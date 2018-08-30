2018-08-30T22:06:24+03:00
Общество

Счастливый «Ветерок» Подъем-Михайловки

Как маленькое семейное дело выросло в градообразующее предприятие
Ирина ИСАЕВА
Поделиться:
Вся семья на выставке.Вся семья на выставке.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Семью Кузнецовых в Волжском районе знают все. Их разветвленный бизнес сегодня - это крестьянско-фермерское хозяйство, ресторанно-гостиничный комплекс и собственное производство полуфабрикатов под брендом «Ветерок». Более 50 наименований полуфабрикатов, среди которых - вкуснейшие мясные и рыбные пельмени и котлеты, домашний холодец (получивший, кстати, золотую медаль на прошедшей на днях агропромышленной выставке) и нежное сало, сваренное в луковой шелухе. За этими продуктами из Самары приезжают: единственный консервант - соль, а раз попробовал, захочешь еще. А еще автосервис, парикмахерская, магазин и многое другое. Сложно поверить, но начинался семейный бизнес с небольшого вагончика-кафе на трассе и одного наемного рабочего.

- Мы с мужем Сергеем Федоровичем приехали в Подъем-Михайловку 35 лет назад строителями, по распределению после окончания института, - вспоминает основательница бизнеса Надежда Кузнецова. - Колхоз был большой, перспективный, пять тысяч голов крупного рогатого скота. Мы же и стали свидетелями его гибели, видели, как за копейки на металлолом сдавалась дорогая техника. Очень было обидно и больно…

Семья - родители, двое детей Сергей и Елена, их супруги - трудилась не покладая рук. Когда бизнес начал приносить стабильный доход, семья Кузнецовых основала крестьянско-фермерское хозяйство. В 2009 году в КФХ было 30 свиней, в 2015-м, после получения гранта от правительства региона, была построена ферма на 1000 голов. Сегодня в хозяйстве так же успешно разводят кур, индеек, карпов. В планах - наладить собственное производство говядины. Уже закуплено 40 молодых телочек казахской белоголовой породы: эти коровы неприхотливы, хорошо переносят морозы. Кузнецовы имеют множество наград и дипломов, в том числе и за производимую продукцию на федеральном уровне, стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая семейная ферма» и «Бизнес-династия».

Продукцию семейного предприятия можно приобрести и в Самаре по адресу: ул. Авроры, 165А. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продукцию семейного предприятия можно приобрести и в Самаре по адресу: ул. Авроры, 165А.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас в приоритете - качество, - говорит глава КФХ Сергей Кузнецов. - И мы, и наши сотрудники приобретаем полуфабрикаты под маркой «Ветерок». На мой взгляд, это лучшая реклама. Конечно, мы будем развиваться. В будущем хотим разводить овец и уток.

Мечта Кузнецовых - предприятие замкнутого цикла. И земля есть, около тысячи гектаров пашни. Но обрабатывать самостоятельно ее пока не получается - техника очень дорогая. Приходится сдавать и закупать корма, порой в соседних регионах.

- При обсуждении стратегии развития района и я как депутат собрания представителей Волжского района, и другие представители отрасли, говорили о необходимости построить на нашей территории комбикормовый завод, - рассказывает Надежда Кузнецова. - Это было бы огромным подспорьем для сельхозпроизводителей.

На предприятии Кузнецовых сегодня трудятся 180 человек. Официантов и поваров обучают без отрыва от производства - приезжает специалист из Москвы. Кухня великолепная: шеф-повар «Ветерка» проходил стажировку за границей, и продукты, конечно, отменного качества. Предприниматели помогают сотрудникам и в решении бытовых проблем, например с жильем: для приезжих сотрудников были куплены и отремонтированы шесть квартир в двухэтажном доме. А уж вклад Кузнецовых в жизнь района переоценить сложно: несмотря на многочисленные кредиты, необходимые для развития бизнеса, семья на собственные средства восстановила храм в родном селе и активно участвовала в благоустройстве парка Победы.

- Наш девиз: «Не останавливаться», - улыбаются Кузнецовы. - Тогда все получится!

Еще больше материалов по теме: «XX Поволжская агропромышленная выставка – 2018»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
XX Поволжская агропромышленная выставка: Кто стоит на страже продовольственной безопасности губернии?
Тысячи сельчан со всех уголков Самарской области съехались на главный агропромышленный форум года, чтобы показать свои достижения и обменяться передовым опытом с коллегами
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал Иосифа Кобзона патриотом и интеллигентом
Самарцы удивились новым закрученным лавочкам в сквере Мичурина
Мэр Самары Елена Лапушкина раскритиковала работу общественного транспорта в Красноглинском и Куйбышевском районах
Кровавая битва на Ново-Садовой: бомжи устроили жестокую драку в Самаре
В Самарской области «двенадцатая» залетела под грузовик
В Самаре между Вилоновской и бассейном ЦСК ВВС собираются построить набережную
Последние пешеходные выходные на улице Куйбышева в Самаре: капоэйра, барабаны и брейн-ринг
В Самарской области задержали ульяновского браконьера, ловившего стерлядь
Самарцы смогут посмотреть на малышей енотиков в самарском зоопарке
Обводную дорогу Самары отремонтируют до конца октября
В Самарской области рыбак утонул вместе с машиной в Волге
«Крылья Советов» пополнил уругвайский защитник Агустин Рохель
Дмитрий Азаров станет первым покупателем новой Lada Vesta Sport
Тольяттинец приревновал девушку к приятелю и убил его ударом ножа в грудь
В Самарской области в жилом доме обнаружены два трупа
В Самаре пристава подозревают в подлоге на 13 млн рублей
В Тольятти преподавательница вуза отделалась условным сроком за взятку в 80 тысяч рублей
«Ростелеком» запустил облачную услугу «Видеосервер»
В Самаре из-за вздувшегося асфальта перекрыли Московское шоссе
В Самаре в сквере у синагоги установят памятник Пине Гофману
В Тольятти преподавательница колледжа попалась на взятках от студентов
Тольяттинскую «Ладу» пополнили семь хоккеистов «Локомотива»