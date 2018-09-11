«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-11T17:30:53+03:00

Кириченко (крайний слева) находится под следствием, а Кадальков (рядом с ним) уже осужден Фото: Личный архив героя публикации

По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти

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В марте 2018 года в 6:00 в квартиру к Александру Кириченко пришли сотрудники ФСБ с постановлением на обыск.

- Руки за спину!

Документы, связанные с летной работой на Ан-26, изъяли. Дальше – протоколы, ночь в СИЗО, суды, подписка о невыезде.

Оказалось, проблема в том, что Кириченко и другие члены экипажа эвакуировали население из Чернобыля и за это получили удостоверения ликвидаторов аварии.

«Люди ломились оттуда»

Александр Кириченко, Михаил Курдюков и Олег Сухинин работали на «Прогрессе». В 1986-ом году они летали на Ан-26 по заданию завода – садились на аэродромы Борисполь, Жуляны, Овруч, Святошино.

- С апреля 1986-го нас почему-то стали часто отправлять в Украину, - вспоминает в то время второй пилот Александр Кириченко. - Мы отвозили и забирали какие-то грузы. Нам говорили, что по программе «Энергия – Буран». Но кто сейчас знает? Дали задание – мы летим.

Самолеты завода «Прогресс» относятся к ведомственной авиации, а потому у них было право садиться на гражданские и военные аэродромы. С 20 по 30 июня 1986-го года экипаж несколько раз летал на территорию, которой теперь называют зону отчуждения.

- Прилетаем, выполняем задачу и нам нужно срочно обратно. В Житомирской области на гражданских аэродромах не протолкнуться. Люди оттуда ломились, керосина рейсовым самолетам не хватало, - рассказывает Михаил Курдюков, бортоператор. - Выручали нас военные на аэродроме Овруч. Мы просили дать керосин, а они ставили условие – надо забрать людей. Кто там, что там – нас не касалось. На машинах, на автобусах приезжали люди, умоляли нас их забрать. Нет проблем, раз есть такая возможность. И летели мы по маршруту Курск-Волгоград-Самара – по зоне отчуждения. Только об этом ничего не знали.

Руководство завода подтверждает: Кириченко участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС в качестве второго пилота. Такие документы есть на всех героев публикацииФото: Из личного архива героя публикации

Мылом мыли самолеты

По прилету судно проходило дезактивацию.

- Обрабатывали его в специальных костюмах, - делится авиатехник Олег Сухинин. – Мы удивлялись еще. А потом на следующий день я сам мыл самолет с мылом, отмывали

радиоактивные частицы. Доплачивали еще за это. Ну не знали мы ничего – что, как и почему? У нас секретное предприятие, вокруг аварии секретность, кто нам что будет объяснять?

Почти сразу у летчиков начались проблемы со здоровьем.

- Я молодой пацан, мне 25 лет, только женился. Как начало давление скакать – 170/70. Еще год назад на медкомиссии все шутили, что здоровье идеальное и надо в космос, а не на Ил-14. Врачи сделали заключение: увечье, связанное с аварией на ЧАЭС, - рассказывает Олег Сухинин.

Второй пилот Ан-26 Александр Кириченко попал в больницу с ишемической болезнью сердца и гастритом. И Кириченко, и Курдюков в итоге получили инвалидность. В причинах тоже – авария на ЧАЭС.

«Мешок бросал в реактор? Значит, не ликвидатор»

В 1997 году руководство завода централизованно подготовило документы и обратилось в Минтруда. После проверки летчикам выдали удостоверения ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

- В 2002 году нас вызвали снова, - говорит Кириченко. – Сказали, что удостоверения нужно менять. Мы под диктовку написали заявления. Все. Нам выдали новые удостоверения. Подтверждающие документы запрашивали на «Прогрессе». Мы к этому времени уже ушли на пенсию, и к заводу отношения не имели.

Теперь УФСБ по Самарской области судится с людьми, которые эвакуировали население с зараженной зоны. Дело возбудили по факту мошенничества. Чернобыльцев обвиняют в том, что они умышленно переврали все факты и прибавили себе заслуги.

- Да мы до 1989 года мы даже не слышали об этом ничего. Вспомните, какая секретность была вокруг аварии. А нам говорят, что мы якобы умысел имели, когда летали туда, - возмущаются летчики. - Главная проблема - недоученность. Спрашивают: «А ты мешки бросал в реактор? Значит, ты не ликвидатор. Полеты для льгот должны совершаться в 30-ти километровой зоне. Вас там не было».

