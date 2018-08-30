«Катеринка моя! Жду тебя с нетерпением!»: история самарской любви Максима Горького

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-30T16:31:13+03:00

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В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения великого пролетарского писателя Максима Горького. Он прожил в Самаре чуть больше года, да и город наш особенно не любил, но встретил здесь Екатерину Павловну Волжину. Это его единственная официальная (венчанная) жена. Научный сотрудник Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького, доктор филологических наук Михаил Перепелкин рассказывает читателям «КП»-Самара» непростую повесть о любви писателя и корректора.

Почему Горький приехал в Самару?

В Самару Горький приехал в феврале 1895 года. Правда, никаким Горьким он тогда не был. Алексей Максимович Пешков, 27 лет от роду.

- Он приехал в Самару не потому, что здесь было слишком хорошо, а потому что там было слишком плохо, - уверен Михаил Перепелкин. – Там он жил с Ольгой Каминской. У нее были другие мужчины. Постоянной работы у Алексея Максимовича не было. Зато были нервы. На фоне всего этого он спивался. Он погибал и понимал это. Владимир Короленко и адвокат Ланин решили помочь ему сменить обстановку – бросить «бабенку» и с «друганами» расстаться. В «Самарской газете» тогда проблемы были – весь коллектив ушел в «Самарский вестник». Вот и устроили туда Пешкова. Всячески приспосабливаться к новой жизни ему помогала семья Позерн.

А в этом доме на Дворянской (Куйбышева) одно время жил М. Горький / Предоставлено Музеем им. Горького

Алексей Пешков переехал в Самару и огляделся в поисках новой настоящей любви. Тут он обратил внимание на дочь Марии Сергеевны Позерн. Зинаида Смирнова была замужем, у нее росли дети. Ответить взаимностью она не могла никак. Тогда Пешков взял себя в руки и переключился на Катерину.

Кто такая Катя Волжина?

Летом 1895 года в «Самарскую газету» пришла работать 19-летняя корректор Катя Волжина, которая только-только окончила первую женскую гимназию.

- Все, что мы знаем про Екатерину Павловну, - это ее изложение собственной биографии. Скорее всего, что-то здесь приукрашено, а что-то – скрыто, - рассказывает Михаил Перепелкин.

Из Самары в Москву, 9 февраля 1896 г.

Известна такая биография Волжиной: «Катя Волжина родилась в городе Сумы Харьковской губернии в дворянской семье. В один прекрасный момент отец Кати Павел Николаевич стал поручителем друга, который брал кредит. Друг ничего не выплатил, и Волжины оказались ни с чем. Тогда они переехали в Самарскую губернию. Павел Николаевич работал в Тимашево на свекло-сахарном заводе. Вскоре он заболел и работать больше не смог. Волжины переехали в Самару. Денег – ни копейки. После долгих мытарств матери Кати дали место заведующей столовой для голодающих. Рядом со столовой Волжиным дали и квартир».

Как они признались друг другу в любви?

В декабре 1895 года в редакции «Самарской газеты» была елка. Сотрудники и друзья издания встречали Новый год. Закончилось застолье поздно. До дома Екатерине идти довольно далеко – с нынешней площади Революции до пересечения улиц Чапаевская/ Ленинградская.

В этой гимназии на Казанской (у.А. Толстого) училась Волжина / Предоставлено Музеем им. Горького

– Давайте я вас провожу, – предложил Алексей. И по дороге сделал Кате предложение.

– Может, они и раньше друг на друга они смотрели. Никто не знает, встречались они с лета до декабря 1895-го или нет, - объясняет Михаил Перепелкин. – О таком в воспоминаниях не пишут. Не знаю, была ли влюблена Екатерина в Пешкова. Он вряд ли был принцем, о котором могла бы мечтать девушка ее возраста и ее статуса. Она – 20-летняя дворянка, дочь ученого-биолога . Он – босяк, нищета, без образования. И манеры у него были грубоватые.

Катя прекрасно понимала: сидеть на шее у родителей она больше не может. Перебиваться с копейки на копейку тоже. А это – хоть какой-то выход.

- Я хочу замуж, - заявила Екатерина родителям. Узнав, кто счастливчик, они схватились за голову.

Из Сестрорецка в Нижний Новгород, 14 марта 1904 г.

Почему родители Кати были против брака с Горьким?

- Про Пешкова все сразу было понятно, - пожимает плечами Перепелкин. - На костюм посмотреть – то ли ненормальный, то ли едва излечившийся. Родители запретили Кате выходить замуж за Алексея Пешкова.

Родители отправили Катю к тете в Кронштадт. Мол, пусть поживет в столице, развеется, познакомится с приличными людьми. В это время – весной 1896 года – отец Екатерины Волжиной заболел еще тяжелее. Пешков помогал, в том числе деньгами, носил лекарства. Отец скончался, и мать осталась одна.

- Тут уже было не до воспитания и не до принципов. Дочки-то дворянки, но приданого – ноль. Тогда мать смягчилась.

До мая 1896 года Алексей Пешков жил в Самаре. Потом он уехал в Нижний Новгород – «за большими деньгами». Влюбленные активно переписывались.

