Погибли люди: на самарском авиационном предприятии "Кузнецов" произошел взрыв газа

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-31T14:19:31+03:00

По предварительным данным, ЧП случилось, когда рабочие чистили резервуар для хранения кислорода азотом

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В Самаре на одном из авиационных предприятий прогремел взрыв. На заводе "Кузнецов", который производит авиационные двигатели, взорвалась газовоздушная смесь. По данным регионального ГУ МЧС и областного Следственного управления Следственного комитета, погибли 2 человека. Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара", что погибших трое.

Произошло ЧП в пятницу, 31 августа, в районе часа дня. Взрыв прогремел на территории испытательного комплекса в поселке Прибрежный, который входит в состав города, но расположен в отдалении - в 60 километрах от Самары.

Вот что рассказали корреспонденту "КП-Самара" в ГУ МЧС России по Самарской области:

- Примерно в 13:14 поступило сообщение о несчастном случае на заводе "Кузнецов". Погибли два человека. Возгорания и никакого разрушения не было.

Оба погибших - рабочие завода. По предварительным данным, они чистили резервуар для хранения кислорода азотом. В этот момент газовоздушная смесь вспыхнула.

- Двое сотрудников ПАО "Кузнецов" погибли в результате несчастного случая на производстве. Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося, - рассказали в "Объединенной двигательной корпорации".

Сейчас на месте ЧП работают следователи. Они выясняют все обстоятельства происшествия и причины, которые к нему привели. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение, т.е. решат, возбуждать дело или нет.

ПАО "Кузнецов" сейчас занимается разработкой, производство и ремонтом авиационных двигателей. Предприятие является одним из ведущих в стране.