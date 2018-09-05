«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем жители люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-05T15:57:00+03:00

«КП - Самара» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнали, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой.

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Поселение родовых поместий «Солнечное» находится между двух сёл - Кирилловка и Новая Бинарадка, а на севере граничит с Ульяновской областью. Добраться туда из Самары непросто – больше 120 километров с пересадкой в Тольятти, если ехать автобусом. От приключений в общественном транспорте нас спасает удача – вместе с нами 1 сентября в «Солнечное» выезжает брат одного из поселенцев, Виталий. Пока едем, узнаем, что многие местные жители кроме выращивания сельхозпродукции, промышляют добычей меда и ремеслами – валянием, резьбой по дереву, отжимом масла и производством восковых свечей. Кто для продажи на ярмарках, а кто – для души.

С Тольяттинского шоссе мы неожиданно сворачиваем в поле, на каких обычно высаживают зерно или подсолнухи - здесь и находятся родовые поместья «Солнечного». В начале 2000-х участники поселения выкупили эту землю почти в 500 гектаров у колхозников. Как уверяют сами жители «Солнечного», они разработали проект развития поселения, в котором учли все аспекты для создания счастливой жизни.

На столах все со своих грядок. Фото: официальная группа поселения "Солнечное"

- Здесь есть не просто участки для создания своего родового поместья на 210 семей, но и лес, овраги, пруд, участки, выделенные для сельхозпроизводства, для образования, развлечения и отдыха, - поделились местные жители.

Изначально поселение планировали расположить на другом поле – ближе к Кирилловке. Оттуда жителям «Солнечного» было проще провести электричество, газ, и земля там плодородная – как раз для посадок. Но деревенские новым соседям не обрадовались и поле не отдали. О чем вскоре пожалели. Из-за недостатка детей в деревне закрылась единственная школа, тогда как в «Солнечном» будущих учеников с каждым годом прибывает, но все они идут за знаниями в соседнюю деревню.

Дети ходят в обычную общеобразовательную школу в Новой Бинарадке, некоторые обучаются дистанционно. Фото: официальная группа поселения "Солнечное"

Общий дом и мы в нем…

Останавливаемся возле общего дома, где нас уже встречают местные жители. Здесь проходят заседания главной управляющей структуры поселения – общественного совета, проводятся чаепития и мероприятия. Дом стал первым зданием в «Солнечном», его построили, когда на территории не было даже дорог. Часто здесь останавливаются гости или сами поселенцы, у которых еще нет крыши над головой. Дом совершенно автономный: тут тебе и скважина с чистой водой, и настоящая русская печь. С электричеством тоже проблем нет - его получают от генераторов и солнечных панелей.

Общий домФото: Татьяна ПОПОВА

- Да вон они, на крыше, – показывают нам местные, – Солнце светит, и в доме лампы работают. Не привыкли мы без удобств жить. Тут места хватит на всех, сами проверьте. Однажды в непогоду здесь уместилось 17 человек: одни спали на лавках, другие на печи, а третьи, по-привычному, на диванах.

С улицы замечаем, что дом стоит не на фундаменте, а на дубовых столбиках. Правда, сделано это не для антуража, а из необходимости. Сейчас территория, на которой располагается поселение, признана землей сельскохозяйственного назначения – по закону на такой земле строить капитальные дома запрещено. Поэтому в «Солнечном» все постройки, кроме общего дома – некапитальные. Но жители поселения уверены – это скоро изменится.

Из дома аппетитно пахнет жареным, так что ноги сами шагают в общий зал. Там уже стоит тарелка с кабачковыми оладьями и свежими овощами – все со своих грядок. Жители «Солнечного» хвалятся: весь урожай созрел без химикатов – по внутреннему уставу их использование запрещено. Из чайника нам наливают заваренный иван-чай – этот знаменитый на Руси напиток делают в каждом доме.

Глядя на щедро накрытый стол скромно достаем из рюкзака городской гостинец – пачку печенья. Но ей здесь, кажется, тоже рады. Стены общего дома расписаны местной художницей образами из народного фольклора - кругом маки и подсолнухи, как в сказках. Из коридора слышим других поселенцев – это со школьной линейки вернулась семья Мягченковых.

- Дети ходят в обычную общеобразовательную школу в Новой Бинарадке, некоторые обучаются дистанционно, - объясняет нам местная жительница Татьяна. – Потом в центре построим собственную школу и библиотеку, добираться будет проще.

