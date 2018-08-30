Творческий подход к точному земледелию

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-30T21:43:36+03:00

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Генеральный директор растениеводческого предприятия Николай Золотов - опытный управленец. В его послужном списке - и работа на посту главы администрации родного района с 2005 по 2010 год, и служба в областном минсельхозе. Политической карьере Золотов предпочел непростые будни сельского жителя. И не прогадал.

40 центнеров с гектара - не предел

Николай Золотов - коренной житель села Мокша. Окончив школу, выучился на агронома - сначала в техникуме, затем в СХИ. В советское время работал главным агрономом совхоза «Правда», секретарем парткома. В 90-е годы возглавил «Степные зори» - одно из двух хозяйств, на которые разделился слишком большой совхоз, а в 2011 году возглавил ООО «Степные просторы».

- Мы начинали с трех тысяч гектаров, а сегодня обрабатываем 7200, - с гордостью говорит Золотов. - Прирастали за счет брошенных земель соседнего Волжского района: многие хозяйства разорялись. Мы брали их пашни в аренду. Там приходилось заросли и кустарники бульдозером корчевать.

Мокшанские аграрии сегодня выращивают яровую и озимую пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник. С 2011 года «Степные просторы» не только непрерывно наращивают объемы сельхозпроизводства, но и улучшают материально-техническую базу. В 2013 году благодаря участию в программе регионального министерства сельского хозяйства был построен зерноочистительный сушильный комплекс ЗСК-100. Для хранения зерна соорудили сначала один ангар, затем второй… Сейчас их пять (причем они соединены асфальтовыми дорогами), и строительство будет продолжаться. Это необходимость: переходящий вымпел за самую высокую урожайность среди сельхозпредприятий Большеглушицкого района уже четыре года подряд вручается земледельцам «Степных просторов». Результат прошлого года - 40 центнеров с гектара. И это не предел. В этом году аграрии ставят планку в 50 центнеров.

Для работы на полях и обработки урожая используется самая современная техника.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное - не останавливаться

Главное богатство любого предприятия - люди. Сегодня в «Степных просторах» 32 сотрудника. В их числе - комбайнер Евгений Демьянов. В этом году врио губернатора Дмитрий Азаров присвоил ему звание заслуженного работника сельского хозяйства России. Работать механизатором в этом хозяйстве - одно удовольствие. В поля выходит современная техника Versatile, New Holland, Amazone. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет производить работы с точностью до пяти сантиметров.

- Наш принцип - высокие технологии и творческий подход на всех этапах: от подготовки почвы до уборки урожая, - рассказывает Николай Золотов. - Это окупается: мы получаем зерно высокого качества. В июле запустили собственную лабораторию, позволяющую определять состав продукта, процент содержания в нем клейковины. Чтобы развиваться, нужно двигаться. Мы никогда не стоим на месте.

С 2015 года «Степные просторы» вышли на новый уровень, получив статус семеноводческого хозяйства. Требования к таким предприятиям высокие: необходимы специализированные хранилища, зерноочистительная техника, специалисты с высшим профильным образованием. Золотов сотрудничает с Поволжским научно-исследовательским институтом селекции и семеноводства имени П.Н. Константинова, Самарской ГСХА в Кинеле, НИИ сельского хозяйства им. Тулайкова, покупая у них оригинальные семена. Из них выращивается «элита». За мокшанской элитой сельхозпроизводители приезжают не только со всей губернии, но и из других регионов. Среди последних «находок» - озимая пшеница «Базис» и сорт «Скипетр», закупленный в одном из НИИ Центрального Черноземья. За хорошими семенами Золотов готов отправиться даже за границу.

- В этом году мы впервые посеяли итальянскую пшеницу «Рустикано», это твердый сорт, - говорит Николай Алексеевич. - Я был и на полях, и на заводе по производству пасты в Италии. Это открывает перед нами новые перспективы: в настоящее время под Москвой строится завод по переработке итальянской пшеницы. Будем налаживать сотрудничество.