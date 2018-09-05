Учиться - не скучно!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T20:54:01+03:00

В День знаний юные жители Новокуйбышевска и их родители посетили уже ставший традиционным фестиваль «Парк науки»

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Такой подарок преподнесла горожанам Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть». Партнерами мероприятия выступили региональная площадка Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и филиал Самарского государственного технического университета. В этом году полюбившийся детям и взрослым фестиваль приурочен сразу к двум праздникам: Дню знаний и Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

«Попробовать на вкус»

Научно-образовательный фестиваль «Парк науки» проходит в Новокуйбышевске уже в четвертый раз и второй год - на базе филиала СамГТУ.

- Впервые я пришла сюда со старшей дочерью и ее классом, а сегодня привела младшего сына, ему четыре года, а мне за 30, но нам с ним одинаково интересно! - улыбается Ирина Васюк.

Действительно, программа обширная: каждый, вне зависимости от возраста, найдет себе интересное и полезное развлечение.

- В приоритете - химия, сложная, но интересная наука. Мы выбрали самое яркое и подали это в игровой форме: несложные опыты, изготовление любимых малышами попрыгунчиков из доступных каждому компонентов, - рассказывает руководитель интерактивной химической лаборатории Николай Редькин. Его подопечные - студенты Самарского университета - показали школьникам и дошколятам, насколько интересной может быть наука. На станции «Радужная», например, ребята рисовали 3D-красками из муки, воды и масла. На станции «Титриметрия: что внутри» можно было познакомиться с азами аналитической химии, узнать состав вещества или поменять этот состав, влияя щелочью или кислотой. На мастер-классе «Молекулярная кухня» ребята научились ставить простейшие опыты с самыми обычными продуктами: краснокочанной капустой, свеклой, уксусом и содой.

- Мне очень понравилось здесь, - говорит 10-летняя Аня Илеткина. - Я сама проводила различные опыты. Я поняла, что химия - это наука, где проводится много работы, чтобы открыть что-то новое.

- У нас с Новокуйбышевской нефтехимической компанией общая цель - популяризация науки, - говорит руководитель штаба Самарской региональной площадки Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ Алексей Аржанов. - Чем раньше начать это делать, тем выше эффект. Мы не просто говорим детям, что учиться - не скучно, но и даем попробовать науку «на вкус», прикоснуться к научным чудесам руками.

Химия может быть вкусной!Фото: Андрей КУРОЧКИН

Интеллектуальная битва и «Просто космос!»

«Парк науки» - это не только мастер-классы, но и познавательные лекции. Так, сотрудница лаборатории ГЕОХИ РАН, выпускница МГУ Людмила Чижова рассказала, как найти нефть, почему ее называют «черным золотом». Кандидат педагогических наук менеджер спецпроектов телеканала «Наука» Матвей Горячев поведал, как увлечь современного человека научной темой, о которой он впервые слышит. Этот опыт будет полезен будущим ученым.

- Здесь можно узнать много нового, - делится впечатлениями ученица «Роснефть-класса» школы №5 Таисия Крапцова. - Но самое интересное для нас - бой ученых! В прошлом году мы представляли свой проект о комбинированных материалах в самолетостроении, но, к сожалению, не победили.

ScienceSlam, или научный бой, действительно впечатляет. Молодые самарские ученые в увлекательной форме рассказали публике о своих исследованиях и разработках. Победителя определили коллегиально - при помощи аплодисментов и шумомера.

Яркой точкой фестиваля стал научно-популярный интерактивный спектакль «Просто космос!». Зрители полюбовались атмосферой других планет, узнали о галактиках и созвездиях.