Прогрессовцы и не отрицают: в Припяти не были. Об этом они нигде и не говорят.

- Зона отчуждения на самом деле намного больше, чем 30 километров, - убеждает Александр Кириченко.

«Жалко мужиков»

В 2015 году Постановлением правительства зоной отчуждения в России признали Брянскую область. В зоне отчуждения на территории Украины – несколько населенных пунктов Овручского района, как раз рядом с военным аэродромом.

- В составе экипажа АН-26 выполнял согласованные полеты по военной линии в зоне отчуждения, потому что вылетали с военного аэродрома. Через Брянскую область мы возвращалась на аэродром базирования в Куйбышев. Так что не так мы сделали 32 года назад не так, что сейчас нас считают мошенниками? – не понимает экипаж.

По ст.13 закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», он распространяется на ликвидаторов последствий аварии, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ.

Основное, на чем настаивает сторона обвинения: экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти. В суде разговор короткий:

- Вам приказ давали лететь на военный аэродром?

- Командир решал.

- Ну, ни с кем вы не согласовывали, - подытоживает прокурор.

- Да если бы мы сидели ждали на гражданском аэродроме, пока нас заправят, нас бы всех поувольняли! – возмущаются чернобыльцы.

- Вот вы и выбрали, теперь уголовное дело у вас появилось, - вдруг не сдерживается обвинитель. Правда, потом, в перерыве, вздыхает. – Жалко мужиков. Если бы документы были в надлежащем виде, тогда и вопросов бы не было. А так…

Прогрессовцы и не отрицают: в Припяти не были. Об этом они нигде и не говорят.Фото: Из личного архива героя публикации

Ищут настоящих мошенников, а нашли нас

Следствие давят: вы мошенники, потому что подделали документы, а на самом деле к ЧАЭС никакого отношения не имеете.

«Летный отряд не направлялся на работу в 30-километровую зону отчуждению. Управление труда обманули и ввели в заблуждение», - указано в обвинении.

Фиктивными считают сразу несколько документов: письмо-ходатайство «Прогресса» о выдаче удостоверений работникам летного отряда 1986-1987; список работников, которые летали в район аварии; справку завода «Прогресс»; задание на полет Куйбышев-Саратов-Борисполь-Куйбышев. Про диагноз говорят: чернобыльцы ввели врачей в заблуждение, вот они и диагностировали неверно.

- А мы не подделывали ничего, - продолжают настаивать летчики. – Все документы готовило руководство завода. У следствия претензии именно к документам 2002 года. Мы уволились к тому времени. Да и в архиве никакие полетные задания так долго не хранятся. Кто делал эти документы, непонятно. По ним мы летали в Припять, но не было нас там. Олег Сухинин почему-то включен в полетное задание, хотя как авиатехник он к к нему отношения не имеет. Да и вообще в то время летал на Ил-14, а не на Ан-26. Наши

должности переврали…Все эти документы мы не подавали. Сфабрикованное дело. Ищут настоящих мошенников, а нашли нас.

За все это летчикам грозит реальный срок лишения свободы. Таких только по Самарской области больше 100 человек. С каждого из пенсионеров требуют взыскать около 9 млн рублей – все якобы незаконно полученные выплаты.

В 2016 году сотрудники УФСБ России по Самарской области уже обвинили в мошенничестве 12 пенсионеров, признанных ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Алексей Юшкин, адвокат:

- Это уже не первая история подобного рода с чернобыльцами. Проблема в том, что, когда меняли удостоверения, многие захотели легких денег и понаписали себе везде «Припять», особо не задумываясь, что это и где. Тогда органы власти, назначающие выплаты, начали перепроверять документы. Оказалось, что ошибки сделаны у многих. И всех ликвидаторов взяли под одну гребенку, не разбираясь – кто и как оформлял документы. На «Прогрессе» в момент переоформления удостоверений, насколько мне известно, была нестабильная ситуация и руководство не уделяло должного внимания таким «мелочам». У героев публикации загвоздка в следующем: они фактически самовольно выполняли работы по эвакуации. Работы по ликвидации аварии на ЧАЭС признаются таковыми, если выполняются по приказу исполнительного органа власти. Здесь же такого, увы, не было. Остается доказывать, что изначально предоставляли оригинальные документы.