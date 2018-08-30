Счастливый «Ветерок» Подъем-Михайловки

СЕГОДНЯ 22:01 2018-08-30T22:06:24+03:00

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Семью Кузнецовых в Волжском районе знают все. Их разветвленный бизнес сегодня - это крестьянско-фермерское хозяйство, ресторанно-гостиничный комплекс и собственное производство полуфабрикатов под брендом «Ветерок». Более 50 наименований полуфабрикатов, среди которых - вкуснейшие мясные и рыбные пельмени и котлеты, домашний холодец (получивший, кстати, золотую медаль на прошедшей на днях агропромышленной выставке) и нежное сало, сваренное в луковой шелухе. За этими продуктами из Самары приезжают: единственный консервант - соль, а раз попробовал, захочешь еще. А еще автосервис, парикмахерская, магазин и многое другое. Сложно поверить, но начинался семейный бизнес с небольшого вагончика-кафе на трассе и одного наемного рабочего.

- Мы с мужем Сергеем Федоровичем приехали в Подъем-Михайловку 35 лет назад строителями, по распределению после окончания института, - вспоминает основательница бизнеса Надежда Кузнецова. - Колхоз был большой, перспективный, пять тысяч голов крупного рогатого скота. Мы же и стали свидетелями его гибели, видели, как за копейки на металлолом сдавалась дорогая техника. Очень было обидно и больно…

Семья - родители, двое детей Сергей и Елена, их супруги - трудилась не покладая рук. Когда бизнес начал приносить стабильный доход, семья Кузнецовых основала крестьянско-фермерское хозяйство. В 2009 году в КФХ было 30 свиней, в 2015-м, после получения гранта от правительства региона, была построена ферма на 1000 голов. Сегодня в хозяйстве так же успешно разводят кур, индеек, карпов. В планах - наладить собственное производство говядины. Уже закуплено 40 молодых телочек казахской белоголовой породы: эти коровы неприхотливы, хорошо переносят морозы. Кузнецовы имеют множество наград и дипломов, в том числе и за производимую продукцию на федеральном уровне, стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая семейная ферма» и «Бизнес-династия».

Продукцию семейного предприятия можно приобрести и в Самаре по адресу: ул. Авроры, 165А.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас в приоритете - качество, - говорит глава КФХ Сергей Кузнецов. - И мы, и наши сотрудники приобретаем полуфабрикаты под маркой «Ветерок». На мой взгляд, это лучшая реклама. Конечно, мы будем развиваться. В будущем хотим разводить овец и уток.

Мечта Кузнецовых - предприятие замкнутого цикла. И земля есть, около тысячи гектаров пашни. Но обрабатывать самостоятельно ее пока не получается - техника очень дорогая. Приходится сдавать и закупать корма, порой в соседних регионах.

- При обсуждении стратегии развития района и я как депутат собрания представителей Волжского района, и другие представители отрасли, говорили о необходимости построить на нашей территории комбикормовый завод, - рассказывает Надежда Кузнецова. - Это было бы огромным подспорьем для сельхозпроизводителей.

На предприятии Кузнецовых сегодня трудятся 180 человек. Официантов и поваров обучают без отрыва от производства - приезжает специалист из Москвы. Кухня великолепная: шеф-повар «Ветерка» проходил стажировку за границей, и продукты, конечно, отменного качества. Предприниматели помогают сотрудникам и в решении бытовых проблем, например с жильем: для приезжих сотрудников были куплены и отремонтированы шесть квартир в двухэтажном доме. А уж вклад Кузнецовых в жизнь района переоценить сложно: несмотря на многочисленные кредиты, необходимые для развития бизнеса, семья на собственные средства восстановила храм в родном селе и активно участвовала в благоустройстве парка Победы.

- Наш девиз: «Не останавливаться», - улыбаются Кузнецовы. - Тогда все получится!