Вознесенский храм. В нем обвенчались Горький и Волжина

В августе 96-го Горький приехал в Самару за Екатериной. Решено было венчаться. Но интересно, что Горькому венчаться было как бы запрещено. Известен такой случай, описанный в архивах музея:

«Когда Горький жил в Казани, он изо всех сил влюблялся. Но платонически, потому что девчонки смотрели на него и крутили у виска. Там он влюбился в сестру своего приятеля. Она ему тоже сказала: «Нет. Тогда он пошел и на заработанные деньги купил две вещи – атлас человеческого тела и пистолет. Он долго изучал, где сердце у человека, чтобы не промахнуться. Когда ему стало особенно тяжело, он пошел на бережок, взглянул в атлас «Как бы не ошибиться», выстрелил и ошибся. Попал в легкое. За попытку самоубийства церковь его наказала. Наказать можно было по-разному – запретить всегда вступать в брак или, например, только на 5 лет».

- Как именно наказали Алексея Максимовича, неизвестно. Но Алексей и Катя решили идти под венец, - продолжает рассказ Перепелкин.

Новая жизнь Пешковых

Помогла молодоженам как раз Мария Сергеевна Позерн, которая его опекала. Она договорилась с протоиреем Вознесенского собора Лаврским, что тот потихонечку обвенчает их с Катей. 30 августа 1896 года Алексей Пешков и Екатерина Волжина стали мужем и женой перед Богом.

Про свадьбу Пешковых не знали ничего, пока в 1950-е годы в «Волжскую коммуну» не пришло письмо от жительницы Самары, воспитанницы Мариинского приюта. Она написала, что видела свадьбу Алексея.

М.Елесина опубликовала своим воспоминания о Горьком.../ Предоставлено Музеем им. Горького

и его женитьбе / Предоставлено Музеем им. Горького

Публиковать это письмо не решились и передали музею. Музей связался с Екатериной Павловной. Она сказала, что все было не так и все написанное – вранье.

- Екатерина Павловна сама создавала миф о себе и Горьком в Самаре и не хотела, чтобы к этому мифу кто-то прикасался, - считает Михаил Перепелкин.

На следующий день после свадьбы Пешковы уехали в Нижний Новгород. Там в считанные месяцы Максим Горький стал невероятно знаменит по всей России. О нем в это время каждый день издавали и писали книги. Там у пары началась совсем другая жизнь.

В 1897 году у Алексея и Катерины родился сын Максим.

«Горький обожал сына, но, как и первой жене, уделял ему очень мало внимания: он, признаться, был не слишком хорошим семьянином и вообще не мог систематически опекать ближних, поскольку слишком много заботился о дальних (не забывая, впрочем, и себя).» Д. Быков «А был ли Горький?»

В этом доме на Николаевской (Чапаевской) жила Катя Волжина - она на фото / Предоставлено Музеем им. Горького

В 1901 году у Пешковых родился второй ребенок – Катя. А в 1903 Екатерина и Максим Горький решили расстаться.

- Горький ушел к первой актрисе МХТ им. Чехова Марии Андреевой. Он увидел другую красоту – блестящую, рукоплещущую, которой все кричат «Браво!» И здесь не было места скромной красоте Екатерины Павловны, - предполагает Михаил Перепелкин.

Горький и Андреева уехали в Америку. В этот момент от менингита умерла его пятилетняя дочь Катя. Екатерине Волжиной пришлось переживать это одной.

Из Адирондака в Москву, конец августа или начало сентября 1906 г.

«Они многое дали друг другу»

Всю жизнь Максим Горький и Екатерина Волжина переписывались и встречались.

- Эти отношения не были диалогом. Они и не могли им быть. Горький не мог взять всего, что могла дать Екатерина Павловна. А она не хотела или не могла брать того, что Горький мог дать. Они были вылеплены из разного теста, - отмечает Михаил Перепелкин. - Тесто Горького – это «По Руси», «Мои университеты», босяки, аклоголики, проститутки и все остальное. Этого он видел много. И об этом он мог много и с аппетитом рассказывать. Екатерина Павловна вряд ли хотела это слушать. Она окончила гимназию с серебряной медалью. И она могла бы ему многое рассказать. Но для него это было чужое. Они нашли возможность в течение почти 10 лет быть вместе. Она во многом его облагородила. Объяснила, что рубашку надо стирать. Он тоже ей много дал. К ним домой в Нижнем и Чехов приезжал, и Леонид Андреев. Всего этого не было бы, если бы не Горький. Что-то друг другу они все же подарили.

Из Риги в Петербург, 15-17 февраля 1905 г.

После смерти Горького Екатерина Пешкова работала в архивах писателя, помогала комплектовать музеи, которые открывали по всей стране. В Куйбышев потом приезжала дважды – в конце 40-х годов и в конце 50-х – на 90-летие Горького.

Екатерина Пешкова возглавляла Политический Красный Крест. Она была единственным человеком, у которого политзаключенные и их родственники могли попросить помощи.

- Когда вы закроете вашу контору? – негодовал Генрих Ягода, нарком внутренних дел СССР.

- Когда вы закроете свою, - отвечала Екатерина Пешкова.

…У гроба Горького стояли все три его любимых женщины. В процессии в одном ряду шли Екатеина Пешкова, Мария Андреева и Мария Будберг.

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