«Он все равно прилетит»: вертолетчика из Самарской области представили к награде президента России

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-31T15:57:07+03:00

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- Это не моя личная награда, а коллективная. Мы ведь экипажем работаем. - заявляет полковник Петр Васильев. - Вокруг нас очень много людей - ЦСКА, тренеры, начальство. Все они обеспечивают то, что мы летаем. Мы действующие мастера спорта.

Вместе с Виктором Дегтярем летчик стал пятикратным чемпионом мира по вертолетному спорту. Соревнуется экипаж на стареньком МИ-2 - вертолете, который за границей называют «русским антиквариатом». Правда, выигрывать это им не мешает. Недавно президент России присудил Петру Васильеву награду «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Вручит ее врио губернатора региона Дмитрий Азаров – уже после выборов.

- Я пацаном был совсем, в первый класс должен был идти. К нам в деревню в Астраханскую область, где я тогда жил, прилетел вертолет МИ-1, - вспоминает летчик. - И из него девушка вышла - красивая, в светлом комбинезоне, позвала нас кататься. Тогда понял, что хочу летать на вертолетах. А девушку ту встретил через 40 лет, на чемпионате в Твери. Инна Андреевна, сейчас ей уж под 80. Она узнала во мне того мальчишку: я там в кабине откручивал что-то. Как крестная она мне.

После школы Петр поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (СВВАУЛ) и - остался там, стал инструктором 1-го класса. Потом Петр Васильев начал заниматься вертолетным спортом и попал в сборную училища.

Петр Васильев начал заниматься вертолетным спортом и попал в сборную училищаФото: из личного архива

- Мы выигрывали все чемпионаты СССР, вот только за границу нас тогда не пускали. Потом мы сделали перерыв, 16 лет не летали. А в 2002 с Дегтярем вернулись в вертолетный спорт, так и летаем. Где только не были - в Австрии, Польше, Германии, Франции, ОАЭ.

В училище курсант познакомился с будущей женой Мариной. Недавно они отпраздновали рубиновую свадьбу: 40 лет вместе.

- Переживает она, когда мы на соревнованиях, но с первого дня знакомства говорит: «Он все равно прилетит, никуда не денется», - улыбается Петр Васильев.

У супругов двое детей. Дочка вышла замуж за военного летчика, а сын сам пошел учиться в СВВАУЛ. В этом году он окончит Школу испытателей.

Сейчас военный летчик продолжает заниматься вертолетным спортом и преподавать в училище. Он стал профессором кафедры аэродинамики.

-Сейчас молодежь хочет все как можно быстрее, при этом как можно меньше затрачивая труда. У нас такого не было, - возмущается профессор. - Они своих возможностей не рассчитывают - только пиар и преподнесение себя. Это из рук вон плохо. От этого у нас и страдает авиация!