Одного общего дома нам, конечно, мало, так что дружно выходим осматривать сами родовые поместья. Поначалу ходить по поселению даже стыдно: вместо газона и травы под ногами - кусты полевой клубники, приходится топтать. Но нас успокаивают: ягоде мы никак не повредим, следующий урожай будет только в следующем году, а вот собрать листья на чай – даже нужно.

В уставе поселения также прописано, что на территории поместья должен располагаться лес и многообразие растительности. Фото: официальная группа поселения "Солнечное"

Убиваете животных и пьете? Вам в другие деревни

Замечаем, что вокруг не видно ни одной коровы или петуха. Непривычно, что за городом – и никаких му-у или кукареку. Оказывается, скота здесь действительно пока нет.

- У нас запрещено держать животных на убой – это одно из правил «Солнечного», - объясняет глава поселения Олег Овчинников. – Для молока или яиц – пожалуйста. Но убивать скотину не положено - ценности тут другие. Многие предприниматели нас не понимают, но мы никого и не удерживаем. Для такого бизнеса есть обычные деревни и дачи, где не запретят. А вот если человек хочет выращивать овощи и фрукты для продажи, мы только поддержим.

С другой стороны, в поселении нет строгих правил, запрещающих есть мясо. Кто-то из местных стал вегетарианцем задолго до приезда в «Солнечное», другие покупают мясные продукты в магазинах. Местные жители относятся к этому с пониманием. А вот разведение садов или виноградников на территории поселения приветствуется.

Часто местные жители собираются за одним столом. Фото: официальная группа поселения "Солнечное"

- Это даже нельзя назвать терпимостью, - объясняют нам. – Тут дело в уважении. Мы не учим соседей, как жить и что есть. Главное – уважать других и природу.

Кроме убийства животных на территории поселения родовых поместий запрещен алкоголь и табак: детям пример плохой и вообще - вредно. На нарушителей тут глаза не закрывают, хотя за один проступок не выгонят. Сначала провинившегося ждет замечание и общественное порицание. Но если любовь к спиртному и сигаретам сильнее, с «Солнечным» придется расстаться.

Раз купил – продать уже нельзя

Проектирование поселения «Солнечное» началось еще в 2003 году. Тогда Олег Овчинников стал искать единомышленников для создания поселения родовых поместий. За основу были взяты идеи из книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Отсюда же почерпнули правила поведения и советы по благоустройству территории. Постепенно заинтересованных людей становилось все больше. Кто-то узнавал о «Солнечном» от друзей, кто-то нашел сайт в интернете.

- Я узнала о поселении родовых поместий в 2005 году из газеты, - вспоминает Софья Кузина, пока мы подходим к ее участку. - Тогда еще не было общего дома, и поле мы планировали купить не это. Я прочитала книги и поняла, что хочу иметь землю, на которой будут творить и которая достанется моим потомкам.

Сейчас «Солнечное» состоит из 43 полноправных членов поселения (или участников, как их называют здесь) и 10 кандидатов. Стать членом поселения родовых поместий «Солнечное» на одном энтузиазме - непросто. Да и не нужно, говорят местные жители. По правилам поселений родовых поместий, участник не сможет продать, заложить или обменять приобретенную землю. Купленный участок передается только по наследству, поэтому желающим обосноваться в поселении дают время подумать.

- Бывает, что человек прочитал книги Мегре и захотел основать родовое поместье, заниматься землей и ремеслом, - рассказывает Олег. - Мы, конечно, предоставляем ему возможность взять участок в аренду на три года и принять взвешенное решение – вдруг оно ему не надо? А за это время семья познакомится с соседями и правилами поселения, присмотрится.

Сейчас жители «Солнечного» ждут закон о родовых поместьях, который активно обсуждается и в скором времени будет рассматриваться законодательной властью России. По нему любая российская семья сможет бесплатно получить гектар земли на территории страны для создания собственного родового поместья с важным условием – без права продажи.

Здесь земля твоя, тут – моя, а там – наша

Традиционных заборов вокруг участков в «Солнечном» нет, как правило, все высаживают по периметру живую изгородь из деревьев и кустарников. На вопрос, почему, местные жители спрашивают в ответ: «А зачем?». Чужих здесь не встретишь, вокруг свои соседи и лес – не от кого закрываться.

В уставе поселения также прописано, что на территории поместья должен располагаться лес и многообразие растительности. У Софьи Кузиной с этим все в порядке: на ее участке растут сосны, липы и американские клены – чем не настоящий лес? Под ногами полно клубники и лечебных трав. Где-то среди них спрятана главная цель нашей экскурсии - кедр.

