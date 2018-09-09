Ко дню рождения города строили мосты, устраивали «Аксеновские чтения», а завод газировки оплачивал Киркорова

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-08T12:04:57+03:00

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Сегодня нашему городу исполнилось 432 года. Вы уже тестируете культурно-праздничное меню? А мы напоминаем, как наш город отмечал свое рождение в разные годы.

Первый День города в мае 1983-го

В СССР каждое событие планировали загодя. Как минимум за полгода. Ко Дню города устраивали ярмарки, где можно было купить одежду, в магазинах не было того, что «выбрасывали» на ярмарочные прилавки.

- Я организовал самый первый День города в Куйбышеве, это был 1983 год, - рассказал «КП-Самара» известный в городе режиссер Михаил Фаерман. Он много лет ставил дни города. – Тогда на площади Куйбышева не отмечали новый для нас праздник. Торжества проходили около речного вокзала. Основной темой была роль Куйбышева в Победе, повторяя 9 мая, опускали в Волгу венки.

Стеньки Разина челны в 86-м

Куйбышев 1986 год, праздновали в каждом районе городаФото: Соцсети

Впервые на главную площадь впустили День города к 400-летию Самары/Куйбышева - в 1986 году. Самая крупная в Европе площадь предназначалась для парадов и демонстраций, там разрешили ярмарку. Привыкшие к дефициту куйбышевцы были сражены изобилием кондитерских изделий необычайной красоты, покупали лимонад «Золотой ключик», бутерброды с колбасой и бужениной, пироги и коробки конфет. Играла музыка, выступали народные коллективы.

- 400-летие города было событием, шефство над мероприятиями брали все предприятия Куйбышева, бюджет впечатлял, - продолжает режиссер. – Это не просто разовое шоу с салютом, а серия больших праздников во всех районах Куйбышева, их отмечали год.

Тогда знаменательным датам посвящали достижения. К примеру, закончили реконструкцию здания филармонии (бывшего театра-цирка «Олимп»), в Приволжском микрорайоне украсили деревянными арками дворы, построили Зубчаниновский мост.

Но основное действо проходило на набережной и на Волге. Кажется, пришли на набережную все: самыми удобными местами стал склон на площади Славы, по Волге плыли Стеньки Разина челны. О лазере тогда еще знали только самые продвинутые, но уже в 1986-м лазерным лучом писали слово «Победа» и даты «1941-1945».

Ярмарка на площади Куйбышева в День городаФото: Соцсети

В 90-е «Пепси» привезла Киркорова, а Иван Демидов – Женю Белоусова

В 90-е годы в праздники города Самара рвала со своим прошлым, разрывала границы. По словам Михаила Фаермана, во времена «мэрства» Олега Сысуева в нашем городе зародилась традиция «Аксеновских чтений». Автор «Острова Крым» и «Московской Саги» жил в Америке, но приезжал к нам, его визиты переросли в фестиваль «Из века XX в век ХХI». На рубеже мая - июня приезжали Василий Аксенов, Евгений Попов, Андрей Вознесенский, Эльдар Рязанов, «Арсенал» Алексея Козлова и «Машина времени» Андрея Макаревича. Тогда Эльдар Александрович узнал дом на ул. Фрунзе, где сейчас его музей. Режиссер откровенничал со сцены, потом газеты цитировали, что ему не хватает денег на жизнь и он вынужден сдавать в аренду дачу.

Ко дню рождения Самары в 1996 году давали спектакли московские театры «Сатирикон» Константина Райкина и «У Никитских ворот» Марка Розовского, а также международная команда архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Италии, Голландии, Австрии собирались в музее А.Н. Толстого, обсуждали реставрацию старого города. Правда, до нее дело так и не дошло.

- Сложно назвать звезд, которых мы не привозили на День города, - вспоминает Михаил Фаерман. – В городе совсем не было денег, но представители зарождающейся буржуазии складывались на звездные визиты. Так в 1997-м приезжал Филипп Киркоров, площадь была заполнена «под завязку», а спонсором была «Пепси-кола».

Наш земляк Иван Демидов был горд собой, что привез сюда Женю Белоусова. Для исполнителя песни «Дева-дева-девочка моя» это был один из последних концертов. Говорят, в 90-е Демидов перевозил в Самару почти весь «Музобоз».

В «нулевые» разыграли машину

В 2002-м году на День города приезжал Никита Джигурда, тогда он не был таким эпатажным. Народ обожал его за «Любить по-русски», а громогласный актер успел раздать автографы. В этот же вечер на площади Куйбышева разыграли вазовский автомобиль.

- Я провел много дней города, все они были похожи тем, что приглашенные звезды опаздывали - все, исключений не помню, - вспоминает ведущий и шоу-мен Валерий Текучев. - Режиссер мне говорил: «А потанцуйте с площадью!». И вот минут 15-20: «сколько мальчиков?», «а сколько девочек?», «кто лучший». Мы тогда подружились с «Hi-Fi», с Тимофеем мы и потом встречались, общались. Приезжали «Смысловые галлюцинации», «Отпетые мошенники».

Дни города – это еще и возможность познакомиться с творчеством земляков.

- По-моему, в 2005 году я в День города пел на сцене площади Куйбышева «Живи для России», это песня наших самарских авторов. Музыка Евгения Митрофанова, а слова Людмилы Хаустовой. И вот я со сцены смотрю на площадь и понимаю, что прекрасно вижу людей, один знакомый мне даже помахал.

В посткризисный 2009 звезды на рождение Самары не приезжали.

День города перенесли на сентябрь

В 2010-м пела группа «Корни», в 2011 году приезжала Юлия Савичева и было грандиозное шоу фейерверков из разных городов.

В 2012-м – праздник перенесли с мая на сентябрь. Тогда выступал Иосиф Кобзон и оперная дива Мария Максакова.

- Это самое яркое воспоминание, когда был карнавал от «Ладьи» до ЦСК ВВС, королем карнавала стал Александр Морозов из «Кривого зеркала». На «Эксцентричной Самары» выступили уличные театры Италии и Франции, «Куклы дядюшки Пежо» из Питера – что-то похожее сейчас делает «Пластилиновый дождь». Вот точно не помню, но кажется тогда шел сильный дождь и над артистами держали большой зонт, - рассказал режиссер Алексей Щербинин.

Карнавал. Самара 2012 год. Праздник в сентябре.Фото: Соцсети

В 2013-м – группа «Браво», в 2014 фестиваль классической музыки у «Ладьи», хедлайнер - группа «Би-2».

В 2015-м были Полина Гагарина, «На-На» и Хор Турецкого, а в 2016 - Гагарина, Лев Лещенко и «Любэ» В прошлом году приезжала «Дискотека Авария».

В этом году «Би-2» снова порадуют самарцев концертом. Кроме того, выступят группы «Моя Мишель», Cheese People и другие. На площадке «КП-Самара» концерт дадут экс-солист «Синей птицы» Сергей Дроздов и группа «Пинта кофе».

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