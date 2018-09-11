Кто мычит в художественном музее? Для своих первоклассников ССК устроила необычную экскурсию

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-11T07:54:30+03:00

Третий год ССК поздравляет первоклассников с Днем знаний познавательной экскурсией и полезными подарками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году 90 детей сотрудников Самарской сетевой компании отправились в первый класс. По доброй традиции для первоклассников устроили экскурсию и порадовали подарками.

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В Самарском областном художественном музее первоклассники нашли корову, побывали в лесу и застали крупное морское сражение. Так прошла интерактивная экскурсия для детей сотрудников Самарской сетевой компании. Вот уже третий год предприятие поздравляет первоклассников с Днем знаний познавательной экскурсией и полезными подарками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/668235" frameborder="0"></iframe> Для своих первоклассников ССК устроила необычную экскурсию.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Так сложилось, что в этой акции участвуем уже второй раз, - делится впечатлениями Юрий Гришин, он уже много лет работает электромонтером в ССК. - Кирилл, мой младший сын, в этом году пошел в первый класс, и в честь этого Самарская сетевая компания пригласила нас в Художественный музей. Признаюсь честно, я сам здесь раньше никогда не был. Когда в первый класс пошел мой старший ребенок, ССК приглашали нас в музей Алабина. Было интересно. А еще нам подарили целый портфель с канцтоварами, там было все необходимое для школьника.

Экскурсией первоклашки остались довольныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оказалось, что почти все, кто в этот день пришли на экскурсию от компании ССК, впервые попали в Самарский художественный музей. Поэтому и родители, и дети с большим интересом осматривали не только полотна великих художников, но и интерьер музея.

На мраморной лестнице гостей встретила методист Инга Чибикова. Она рассказала немного об истории здания, напомнила правила поведения в музее и пообещала ребятам увлекательную игру.

- Замечательно, что вы начинает свой учебный путь с нашего музея. Музей - это важная часть жизни человека, здесь застыло время, - обратилась к гостям методист. – На этой мраморной лестнице, на старинном паркете отпечатывается каждый день.

Дети с большим интересом осматривали не только полотна великих художников, но и интерьер музеяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ребята робко поздоровалась с музеем,и поднялись на второй этаж, держась за мраморные перила широкой лестницы. Здесь началось самое интересное - игра «Музейная шкатулка».

- Это не простая шкатулка, - указала на коробочку Инга Чибикова. - В этой шкатулке собраны звуки, запахи и предметы. Сейчас мы услышим аромат и найдем картину, на которой присутствует этот запах, послушаем звук и поищем, где он может быть изображен, увидим предмет и подумаем, кто из художников его нарисовал. Запах или звук?

В поисках варенья

Первоклассники смело выбрали запах. Из шкатулки методист достала небольшой флакон, открыла и поднесла к детским носикам.

- Это ландыши?

- Нет, это малина! - раздались голоса.

- Да, это аромат ягод. На какой картине изображен этот аромат? - заинтриговала их Инга Чибикова, и ребята разбрелись по музейному залу в поисках картины с ягодами.

- Тут, кажется, варенье варят, - неуверенно заметил русоволосый Кирилл и оказался прав.

Картина Владимира Маковского «Варят варенье» по размеру небольшая, но очень душевная. Бабушка с дедушкой удобно устроились в саду и заготавливают на зиму вкусное угощение. Детям предложили придумать, для кого герои картины варят варенье, о чем разговариваю, про что думают.

Картины ребята угадывали в том числе и по запахуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Немного больше времени понадобилось, чтобы найти картину “Коровы на водопое” Михаила Клодта. Как только ребята услышали мычание, сразу догадались, кто должен быть изображен на полотне и приступили к поиску. Оказалась картина в соседней комнате. А вот картину Ивана Шишкина “Ель” обнаружили сразу же, как только почувствовали запах сосны. Так дети с интересом рассматривали полотна именитых творцов и не заметили, как пролетела часовая экскурсия.

В Самарском областном художественном музее первоклассники нашли корову, побывали в лесу и застали крупное морское сражение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музеи должен побывать каждый

- Мне больше всего понравился художник, который лечил животных - Архип Куинджи. Я тоже люблю рисовать, особенно портреты, - призналась юная Полина.

- А мне по вкусу лес, который рисовал Иван Шишкин, - добавила ее сестра Арина. – Обязательно сюда приду еще раз и приведу друзей.

Сестры Полина и Арина – двойняшки, они обе пошли в этом году в первый класс. На экскурсию они приехали из области, в дороге провел около часа. Папа сестренок уже несколько лет работает в ССК. Онс большой любовью отзывается о своей работе и очень благодарен за экскурсию, ведь он тоже оказался в художественном музее впервые.

Экскурсия очень увлекла маленьких посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот Роман в ССК всего полгода, и еще не привык к таким сюрпризам. Его дочка Анна экскурсией осталась довольна, еще больше она образовалась целому рюкзаку полезных школьных предметов.

- Анна очень любит музеи, часто в них ходит с мамой, а я вот редко такие места посещаю, поэтому мне сегодня было, наверное, также интересно, как и ей. Я совсем не ожидал такого подарка от компании, было здорово!