Все труппы скоро в гости к нам: три сюрприза "Золотой маски" в Новокуйбышевске и "Театр чудес"

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-28T08:35:30+03:00

Чем порадует самарского зрителя двукратный обладатель самой престижной театральной премии России театр-студия "Грань"? И чем он собирается покорить Москву?

Изменить размер текста: A A

В начале нового театрального сезона Самарскую область ждет грандиозное культурное событие - фестиваль "Золотая маска". Он пройдет с 7 по 22 сентября. Событие всероссийского масштаба - в маленьком Новокуйбышевске. Такое чудо для родного города сотворил театр-студия "Грань", о котором уже давно знают далеко за пределами Самарской области. Художественный руководитель театра Денис Бокурадзе сейчас весь в заботах: со дня на день все театры будут в гости к нам. Но для радио "КП-Самара" на 98,2 FM режиссер нашел время. И рассказал, почему "Золотая маска" в Новокуйбышевске - это по-настоящему круто, как это событие изменит жить городка-спутника и чего ждать зрителям не только от этого мероприятия, но и от нового сезона.

Добыли для города чудо

Театр-студия "Грань" уже дважды становился обладателем "Золотой маски". В 2017 году он получил ее за костюмы к спектаклю "Корабль дураков", и уже на следующий год повторил успех, забрав награду за костюмы для постановки "Король Лир". У них, кстати, своя история.

- Это очень уникальная история, потому что мы сами изобретали ткань, из которой будем шить. Это пряжа, которую вязали очень много людей в течение долгого времени. Целый КамАЗ пряжи был закуплен. Всё это вязалось, стиралось кроилось, шилось более полугода. Это действительно авторская работа была.

Жюри "Золотой маски" оценило и костюмы, и спектакли. А теперь организаторы премии везут в Новокуйбышевск три спектакля.

- Это большая радость и большая ответственность. Впервые этот проект проходит в Новокуйбышевске, в малом городе, это очень ценно и важно. Очень большую выражаю благодарность «Золотой Маске», что обратили внимание на Новокуйбышевск, - не скрывает эмоций Денис Бокурадзе в эфире радио "Комсомольская правда - Самара".

Первым на фестиваль приезжает московский театр им. Владимира Маяковского со спектаклем «Отцы и сыновья» по мотивам романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» (7 и 8 сентября).

18 и 19 сентября на сцену Театрально-концертного комплекса «Дворец культуры» в Новокуйбышевске выйдут актеры театра "Около дома Станиславского" со спектаклем «Магадан/Кабаре». К слову, спектакль - обладатель премии «Золотая Маска» 2017 года – «Лучший спектакль в драме, малая форма» и номинант на Премию – «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль» (Лилия Загорская).

А в завершение фестиваля, 21 и 22 сентября, свою постановку «Колыбельная для Софьи» по повести Евгения Замятина «Наводнение» представит Минусинский драматический театр.

К нам - лучшие, а мы - в Москву

Фестиваль "Золотая маска", для актеров "Грани" будет совмещен с не менее значимым событием - премьерой в московском "Театре наций".

- «Театр чудес» - это интермедия по Сервантесу. Это будет уникальный опыт работы наших актеров, и работы актеров из столицы у нас, - поделился Денис Бокурадзе.

В постановке, режиссером которой является Денис Бокурадзе, задействованы актеры театра-судии "Грань" и "Театра Наций". Работа над спектаклем ведется больше месяца, с 15 июля, непрерывно, несмотря на расстояние. Чтобы не прерывать репетицию, актеры "Театра Наций" Рустам Ахмадеев и Елена Горина на две недели приехали в Новокуйбышевск.

- Начали мы репетировать 15 июня в Москве. Теперь вот продолжили здесь. Спектакль, конечно, очень нетипичный, необычный. Когда мы собрались только, многие из нас не понимали выбор такого материала. Сервантес - это маленькие пьесы, интермедия. А где же наркоман, алкоголик и злоба дня? А спектакль о любви, о разных гранях любви. Я надеюсь, что зрители и критики его оценят, - поведал Рустам Ахмадеев.

Первыми "Театр чудес" увидят зрители столицы. Премьера спектакля состоится 11 сентября в "Театре Наций". А самарским театралам придется немного подождать. На сцене "Грани" интермедию Сервантеса представят 2 декабря.