Нефтяников стало больше

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T20:59:17+03:00

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2 сентября третий по величине город губернии отмечал свое 335-летие. В программе большого праздника: народные гулянья, выступление популярных самарских и российских групп, фейерверк и… торжественный обряд посвящения в нефтяники самых юных сотрудников АО «СНПЗ» (дочернего общества НК «Роснефть»). Уже несколько лет эта церемония проводится в День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности и второй год подряд - на главной площади, в присутствии тысяч сызранцев. Это неудивительно. Сызранский нефтеперерабатывающий завод - градо-

образующее предприятие, основание которого в 1942 году самым радикальным образом повлияло на экономическое и социальное развитие небольшого провинциального городка на Волге.

Не знаешь? Спроси!

Свое настоящее и будущее многие сызранцы также связывают с нефтяной отраслью. Не случайно молодежь стремится прийти работать на СНПЗ - это престижно. НК «Роснефть» - динамично развивающаяся компания, заинтересованная в привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных и творческих людей, умеющих работать в команде и готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта. За три последних года на Сызранский НПЗ пришли работать более 250 выпускников вузов и среднеспециальных учебных заведений.

Ажар Максимова приехала в Сызрань из Саратовской области, предварительно окончив химический факультет Самарского государственного университета. На предприятии девушка работает меньше года - решила, что лучшего места и быть не может, и не прогадала: выпускницу вуза обеспечили жильем, выплатили подъемные.

Ажар МаксимоваФото: Андрей КУРОЧКИН

- Я первый нефтяник в семье, - улыбается Ажар. - На СНПЗ мне не просто нравится - я чувствую себя тут как дома. Неопытных новичков поддерживают не только наставники, но и весь коллектив, особенно молодые специалисты. Если я что-то не понимаю, всегда могу подойти и спросить - я уверена, что получу исчерпывающий ответ. Я действительно чувствую себя частью большой команды. Это невероятное ощущение.

Максимова трудится лаборантом химического анализа центральной заводской лаборатории. По ее словам, главная сложность, с которой пришлось столкнуться, - высокотехнологичное оборудование, которым оснащена лаборатория. Освоить его не просто, но ей есть на кого положиться.

Работать и совершенствоваться

2 сентября Ажар Максимова и еще 20 молодых специалистов, тех, что работают на СНПЗ меньше года, стали частью команды. Этой традиции много лет. Сызранцы встретили героев дня аплодисментами. Перед церемонией к «новобранцам» предприятия - операторам и машинистам технологических установок, лаборантам химанализа и товарным операторам - с приветствием обратились генеральный директор завода Игорь Кузьмин, заместители главы города Андрей Советкин и Ирина Пыжова, а также начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры СНПЗ Никита Захаров.

Новые сотрудники завода произнесли клятву нефтяника. Ребята пообещали отдавать свои силы, знания и умения на развитие родного предприятия, соблюдать технику безопасности и культуру производства и принимать активное участие в работе совета молодых специалистов, а также постоянно повышать уровень своих знаний и беречь традиции предыдущих поколений. Слова клятвы скрепили символическим помазанием нефтью. После этого старшие товарищи из совета молодых специалистов передали вчерашним студентам знамя и факел АО «СНПЗ». Новички перестали быть новичками, став полноправными членами большого и дружного коллектива сызранских нефтяников. Символ профессии - пылающий факел - приняла из рук Екатерины Мочальниковой лаборант химического анализа ЦЗЛ Светлана Зарипова. Девушка работает на СНПЗ всего месяц, но уверяет, что за этот короткий срок нашла немало друзей среди коллег. Это, впрочем, неудивительно: на СНПЗ действительно рады молодым кадрам.

Светлана ЗариповаФото: Андрей КУРОЧКИН

- Я всегда мечтала работать именно в компании «Роснефть», - признается Светлана. - Окончив Казанский нацио-нально-исследовательский технологический университет, задумалась о карьере. Мне приглянулась Сызрань. Атмосфера в коллективе удивительная: никто не смеется над ошибками новичков. Нас поддерживают, объясняют, что непонятно, направляют - за этот месяц я узнала много того, чему не учили в вузе. В такой обстановке хочется не просто работать, но и совершенствоваться в профессии. Только развитие, только вперед!

Условия для развития

Ставка на молодых специалистов со стороны руководства предприятия высока. С первых дней работы свежие кадры стараются вовлечь в управленческие и технологические процессы, чтобы успешно перевести их из студенческой среды в производственную практику.

- Я работаю на предприятии ровно год, - рассказывает аппаратчик воздухоразделения цеха №17 Михаил Королев. - Всегда мечтал об этом: СНПЗ - это престижно. Наш университет активно сотрудничает с предприятием, а многие преподаватели по совместительству - опытные инженеры.

Михаил КоролевФото: Андрей КУРОЧКИН

Молодой специалист активно участвует в жизни завода и считает, что это дает дополнительные стимулы и возможность продвижения по карьерной лестнице.

- На предприятии созданы все условия для развития талантливой молодежи, - продолжает Михаил. - В мае мы ездили в Красноярск на кустовую научно-техническую конференцию. Особых результатов я не достиг, но уверен, у меня все впереди. Главное, что на таких мероприятиях особенно проявляется командный дух нефтяников, это окрыляет.

Способность к инновационным решениям - одно из условий карьерного роста. Молодые специалисты второго и третьего года обязательно участвуют в научно-технических конференциях, конкурсе профессионального мастерства. Лучшие идеи молодых «Роснефть» внедряет в производство.

В течение первых лет все выпускники вузов становятся участниками специальной программы, предусматривающей поэтапное развитие профессионального, лидерского и творческого потенциала. За каждым новичком закрепляется наставник - сотрудник с высокой квалификацией. Он помогает подопечному приобрести практические навыки, составить и реализовать индивидуальный план развития.

Вячеслав БорисовФото: Андрей КУРОЧКИН

- После вуза ты просто не можешь знать всех тонкостей профессии, - говорит оператор товарный цеха №3 Вячеслав Борисов. - Наставник и другие члены коллектива помогают, обучают внятно, доходчиво. Нерешаемых задач нет.

Лаборант ЦЗЛ Виктория Антонова признается: ее наставник, начальник испытательной лаборатории №1 Елена Николаевна Кочеткова, стала ей практически второй мамой.

- В 10-м классе я побывала на экскурсии на заводе, с тех пор работать тут - моя мечта, - улыбается Виктория. - Перспективы огромные: можно участвовать в научно-технических конференциях и семинарах. Я уже подбираю тему будущего исследования. Работа для меня не просто работа, это постоянный поиск, азарт. Это жизнь.

Выпускница Сызранского филиала СамГТУ Виктория в этот день в полной мере ощутила поддержку родных. На обряд посвящения пришла вся ее семья.

- Мои близкие рады и счастливы, что День нефтяника для меня теперь стал действительно профессиональным праздником, - говорит Виктория.