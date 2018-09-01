Банты, шары и букеты: Самарская область отмечает День знаний 2018

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-01T12:29:37+03:00

1 сентября 2018 года в Самарской области за парты сели более 330 тысяч школьников

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Сегодня, 1 сентября, тысячи школьников Самарской области вернулись в школы. Для некоторых этот День знаний — первый в их жизни. В первый класс сегодня пошли около 37 тысяч детей. 1 сентября в этом году — праздник вдвойне, потому что сегодня суббота, и уроки начнутся только через два дня. «Комсомольская правда — Самара» рассказывает, как отметили 1 сентября школьники региона.

Для многих детей и их родителей утро выходного дня началось довольно рано. Сначала нужно было пройти обряд: гольфики, бантики, рубашечки, юбочки, ах, да, не забыть букет, а потом уже отправляться на торжественную линейку в школу. Там новичков и уже бывалых учеников встречали знакомые всем наизусть песни, учителя и даже первые лица региона.

Родители первоклашек сделали, наверное, сотни фотографий на памятьФото: Соцсети

Старшеклассники на линейке сияли улыбками, а вот первоклашки были серьезны и собраныФото: Соцсети

Так, учащихся гимназии № 3 сегодня лично поздравил с новым учебным годом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он пожелал школьникам упехов и новых открытий, а выпускникам - хорошей сдачи предстоящих экзаменов. Побывал глава региона и в новой школе, которая открылась только в этом году и получила номер 1. Это самая большая в регионе школа. Она рассчитана на 1360 мест.

Глава Региона поздравил школьников с новым учебным годомФото: Соцсети

В целом же торжественные линейки в образовательных учреждениях региона прошли примерно по одному плану: приветствие первоклассников, первый звонок, а также сотни букетов цветов и шаров. А вот в тольяттинской школе № 69 к 1 сентября подошли креативно. Традиционная линейка началась с нежного танца балерин, а закончилась показательным выступлением тольяттинских пожарных. Выставка техники МЧС во дворе школы пришла в движение. Спасатекли развернули пожарную лестницу до крыши школы и устроили настоящее водное шоу. Из рукава вырывались струи воды разных форм, как из самых причудливых фонтанов.

- Дети были в восторге! Да что дети! И родители, и весь педагогический состав к окнам сбежался посмотреть, - отметила одна из учительниц.

В Самаре некоторые школы тоже встретили 1 сентября по-особенному. Так, школа № 176 позвала на празднование Дня знаний сову, правда, не совсем настоящую, но дети были рады. А вот в школе № 1 детей развлекали мимы и жонглеры. Выделились в этом году и родители. Кто-то решил, что цветы в подарок учителю - это уже прошлый век, и прикупил своему чаду букет с фруктами.

В школе № 1 в "Кошелев-Парке" школьников развлекали мимы и жонглерыФото: Соцсети

В Южном городе в первый класс пришли 450 детей. Там даже есть 1 "П" классФото: Соцсети

Фруктовый букет на 1 сентябряФото: Соцсети

Сегодня школьники запустили в небо тысячи разноцветных шаровФото: Соцсети

В школе № 176 на праздник позвали совуФото: Соцсети

В школе № 163 линейка прошла с танцамиФото: Соцсети

Разноцветные шары сегодня были едва ли не популярнее первоклассниковФото: Соцсети

Отметим, что сегодня в школах региона занятия не проводятся. После линейки детей отпустили наслаждаться последникии деньками перед новым учебным годом и праздновать День знаний. К примеру, насыщенные развлекательные программы для школьников сегодня подготовили в Струковском саду, на улице Куйбышева и в музеях.