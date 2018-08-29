Расписание матчей 3 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019: дерби двух столиц «Милан» - «Рома»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-29T13:50:42+03:00

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Серия А постепенно разгоняется. Криштиану Роналду вот-вот забьет свой первый мяч за «Ювентус», Неаполь привыкает к Анчелотти, а «Рома», «Интер» и «Милан» пытаются нащупать свою игру и включиться в борьбу за скудетто. Впереди очередной итальянский уик-энд. Публикуем расписание 3 тура чемпионата Италии по футболу сезона 2018-2019.

31 августа (пятница)

«Милан» - «Рома». 21:30

1 сентября (суббота)

«Болонья» - «Интер». 19:00

«Парма» - «Ювентус». 21:30

2 сентября (воскресенье)

«Фиорентина» - «Удинезе». 19:00

«Сампдория» - «Наполи». 21:30

«Торино» - СПАЛ. 21:30

«Лацио» - «Фрозиноне». 21:30

«Кьево» - «Эмполи». 21:30

«Аталанта» - «Кальяри». 21:30

«Сассуоло» - «Дженоа». 21:30

МАТЧ ТУРА

Последний день лета подарит нам дерби двух столиц. На легендарном «Сан-Сиро» «Милан» примет «Рому». «Россонери» начали сезон в Серии А совсем не так, как планировали. Сыграли подопечные Гаттузо всего один матч – проиграли «Наполи» 2:3. Сейчас «Милан» на 17 месте в турнирной таблице с нулем в графе «очки».

Римляне перед матчем с «Миланом» остались без одного из своих ключевых гладиаторов – вицекапитана Алессандро Флоренци. Защитник получил травму в матче с «Аталантой». Он пропустит пару недель и с «Миланом» не сыграет.

В остальном у команды Ди Франческо все в порядке. «Рома» намерена бороться за, как минимум, попадание в тройку лидеров. В первом туре римляне с минимальным счетом переиграли на выезде «Торино», а во втором вырвали ничью у «Аталанты» 3:3.

Еще один любопытный матч тура – «Парма» - «Ювентус». Криштиану Роналду за свою новую команду еще не забивал, а ведь прошло уже две игры. Терпение португальца может лопнуть в матче с возрожденной «Пармой». Увидеть (или нет) дебютный гол Роналду за «Ювентус» можно 1 сентября, начиная с 21:30 по московскому времени.