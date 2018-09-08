«Музей Модерна я узнала по ветру»: как самарцы ощущают город вслепую

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-08T20:42:50+03:00

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Запах Том Сойер феста

Ко Дню города радио «КП-Самара» подготовило специальный проект - слепую экскурсию «Почувствуй Самару». Мы пригласили четверых самарцев покататься пару часов по центру города с завязанными глазами, чтобы совершенно иначе его ощутить, услышать звуки и ароматы, попробовать наощупь. С нами в новеньких автомобилях «Фольксваген» от Автоцентра «Премьера» прокатился краевед, историк и наш радиоведущий Андрей Артемов.

Слепая экскурсия стала приключениемФото: Альберт ДЗЕНЬ

Всем участникам перед стартом предложили надеть повязки на глаза - маршрут неизвестен. Каждый должен угадать, куда же их привезли. Это роднит нашу экскурсию с квестом.

Первый адрес: Фрунзе, 149. Помогаем участникам выйти из машин, предупреждаем, где бордюр или яма.

- Вы слишком тянете меня за руку, - замечает участник Георгий. Он первым интуитивно приблизительно определил место. – Это сад музея Толстого.

Как раз во дворе работала парочка волонтеров с Том Сойер феста. Доносился запах краски и старого дерева. Наша гостья Мария сразу уточнила про проект восстановление городской среды. Бинго! Всем разрешили снять повязки. Андрей рассказал, что этот дом и соседняя постройка – одно усадебное место, ему уже два века. Первый владелец – чиновник Николай Лужников. А последние - мещане Любимовы и поручик Виктор Гордиковский.

- Мне кажется, водитель немного петляет, чтобы нас запутать, - рассуждает Георгий. – Я подобно Шерлоку Холмсу пытаюсь вычислить каждый поворот. Ноги становятся особенно чувствительны к неровностям плитки и провалам в асфальте.

"Фольксвагены" от Автоцентра "Премьера" быстро мчали экскурсантов по маршрутуФото: Альберт ДЗЕНЬ

«Чукотка» от купцов Шихобаловых

На второй локации задание немного усложнилось. С завязанными глазами непросто переобуваться и надевать бахилы проблематично. Заходим в котейню «Чукотка».

- Котами пахнет! - почти синхронно сказали участники. Но им известно только котокафе, поэтому точное название котейни на ул. Молодогвардейской не сказал никто. Помимо нового для посетителей атмосферного места и котокомпании с разными характерами, они узнали о купеческом особняке 1857 года.

Не все коты добродушныФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Этот дом купил Емельян Шихобалов, знаменитый представитель купеческой династии. В частности, Емельян был одним из строителей кафедрального собора, который размещался на месте площади Куйбышева. В 1902 году этот дом перешел родственнику – Павлу Шихобалову, он построил себе знаменитый «дом с атлантами». Скоро там будет корпус нашего художественного музея. В 1927 году в строении открылась самарская студия кинохроники, там снимали документальные фильмы о городе.

А еще в здании, где мы гладили кошек, находилось ПТУ завода КИНАП – киноапаратуры. Это учебное заведение закончил советский актер Евгений Лебедев, сыгравший деда из фильма «Свадьба в Малиновке», который все время говорил: «Опять власть меняется»

Подсказки от трамвая и ветра

Перед нами уникальные ворота с крыльями бабочки, они ведут в особняк Курлиной - один из самых красивых в Самаре.

- Ой, вы пытаетесь меня поцеловать? – внезапно спрашивает Анна. Георгий немного смутился, он, дотрагиваясь до кружева металла, коснулся лица незнакомки. Неловкость прервала ее подруга Маша: услышав звук трамвая, тут же угадала Музей Модерна.

Музей модерна угадали по сквознякуФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Как только мы вышли из машины, почувствовался сильный ветер, - заметила Мария. – Это характерно для нескольких районов Самары, а я очень хорошо знаю центр, различные спуски к Волге. На Красноармейской всегда сквозняк. Когда раздался стук трамвая, убедилась!

Адрес Молодогвардейская, 194, где на входе в Строительный университет можно пальцами потрогать очертания камня, стал последним. Ко Дню города уже перекрыли дороги и подъехать к знаменитому «Дну» не получилось. Аромат хмеля, что волжский ветер приносил с пивзавода, мы ощущали уже без повязок, спускаясь по кованной лестнице и слушая приятный баритон Андрея Артемова. Он рассуждал, социальное дно или все-таки близость к Волге легли в основу легендарного названия.

Повязка помогла ощутить Самару по-новомуФото: Альберт ДЗЕНЬ

КОММЕНТАРИИ ГОСТЕЙ

Елена:

- Мне очень нравится в темноте. Как только надела маску, проснулись новые ощущения на кончиках пальцев. Угадывать было сложно, я ничего не знала об этом камне, теперь хочется больше узнавать о старой части нашего города.

Анна:

- Это было странно и в то же время удивительно. Я мало, что угадала. Сначала было страшно, что упадешь. А потом просыпается интрига, прислушиваешься к звукам и запахам. Прекрасное приключение!

Эта слепая экскурсия стала первой, но далеко не последней. О следующем приключении мы обязательно сообщим, и, возможно, вы станете его участником. Следите за новостями на kp.ru.