- С весны до ранней осени я ночую в вагончике, - говорит Софья, - а когда начинаются холода, перебираюсь в общий дом, к печке. Но зимовать пока не остаюсь, уезжаю в город. А вот и мой кедр! Он еще молодой – всего пять лет, орехи появятся не раньше, чем через 20. Зато вот вам живой пример - кедры в нашей полосе растут, главное, правильно ухаживать.

С весны до ранней осени Софья ночует в вагончикеФото: Татьяна ПОПОВА

Следующая остановка – родовое поместье Мягченковых, тех самых, которых мы встретили после линейки. Дети радуются предстоящим выходным и играют в футбол, а мы идем мимо посадок. Одна из особенностей родовых поместий приятно удивляет: семья получает участок земли размером не менее одного гектара. Иначе у владельцев земли не получится создать замкнутую самовосстанавливающуюся экосистему.

На земле Мягченковых есть, кажется, все: слева - бахчи с арбузами, дынями и тыквами, справа – сад с яблоками, абрикосами, черешней и кедром. Еще 5 лет назад о таком урожае можно было только мечтать – земля бывшего колхозного поля была совершенно выжатой, неплодородной. Рядом с грядками у них собственная пасека на 30 ульев. Мед здесь производят для себя и на продажу по особому рецепту, главный секрет – не мешать пчелам довести лечебное лакомство до ума. Тогда оно будет и пользу приносить, и храниться хоть тысячу лет. Возле пасеки находится мастерская – в ней хозяин поместья изготавливает свечи из пчелиного воска и сушит иван-чай. Напиток официально задекларирован на соответствие всем требованиям, продукт даже отметили медалью на Поволжской агровыставке. Этот чай, кстати, даже на прилавках магазинов можно найти.

Из родовых поместий выходим на живописную поляну – одну из тех, что считается в «Солнечном» общей землей. Здесь взрослые и дети отдыхают, собирают ягоды и грибы.

«Эко» или не «эко» – вот в чем вопрос

Оказалось, что называть «Солнечное» экопоселением, значит неверно истолковать принцип местного уклада.

- В 2009 году мы действительно относили себя к экопоселению, но скоро поняли, что это - не про нас, - объясняет Олег. - Да, мы бережем природу и против убийства животных, не выбрасываем в озеро отходы и обустраиваем природную среду. Но экология - не главное. Даже дом – это не цель родовых поместий. Здесь на первом месте стоит создание пространства любви и заботы к семье, соседям и природе. В одной из книг Мегре указано, что название «экопоселение» – это подмена образа, тогда как наша задача – создание родовых поместий. Поэтому позднее мы убрали слово эко, со временем поняли, что у нас другие цели.

Как оказалось, в России сейчас насчитывается более 350 поселений родовых поместий, многие из которых также отказались от приставки «эко».

- Если вы сажаете дерево, оно будет расти для вас, - говорят местные жители. - Если вы делаете это с любовью, оно отблагодарит тебя тем же. Когда вы вырастили сад и огород в поместье с любовью, думая о будущем своих детей и внуков, жизнь становится другой. Уже не цепляются болезни и плохое настроение.

Отдыхают жители поселения вместе. Фото: официальная группа поселения "Солнечное"

«Нас считали сектантами, приходилось доказывать, что это не так»

В конце экскурсии обсуждаем самый острый вопрос: родовые поместья – это новая религия или способ жизни? Глава «Солнечного» объясняет: с 2003 года жителям поселения пришлось многое претерпеть. Первые годы местные чиновники и администрация воспринимали их не иначе, как сектантов. Многие до сих пор считают поселения, подобные «Солнечному», религиозными организациями, которые заманивают людей и буквально принуждают к крестьянству.

- Сейчас уже все понимают, что поселения родовых поместий – это очень позитивное движение, перспективное развитие сельских территорий, - уверен Олег. – В прошлом году к нам на праздник приехал глава администрации Ставропольского района, и мы замечательно пообщались. Но еще несколько лет назад нас считали сектантами, приходилось доказывать, что это не так.

Жители подтверждают: религия не имеет никакого отношения к созданию родовых поместий. На одной земле соседствуют христиане, мусульмане и те, кому, по их словам, некогда молиться. В поселении все заботятся о своих родных и природе, которая достанется им в наследство.

- Как вам сказать одним словом, кто мы? Наверное, мы - люди, которые уважают природу, хотят ее совершенствовать, создают пространство любви для своих потомков. Вот и все, - объясняют поселенцы.