорошая погода и любимое хоббиФото: Екатерина АНАНЬЕВА
- На горке передачу лучше переключить, - послышался мужской голос. Оказалось, один из опытных велосипедистов, подсказывал отстающим, как лучше преодолеть склон у Струковского сада.
В колонне были и мужчиныФото: Екатерина АНАНЬЕВА
Проехав по пешеходной улице Куйбышева все велокрасотки прибыли в Струковский сад. На финише - угощение, пирожные и лимонад. Здесь же подвели итоги конкурса на лучший костюм - три кошечки, индианка, ковбой, но самыми смелыми все участницы признали девушек надевших в этот и день огромные шпильки. Для них редакция "Комсомольской правды - Самара" припасла мягкие подушки в подарок. Также мы провели фотосессию и уже в понедельник на сайте kp.ru можно будет выбрать самую очаровательную велоледи.
Пока же больше фото самарских велодевушек можно посмотреть в нашей галерее.