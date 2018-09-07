Для ума и настроения: Капитальный ремонт и техническое оснащение сельским школам подарило АО «Транснефть - Приволга»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T23:27:26+03:00

Всего в течение трех лет АО «Транснефть - Приволга» отремонтирует и оборудует современные классы для изучения физики, химии и математики в 27 школах Самарской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областей.

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Солнечный желтый интерьер, новые учебники, полностью оборудованные лаборатории. В селе Домашка школьников встречают обновленные кабинеты физики, химии и математики. Теперь учиться точно станет интереснее. А если кто-то заскучает и будет смотреть в потолок, все равно увидит книги и микроскопы. Такой вот необычный дизайн.

- Даже не ожидала, что будет так красиво! - в восторге ученица 11-го класса Наталья Фролова. - Очень хорошие кабинеты. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этом! Думаю, обучение станет намного легче в таких оборудованных кабинетах. Для меня лично это важно, ведь я планирую сдавать физику и поступать в СамГТУ, чтобы потом, возможно, работать в «Транснефти».

АО «Транснефть - Приволга» участвует в реализации корпоративной программы ПАО «Транснефть» развития школьного образования на 2017-2019 годы. Цель программы - создать условия для успешной учебы в малых городах и селах России. В этом году капитальный ремонт провели в кабинетах математики, химии и физики пяти учебных учреждений: средней школы №3 г. Бугуруслана Оренбургской области, школ поселков Просвет Волжского района и Прогресс Хворостянского района, школы села Домашка Кинельского района, школы №1 им. И.М. Кузнецова в селе Большая Черниговка Самарской области. В кабинетах заменили окна и двери, электрику, отремонтировали потолочные покрытия, пол и стены. Сделан ремонт и в лабораторных комнатах. На выделенные предприятием средства закуплена мебель, интерактивные доски, компьютерная техника, учебные пособия, мультимедийное оборудование.

- Мы очень рады современному красивому ремонту. Все сделано на «отлично»: от наливных полов до последней пробирки в лабораторных, - благодарит Валентина Ходакова, директор школы с. Домашка. - Все соответствует санитарным нормам и правилам, есть сертификаты качества на каждый материал. Лаборатории и лаборантские соответствуют всем образовательным стандартам. Теперь большая ответственность ложится на учителей. Потому что не показать высокие результаты на ЕГЭ при таких условиях мы просто не имеем права!

- Корпоративная благотворительная программа «Транснефти» по развитию школьного образования нацелена на стимулирование интереса детей к наукам и повышение эффективности обучения, - рассказал главный инженер АО «Транснефть - Приволга» Андрей Тащилин. - Интерес к школе в селе Домашка не случаен: своих будущих специалистов предприятие начинает готовить со школьной скамьи, поэтому и вкладывает средства в развитие материально-технической базы учебных заведений. В Домашке живут семьи специалистов, работающих на площадке «Самара». Программа «Школа - вуз - предприятие», которую реализует «Транснефть - Приволга», в течение трех лет охватит все регионы присутствия акционерного общества - малые города и села Самарской области и еще пяти регионов Поволжья. Так что те школьники, которые впоследствии выберут для себя профессии, связанные с нефтяной отраслью, со временем вольются в успешную и креативную команду «Транснефти». Для ребят это означает одно - ясные перспективы на будущее. А это главное.