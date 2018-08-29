«Из-за них весь поселок вымрет?»: под Самарой нашли два ярко-розовых озера

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-29T16:38:45+03:00

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Жителей Самары напугало видео, опубликованное на YouTube. На видео попали два огромных розовых озера. Они находятся рядом друг с другом в Самарской области под Алексеевкой в Кинельском районе.

- Сразу понятно, что это какая-то отрава, - делится мнением местный житель Алексей Веретенников. – Не удивлюсь, если скоро вся Алексеевка из-за них вымрет. Не бывает в природе такого ядовитого цвета.

Около озер расположены сразу несколько крупных промышленных предприятий: комбикормовый, бетонный, пивоваренный заводы, нефтебаза и свинокомплекс. Там в один голос говорят: ни о каких розовых озерах не слышали и вообще к ним отношения не имеют. Правда, судя по карте, озера лежат буквально в 100 метрах от заводов и не заметить их трудно.

- Эти озера тут уже очень давно. Давно они и такого раскраса. Относятся они к свинокомплексу, - пишут в комментариях к видео местные жители.

Эколог Сергей Симак объясняет, возможны три варианта: химическое загрязнение, растворение окрашенных подстилающих пород и развитие водорослей и бактерий, вырабатывающих красные пигменты.

- Скорее всего, в данном случае дело в водорослях, - предполагает эксперт. – Если это так, то, возможно, это соленые озера. Такие водоросли чаще развиваются при повышении солёности воды. В конце августа уровень воды в озёрах минимальный, поэтому концентрация солей выросла, что создаёт условия для развития таких водорослей.