"Мой сын - моральный урод": откровения матери, чей ребёнок травил детей в школе

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-29T09:06:27+03:00

Травлей сверстников занимаются не только парни, но и девчонки. На этих кадрах видео драки восьмиклассниц элитной новосибирской гимназии. Фото: кадр с видео

Что делать, если ребенок – гроза школы, и как поступать, чтобы не потерять любовь и уважение своего чада. Разбираем подробно этапы исправления трудного подростка

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У Оксаны Аксеновой двое детей. Старшему Олегу – 13, младшей дочери всего 4 годика. В прошлом учебном году на нее обрушился гнев матерей, чьих детей унижали, дразнили в школе по инициативе ее сына. Как справиться с таким и не потерять любви и уважения ребенка? Как без скандалов и жестких мер побороть агрессию чада? Оксана и психолог, который помогал их месье, рассказали «КП» об этапах исправления.

ОТРИЦАНИЕ:

«Он говорил, что все шутки, я ему верила»

- О том, что из-за Олега три человека ушли из нашей школы, я узнала в феврале. Мне позвонила мама одноклассника и начала кричать, что Олег организует травлю. Я, конечно, орала в ответ, что мой сын на такое неспособен.

Да и как было думать по-другому? Круглый отличник, любимчик учителей. Дома тоже все в порядке: достаток, любовь, забота.

Ладно, думаю, поговорю с сыном. Тот сделал честные глаза: «Мы просто общаемся, шутим!»

Дальше - больше. Меня вызвали в школу на стихийное собрание. Там настоящий скандал. Родители говорили, что мой сын с друзьями портили чью-то спортивную форму, выкидывали в окно учебники, унижали других, придумывали обидные прозвища, высмеивали манеру речи, внешний вид, походку - буквально все.

Конечно, я все отрицала. А как я могла признать, что мой сын моральный урод, у которого единственная радость в жизни унижать других?

А потом родители начали грозить заявлением в прокуратуру. Я попросила дать мне тайм-аут, чтобы разобраться в ситуации.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Если вам говорят, что ваш ребенок что-то натворил, выслушайте этого человека, - предлагает Елена Берненко, психолог, специалист по буллингу. - Не бывает дыма без огня. Скорее всего, он все преувеличивает, но Светлане следовало разобраться, а не кричать в трубку.

В Екатеринбурге школьница избила сверстницу из-за парняФото: кадр с видео

ГНЕВ:

«Я тебе покажу, как меня позорить!»

- Я когда-то общалась с мамой мальчика, который перевелся из нашего класса в другую школу. Созвонились, та подтвердила: Олег травил ее ребенка.

Вот тогда дома начался скандал. Я орала на сына весь вечер. Понимаю, что кричать было глупо и неправильно. Но ничего не могла с собой поделать. Говорила что-то про свинство и неблагодарность. Олег кричал в ответ, запирался в комнате. Я разбила три тарелки. Сорвалась на мужа, сказала, что он не помогает мне. Потом напилась валерьянки. Не помню, как уснула. Было больно и стыдно.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Я вообще против того, чтобы на детей кричали. Это проявление эмоционального насилия. Да и не помогают крики, ребенок просто от вас отвернется. Оксане нужно было сразу поговорить по душам, найти к подростку подход.

В Волгоградской области школьниц после драки поставили на учет в полицииФото: кадр с видео

ТОРГ:

«Хорошо, рецепт я найду сама!»

- С утра попыталась поговорить с сыном на свежую голову. Объяснить, что все серьезно, может и до правоохранительных органов дело дойти.

Тогда Олег с неохотой признал, что бывало всякое:

- Ну а что с ними было бы, если бы не я? Я, наоборот, помогал им влиться в жизнь. А то так и будут забитые ходить, как лохи.

Попыталась достучаться до его совести. А что если с его сестрой кто-то так же будет поступать?

Тем временем в родительском чате написали: классу нужен психолог, чтобы провел коллективный тренинг сначала для всех родителей, потом для детей.

Они нормальные вообще? Зачем это все? Есть жертва - у нее и психологическая травма. Вот пусть и ходит на тренинги.

Но другие родители продолжали давить и грозить органами опеки.

Ладно, думаю, психолог так психолог. Через знакомых нашла частного специалиста. От школьных все равно никакого толку.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Психолог - это основной помощник в решении проблемы травли. Школа, другие родители - это всего лишь подспорье. Оксана зря препиралась с родителями, тем самым она лишь подорвала свой авторитет.

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ДЕПРЕССИЯ:

«Я никудышная»

- Заставить подростка ходить к психологу, оказывается, очень сложно. Первый раз он взял деньги и никуда не пошел. Решился только после того, как на прием сходила я.

Понятия не имею, о чем они общались. Меня сразу предупредили: сына не расспрашивать. Захочет - сам расскажет. Вскоре на семейном ужине Олег произнес только одну фразу: «Мне нужно было чувствовать себя значимым».

Потом мы решили пойти на терапию с мужем. Нам психолог заявила чуть ли не с порога: «Травля возникает из-за проблем в семье». Я вспылила: вышла из кабинета и хлопнула дверью. Что за бред - обвинять во всем родителей? Потом все же вернулась: это же мне нужно.

Терапия заняла три месяца. Сначала очень стеснялась того, что мы с мужем ходим к психологу. Когда подруги что-то заподозрили, придумывала тысячу нелепых отговорок. Рыдала ночами, думала, что я все делаю не так. Не смогла создать семью, воспитать ребенка… Короче, отчаяние полнейшее.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Отказываясь от услуг специалиста и стесняясь их, Оксана лишь продемонстрировала собственную незрелость. Отсюда же и самобичевание.

В Новосибирске восьмиклассницы устроили уличные боиФото: кадр с видео

ДОШЛО:

«Мы рано записали его во взрослые»

- Стали прорабатывать с психологом слабые места в семье. Оказалось, с рождением дочки мы слишком увлеклись ее воспитанием, а Олега будто бы бросили. Мы думали, что он уже вырос и ему не нужна наша опека. Это была самая большая наша ошибка.

Стали больше времени проводить всей семьей. Летом вместе съездили в отпуск, все вернулись довольные. Иногда даже казалось, что Олег снова стал маленьким и ему нравится, когда мы его обнимаем, заботимся о нем…

Сын стал мягче, появилось желание помочь мне с младшей, мы стали обсуждать планы на новый учебный год и даже выбрали спортивную секцию - баскетбол. Кто бы мог подумать! Оказывается, он давно об этом мечтал, а мы с мужем не замечали.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Оксана на верном пути. Она начала анализировать собственные ошибки. Ну а над возвращением уважения со стороны других родителей придется еще поработать.

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