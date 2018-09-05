2018-09-04T20:41:10+03:00
Общество

Добывать. Создавать. Идти вперед

205 лучшим сотрудникам АО «Самаранефтегаз» вручили государственные, отраслевые, региональные и корпоративные награды
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Глава региона Дмитрий Азаров вручил Сергею Анжигуру памятный знак "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 в городе Самаре".Глава региона Дмитрий Азаров вручил Сергею Анжигуру памятный знак "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 в городе Самаре".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стратегические партнеры

Свою историю предприятие ведет с 1936 года - именно тогда куйбышевские нефтяники начали разработку первых месторождений на территории региона. В XXI веке нефть и газ добываются в 26 муниципальных образованиях губернии.

- Для Самарской области, где за более чем 80-летнюю историю разработки нефтяных месторождений добыто свыше одного миллиарда 200 миллионов тонн нефти, этот праздник имеет особое значение, - отметил генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Сергей Анжигур. Действительно, нефтегазовая промышленность является одним из основных источников пополнения регионального бюджета. Вклад компании в экономику региона отметил и врио губернатора Дмитрий Азаров, назвав АО «Самаранефтегаз» стратегическим партнером.

- Компания вкладывает средства в спортивные объекты, создавая инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом жителей Самарской области, формируя здоровый образ жизни не только в своем коллективе, но и у всех жителей территорий, где присутствует «Самаранефтегаз». Компания оказывает неоценимую помощь в поддержке развития образования и здравоохранения Самарской области. Она вносит огромный вклад в улучшение экологической ситуации, - отметил Азаров.

Глава региона вручил награды лучшим сотрудникам предприятия. В том числе и особенную. Указом Президента РФ звание «Заслуженный геолог страны» получил главный геолог АО «Самаранефтегаз» Артур Манасян.

«Вместе справимся с любой задачей»

Сергей Пикалов, начальник цеха поддержания пластового давления, в АО «Самаранефтегаз» работает уже 15 лет. За добросовестный труд в преддверии профессионального праздника он награжден почетной грамотой НК «Роснефть».

- Приятно, но это заслуга всех моих коллег. У меня под началом 260 человек, работаем в круглосуточном режиме. Коллектив сплоченный, дружный, ориентированный на решение поставленных целей, вместе мы отлично справляемся с любой задачей. Я могу положиться на своих товарищей в самой сложной ситуации, они не подведут, - уверяет Пикалов. Он, кстати, как это нередко бывает, потомственный нефтяник - в отрасли работали его родители. Поэтому День нефтяника для него особенный праздник.

- Мы гордимся своей профессией, нашими достижениями. Плодами нашего труда пользуется каждый житель Самары, России. Я ощущаю свою причастность к большому и важному делу, - улыбается Сергей Пикалов.

Более 200 сотрудников АО «Самаранефтегаз» в этот день получили поощрения от руководства компании, правительства области, городской администрации. Благодарственным письмом главы городского округа Самара награжден начальник управления перспективного планирования АО «Самаранефтегаз» Юрий Попов.

- В профессию я попал практически случайно: вуз для меня выбрали родители, - признается награжденный. - Я им за это благодарен. А в этом году история повторилась: моя дочь поступила в СамГТУ на нефтетехнологический факультет и, надеюсь, станет продолжателем династии. Работать в многотысячном коллективе, обеспечивающем потребности страны в энергетических ресурсах, почетно и престижно.

Общим подарком для всех сотрудников предприятия стало выступление лучших творческих коллективов города, а также концерт группы «Город 312».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Анжигур, генеральный директор АО «Самаранефтегаз»:

- Наша задача - не останавливаться на достигнутом, выполнять производственные показатели, придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, строгого соблюдения требований экологической и промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Сомнений в успешной реализации планов у меня нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2017 году 12,7 миллиона тонн нефти добыло АО «Самаранефтегаз»

7,6 миллиарда рублей налогов перечислено в областной и муниципальный бюджеты

Около 6000 человек трудятся в компании.

Еще больше материалов по теме: «Промышленность Самарской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
Гандбольная «Лада» разгромила в Москве «Луч-РГСУ» со счетом 40:14
Мошенница из Отрадного обещала людям работу в «нефтянке» и поступление в самарские вузы
Из-за ремонта по Заводскому шоссе в Самаре пустят дополнительные автобусы и маршрутки
В Самарской области на форуме "Стратегии лидерства" эксперты определили ключевые направления развития региона
На опись границ Самарской области потратят около 162 миллионов рублей
С глаз долой из сердца вон: сменную обувь учеников элитной гимназий Самары выкинули в гараж
В Южном городе 25-летний парень заманил школьницу к себе в квартиру и домогался до нее
В Сызрани мужчина убил своего знакомого в подъезде его дома
Самарец выдавал себя за правоохранителя и похищал деньги тестя за коммуналку
В Тольятти преступник-романтик утащил из киоска букет роз
Елену Лапушкину отметили наградой за подготовку Самары к ЧМ-2018
В Самаре протестировали подсветку ракеты-носителя «Союз»
МТС модернизировала сеть в пяти районах Самарской области и увеличила покрытие LTE
Конкурсы, магические баллон-шоу и выступление экс-солиста «Синей Птицы» Сергея Дроздова: «КП-Самара» приглашает всех на День города
В Самаре в День города пустят дополнительные автобусы и трамваи
В Самарской области банду нефтеврезчиков отдали под суд за хищение "черного золота" на 45,6 млн рублей
Дошел до Верховного суда РФ: тольяттинец отсудил у государства 85 тысяч рублей за незаконные действия инспектора ДПС
В Тольятти полицейские нашли у уфимца более 260 г синтетики
В Сызрани водитель KIA сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку
Бесплатный прием и лекция о причинах бесплодия: в Самаре откроется новый модуль медицинского центра
Минимуществу Самарской области назначили нового руководителя