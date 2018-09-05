Добывать. Создавать. Идти вперед

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T20:41:10+03:00

Глава региона Дмитрий Азаров вручил Сергею Анжигуру памятный знак "За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 в городе Самаре". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стратегические партнеры

Свою историю предприятие ведет с 1936 года - именно тогда куйбышевские нефтяники начали разработку первых месторождений на территории региона. В XXI веке нефть и газ добываются в 26 муниципальных образованиях губернии.

- Для Самарской области, где за более чем 80-летнюю историю разработки нефтяных месторождений добыто свыше одного миллиарда 200 миллионов тонн нефти, этот праздник имеет особое значение, - отметил генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Сергей Анжигур. Действительно, нефтегазовая промышленность является одним из основных источников пополнения регионального бюджета. Вклад компании в экономику региона отметил и врио губернатора Дмитрий Азаров, назвав АО «Самаранефтегаз» стратегическим партнером.

- Компания вкладывает средства в спортивные объекты, создавая инфраструктуру для занятий физкультурой и спортом жителей Самарской области, формируя здоровый образ жизни не только в своем коллективе, но и у всех жителей территорий, где присутствует «Самаранефтегаз». Компания оказывает неоценимую помощь в поддержке развития образования и здравоохранения Самарской области. Она вносит огромный вклад в улучшение экологической ситуации, - отметил Азаров.

Глава региона вручил награды лучшим сотрудникам предприятия. В том числе и особенную. Указом Президента РФ звание «Заслуженный геолог страны» получил главный геолог АО «Самаранефтегаз» Артур Манасян.

«Вместе справимся с любой задачей»

Сергей Пикалов, начальник цеха поддержания пластового давления, в АО «Самаранефтегаз» работает уже 15 лет. За добросовестный труд в преддверии профессионального праздника он награжден почетной грамотой НК «Роснефть».

- Приятно, но это заслуга всех моих коллег. У меня под началом 260 человек, работаем в круглосуточном режиме. Коллектив сплоченный, дружный, ориентированный на решение поставленных целей, вместе мы отлично справляемся с любой задачей. Я могу положиться на своих товарищей в самой сложной ситуации, они не подведут, - уверяет Пикалов. Он, кстати, как это нередко бывает, потомственный нефтяник - в отрасли работали его родители. Поэтому День нефтяника для него особенный праздник.

- Мы гордимся своей профессией, нашими достижениями. Плодами нашего труда пользуется каждый житель Самары, России. Я ощущаю свою причастность к большому и важному делу, - улыбается Сергей Пикалов.

Более 200 сотрудников АО «Самаранефтегаз» в этот день получили поощрения от руководства компании, правительства области, городской администрации. Благодарственным письмом главы городского округа Самара награжден начальник управления перспективного планирования АО «Самаранефтегаз» Юрий Попов.

- В профессию я попал практически случайно: вуз для меня выбрали родители, - признается награжденный. - Я им за это благодарен. А в этом году история повторилась: моя дочь поступила в СамГТУ на нефтетехнологический факультет и, надеюсь, станет продолжателем династии. Работать в многотысячном коллективе, обеспечивающем потребности страны в энергетических ресурсах, почетно и престижно.

Общим подарком для всех сотрудников предприятия стало выступление лучших творческих коллективов города, а также концерт группы «Город 312».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Анжигур, генеральный директор АО «Самаранефтегаз»:

- Наша задача - не останавливаться на достигнутом, выполнять производственные показатели, придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, строгого соблюдения требований экологической и промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Сомнений в успешной реализации планов у меня нет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2017 году 12,7 миллиона тонн нефти добыло АО «Самаранефтегаз»

7,6 миллиарда рублей налогов перечислено в областной и муниципальный бюджеты

Около 6000 человек трудятся в компании.