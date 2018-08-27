Как стать нефтяником в Самаре: где получить востребованную профессию?

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-27T15:56:52+03:00

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Найти свое место

Вы только что окончили школу? Остались без работы? Решили поменять профессию? Причин, по которым люди решают сесть за парту, немало. Рынок труда переполнен никому не нужными юристами, экономистами и управленцами. В то же время рабочие специальности становятся все более востребованными. Вполне естественно, что каждому в современном мире хочется не только быть востребованным профессионалом, но и отлично зарабатывать.

Сделать правильный выбор помогут в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Мастер». Здесь ждут и тех, кто получает новую профессию, и тех, кто повышает квалификацию.

Образовательное учреждение открыто для всех: выпускников школ, опытных специалистов, решивших сменить профиль деятельности. Возраст тоже не препятствие: новую профессию помогут освоить и в том случае, если вам уже за 50.

Оксана Шарапова, генеральный директор ЧОУ ДПО «Мастер»

Оксана Шарапова, генеральный директор ЧОУ ДПО «Мастер» объясняет:

- Выбор у нас большой: бурильщики, лаборанты, машинисты буровых установок. Наше образовательное учреждение – аккредитованный участник закупок НК «Роснефть». Выстроено сотрудничество с работодателями: мы знаем, где какие вакансии есть и предлагаем их нашим выпускникам. Наши курсы открывают огромные возможности не только для молодежи, но и для людей любого возраста: учиться никогда не поздно! Мы предлагаем все желающим пройти переквалификацию, получить востребованную специальность, и начать новую жизнь.

Я в бурильщики пойду – пусть меня научат

Дорожное строительство, охрана труда, промышленная и энергетическая безопасность, теплоэнергетика и газовое хозяйство, экологическая безопасность – «Мастер» предлагает самарцам более 1000 курсов рабочих специальностей.

Специалисты центра рекомендуют обратить внимание на одну из 50-ти профессий нефтяной отрасли. Это направление сегодня особенно востребовано у молодежи, что и понятно – работа в «нефтянке» традиционно хорошо оплачивается, что позволяет юношам и девушкам быстро встать на ноги, создавать успешные семьи, в любви и достатке растить детей…

Как стать слушателем ЧОУ ДПО «Мастер»?

Достаточно оставить заявку на сайте http://noudpomaster.ru

Единственное требование к кандидатам – оконченное среднее образование. Ведь в «Мастере» готовят высококвалифицированных рабочих.

Можно совмещать с работой

Слушатели могут выбрать одну из трех форм обучения – очную, заочную или дистанционную. Филиалы «Мастера» есть в Сорочинске, Ульяновске, Тольятти, Отрадном, Похвистнево, Бугульме.

НАША СПРАВКА

ЧОУ ДПО «Мастер» - это современный, динамично развивающийся центр с высоким уровнем качества обучения. В 2015 году учебный центр «Мастер» был награжден медалью и дипломом, став лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного профессионального образования России». В 2016 году педагогический коллектив получил почетный диплом победителя всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного профессионального образования».

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Оксана Шарапова, генеральный директор ЧОУ ДПО «Мастер»

- Я поздравляю всех сотрудников нефтяной отрасли, в том числе и наших многочисленных выпускников и студентов, с днем нефтяника! Вы выбрали для себя непростую профессию, вы мужественные и сильные люди. Важность отрасли и вклад в нее каждого из вас переоценить сложно. В этот день я желаю вам процветания, удачи и, конечно, здоровья на долгие и долгие годы.

КАК НАС НАЙТИ?

Самара, ул. Ново-Садовая, 106, оф. 630

тел. 8 (846) 973-55-07, 270-35-44

e-mail: master-samara2012@yandex.ru