Пять причин посетить XX конференцию «Проблемы управления и моделирования в сложных системах»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T16:10:06+03:00

Международная научная конференция открыта для всех людей, заинтересованных в продвижении собственных проектов и получении новой информации в эпоху перехода к цифровой экономике

Изменить размер текста: A A

С 3 по 6 сентября в Самаре пройдет уникальная научная конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах». Вот уже 20 лет ее организует и проводит Институт проблем управления сложными системами Российской академии наук. С 1999 года ежегодно в наш город приезжают ведущие специалисты в области управления сложными системами со всех уголков страны ‑ от Санкт-Петербурга до Владивостока, а также ученые из ближнего и дальнего зарубежья.

Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов - от актуальных проблем управления в обществе и роли человека в техногенном мире до современных методов оптимального управления в сложных технических системах, проблем измерения, контроля и диагностики в экстремальных условиях.

Традиционно много внимания уделят теоретическим и практическим вопросам применения современных информационных технологий и методов интеллектуального анализа данных для управления сложными системами.

- Интерес к этому направлению всегда был высок, а особенно сейчас, когда стоит задача перехода к цифровой экономике, Индустрии 4.0 и цифровому Обществу 5.0, - отмечает директор Института проблем управления сложными системами РАН Сергей Боровик. - Мы также стараемся осваивать и новые для нас области знания. С прошлого года в рамках конференции проводится обсуждение актуальных вопросов цифровизации сельского хозяйства, а в этом году вместе с профессором Йохеном Мау из Дюссельдорфского университета им. Г. Гейне планируем поговорить о проблемах биокибернетики и биоинформатики.

Эта научная конференция рассчитана на широкую аудиторию. Здесь будет интересно и ученым, специалистам в области управления, и чиновникам, и представителям промышленных предприятий и организаций, а также студентам, магистрантам и аспирантам самарских вузов.

Директор Института проблем управления сложными системами Российской академии наук Сергей Боровик

Пять ученых, из-за которых стоит пойти на конференцию

Гостями и участниками XX Международной научной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» станут сотрудники ведущих научных организаций, промышленных предприятий и вузов России, Азербайджана, Германии, Израиля, Латвии. При этом география российских ученых и специалистов охватывает практически всю страну. Участвовать в конференции планируют:

- руководитель Научно-исследовательского центра Российской академии предпринимательства Сергей Кретов;

- генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» Василий Шпак;

- председатель совета директоров группы компаний «Генезис знаний»

Петр Скобелев;

- проректор по инновационному развитию СамГУПС Дмитрий Горбунов;

- профессор университета г. Дюссельдорф (Германия) Йохен Мау и многие другие.

Организатор конференции - профессор Владимир Андреевич Виттих

Кратко о программе

Программа конференции традиционно включает пленарную сессию, на которой представят доклады по самым важным темам, связанным с развитием цифровой экономики, моделированием экономической среды «от ракеты к граалю», интеграции человека в техногенном мире, переходу к цифровому обществу Society 5.0 и биокибернетики. Затем состоятся секционные заседания, посвященные более узким вопросам. Всего планируется семь секций:

- Методы управления и оптимизации в сложных технических системах

- Проблемы разработки и реализации сложных информационных и киберсистем

- Интеллектуальные технологии в сложных системах

- Измерение, контроль и диагностика в экстремальных условиях

- Процессы управления в обществе

- Цифровое сельское хозяйство и агрокибернетика. Выездное заседание этой секции прошло 22 августа в пос. Усть-Кинельский в рамках III научно-практической конференции «Климат, плодородие почв, агротехнологии-2018. Цифровое земледелие».

- Биокибернетика и биоинформатика.

Профессор Сергей Капица

Как попасть на конференцию

XX Международная научная конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» пройдет с 3 по 6 сентября в Доме ученых Самарского научного центра РАН по адресу: г.Самара, Студенческий переулок, 3А. Мероприятие открытое - прийти может каждый желающий. Начало конференции и пленарного заседания 3 сентября в 13.00.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор Института проблем управления сложными системами Российской академии наук Сергей Боровик:

- То, что за 20 лет интерес к Самаре и этой конференции не ослабевал, заслуга ее организатора ‑ профессора Владимира Андреевича Виттиха, который до последних дней своей жизни (он умер в 2017 году) был идейным вдохновителем и движущей силой конференции. Ее до сих пор «за глаза» так и называют «виттиховской». Для развития региона очень важно формировать культурную среду, восприимчивую к инновационному развитию. В этом плане роль нашей научной конференций неоценима. Она способствует продвижению научных идей, показывает, что наука, несмотря ни на что, жива. Большое значение здесь имеют личности наших участников - людей увлеченных, высокоинтеллектуальных, остроумных, хороших ораторов. Самара известна своими научными школами во многих областях науки и техники, в том числе и в области проблем управления. Достаточно упомянуть научные школы В.А. Виттиха (ИПУСС РАН) и Э.Я. Рапопорта (СамГТУ), хорошо известные не только в России, но и за рубежом. Важно, чтобы наши, самарские, ученые могли обсудить свои научные достижения, подискутировать на актуальные темы со своими коллегами из ведущих научно-исследовательских организаций России и зарубежья. Особенно это актуально для молодых исследователей, студентов, которые только начинают свою научную карьеру, налаживают научные контакты и связи. Наша конференция предоставляет им такую возможность.

ПУМСС 2007 года: Е.А.Гриценко и профессор В.А.Виттих

СПРАВКА «КП»:

Конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» была задумана в конце 90-х годов прошлого столетия. Создана она для того, чтобы предоставить академическому сообществу совместно с представителями органов государственной власти, проектных учреждений, промышленных предприятий и вузов площадку для дискуссий и обмена опытом в сфере управления сложными социотехническими системами. В то время подобные конференции, по крайней мере в России, были большой редкостью.

Первая конференция прошла в 1999 году и сразу же получила признание научной общественности, став впоследствии ежегодной. Сегодня она не потеряла своей актуальности. Традиционно в конференциях участвуют ученые и специалисты из России, Белоруссии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии, Японии и других стран мира. В разные годы участниками были профессор Сергей Капица, член-корреспондент РАН, летчик-космонавт СССР Владимир Соловьёв, начальник ЦУП Максим Матюшин, академики Станислав Васильев, Николай Кузнецов, члены-корреспонденты РАН Дмитрий Новиков, Рафаэль Юсупов, Герман Себряков, Евгений Теряев и многие другие известные люди.