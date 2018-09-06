2018-09-06T12:27:14+03:00
Конкурсы и тесты

Тест-прогулка: Хорошо ли вы знаете историю самого старого района Самары?

Предлагаем прогуляться по Самарскому району, ведь здесь начинается история нашего города, и проверить свои знания по краеведению
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Приглашаем прогуляться по родному городу и вспомнить его историю.Приглашаем прогуляться по родному городу и вспомнить его историю.
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1Сердце Самарского района - площадь Революции. В ее центре - памятник Ленину. До революции на его месте стоял монумент российскому царю. Какому?

Памятник русскому царю и памятник вождю революции
Правильный ответ:До революции на месте памятника Ленину стоял монумент царю-освободителю Александру II.

2По ул. Куйбышева (до революции - Дворянской) и ул. Степана Разина (до революции - Алексеевской) отправимся к самой старой площади Самары - Хлебной. Почему она получила такое название?

Хлебная площадь. Конец XIX века
Правильный ответ:Хлебная площадь в XIX веке была купеческим центром города. Здесь торговали зерном.

3На Хлебной площади самое заметное здание - старая пожарная часть с каланчой. Мимо него точно не пройдешь! В XIX веке каланча была самым высоким зданием Самары. Какова ее высота?

Самарская пожарная каланча
Правильный ответ:Высота самарской пожарной каланчи была 20 м. Это примерно высота современного 7-этажного дома.

4Кстати, в здании с каланчой работает музей пожарного дела. А чуть в стороне от него - красивое здание с белыми колоннами в стиле неоклассицизма. До революции здесь была биржа. Чем на ней торговали?

Здание самарской Биржи
Правильный ответ:На самарской бирже на Хлебной площади шла торговля зерном.

5Присядем отдохнуть на лавочку под раскидистыми вязами в сквере на Хлебной площади. В его центре - памятник соратнику Ленина, основателю ЧК, борцу с контрреволюцией, Феликсу Дзержинскому. Какое прозвище дали революционеры своему товарищу по классовой борьбе?

Памятник Феликсу Дзержинскому
Правильный ответ:За сильный характер и беспощадность к врагам революции товарищи по борьбе дали Дзержинскому прозвище "Железный Феликс".

6Всмотритесь вдаль! Видите высокое здание в стиле модерн на берегу реки Самары? Это старый элеватор, построенный в 1916 году. До революции торговля хлебом процветала в нашем городе - недаром Самару называли "русским Чикаго". А старый элеватор считался крупнейшим в...

Старый самарский элеватор
Правильный ответ:Старый самарский элеватор на момент его открытия в 1916 году был самым большим зернохранилищем в Европе.

7По улице Крупской (Старо-Самарская) и улице Водников (Преображенская) отправимся к месту слияния Самары и Волги. Здесь начинался город. В каком году князем Григорием Засекиным была построена первая самарская крепость? Подсказка: это год основания нашего города.

Копия самарской деревянной крепости
Правильный ответ:Годом основания Самары считается 1586. Когда по приказу воеводы Засекина на берегу двух рек, Самары и Волги, была построена первая деревянная крепость.

8Пойдем дальше и поднимемся на мост на улице Главной. Он связывает заречье с историческим центром Самары. Старый мост был открыт в 1954 году. За свою более чем полувековую историю он повидал немало. В начале 70-х мост был разрушен. Какая трагедия случилась на старом самарском мосту в мае 1971-го?

Трагедия на мосту через реку Самару в 1971 году
Правильный ответ:В мае 1971 года вода в реке Самара сильно поднялась, и сухогруз «Волго­-Дон­ 12» не смог пройти под пролетом моста, разрушив его.

9Со старого самарского моста открывается отличный вид на город и на строящийся Фрунзенский мост. Современный путепровод сооружают по последнему слову инженерной мысли. Сколько полос автомобильного движения будет на новом Фрунзенском мосту?

Строящийся Фрунзенский мост
Правильный ответ:На новом Фрунзенском мосту движение транспорта будет 6-полосным.

10А еще с моста можно полюбоваться на место, где встречаются Самара и Волга, и красивую стрелку береговой линии на месте слияния двух рек. Что сейчас находится в этом живописном месте?

Стрелка на месте слияния рек: Самары и Волги
Правильный ответ:На стрелке рек Самары и Волги находится грузовой порт.

11Вернемся на берег Волги, пройдемся до речного вокзала. К его пристаням пришвартовываются пассажирские и круизные суда разных типов. Сколько причалов у Самарского речного вокзала?

Причалы Самарского речного вокзала
Правильный ответ:У самарского речного вокзала 6 причалов.

12Рядом с речным вокзалом - высотное здание гостиницы "Россия", в советское время она считалась самым престижным отелем города, из ее окон открывается живописный вид на Волгу и исторический центр Самары. Сколько этажей у высотки гостиницы "Россия"?

Гостиница "Россия"
Правильный ответ:У самарской гостиницы "Россия" 12 этажей.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Видимо, вы редко бываете в историческом центре Самары. Гуляйте по старым улочкам города чаще!
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