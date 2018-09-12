Стекло падало на зевак, машины и пожарных: пожар в самарской многоэтажке на 5-й просеке мог произойти из-за шашлыка рабочих?
На 5-й просеке в Самаре вечером 11 сентября было неспокойно. На последнем этаже дома 113 вспыхнул крупный пожар. Да такой, что языки пламени были видны из многих точек города. А все потому, что в 19-этажке горел балкон пентхауса.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 22:29. На место происшествия незамедлительно выехали 21 пожарный и 7 единиц техники. Уже на месте МЧСовцам стало понятно, что горят 20 кв. м, на которых был строй материал
- Живу на третьем этаже этого дома, - вспоминает Светлана. - Около 11 вечера позвонил муж, сказал что многоэтажка горит и чтобы мы выходили с детьми, взяв документы. Только я вышла, посыпалось стекло, которое прикрывало балкон сверху.
В плотной многоэтажной застройке возгорание может привести к трагедииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как вспоминают очевидцы, пожарные прибыли на место оперативно. Несмотря на то, что пожарные спецмашины не могли проехать к многоэтажке из-за припаркованных автомобилей
- Наблюдал за всем из окна, - рассказывает Степан. - Когда пожарный стал подключать гидрант к выводу в доме. Посыпалось стекло. Он отбежал, а крупный кусок с 19 этажа буквально разрубил шланг.
Пострадали от рухнувшего на землю стекла, к счастью, только автомобили. Например, больше всех досталось паркетнику "Toyota RAV4".
Пожар на 5-ой просеке в Самаре 11 сентября 2018: горел пентхаус.
О причинах пожара пока говорить рано, ведь эксперты только начали их выяснять. Но местные жители сходятся на том, что без рабочих, делавших ремонт в пентхаусе, не обошлось.
- Знаете, в 117 доме буквально две недели горел такой же балкон, там тоже делали ремонт, - говорит Зинаида Петровна, живущая в доме 115. - А в 113-м, как я слышала, рабочие чуть ли не шашлыки жарили. Вот и дожарились.
Огонь охватил пентхаус на 19 этаже дома № 113 на 5-ой просекеФото: Соцсети
С пожаром спасатели справились в 23:17. После этого жильцы дома вернулись в свои квартиры. По предварительным данным, чужая жилплощадь не пострадала. Хозяин элитной квартиры в ней пока не живет и, возможно, даже не знает, что с ней произошло.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар на 5-ой просеке в Самаре: горел пентхаус на 19 этаже
Вечером 11 сентября на 5-ой просеке в Самаре произошел пожар в многоэтажке (видео) (подробности)