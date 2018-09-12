«Тренинги устроены таким образом, что никто ничему не учит»: откровения организатора бизнес-семинаров

СЕГОДНЯ 21:29 2018-09-12T22:26:34+03:00

На сеансах модного бизнес-тренера Тони Роббинса (цена которых, кстати, от 20 до 500 тысяч рублей) люди приходят в экстаз, порой напоминающий истерику. Фото: Company/Netflix

Что происходит за кулисами бизнес-тренингов и почему люди скупают на них билеты?

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После нашумевшего тренинга Тони Роббинса (который собрал в Москве «Олимпийский» с ценами до 500 тыс. руб. за билет) народ задумался: эти заокеанские коучи-тренеры чему-то учат или просто виртуозно разводят на деньги?

Редакция «КП» - Самара» нашла организатора подобных акций, которая на условиях анонимности согласилась рассказать о закулисье бизнеса тренингов.

НЕ УЧАТ, А ПРОДАЮТ

- Я не исключаю, что существуют полезные «тренировки». Возможно, где-то там, в идеальной вселенной... Но за свою карьеру помощника руководителя бизнес-тренингов я усвоила только один урок - все это бесполезная трата денег. Ничего оригинального и полезного, чего бы вы не могли найти самостоятельно, в вашу голову не вложат.

Вообще российский рынок тренингов устроен таким образом, что никто ничему не учит. У нас только продают: себя и якобы знания. На сцену выходят молодые прилизанные мальчики в костюмах. И они начинают рассказывать: «Снимите шапку всезнания! Вы ничего не знаете! А вот мы…» Говорят про то, сколько у них машин, какие телефоны, где они живут и куда ездят отдыхать.

Участники - часто молодые люди, которые мечтают о красивой жизни. Они насмотрелись на родителей и не хотят жить так же, работая в офисе с 9 до 18или стоя на заводе по 12 часов. Они хотят все и сразу, не прилагая никаких усилий. А потому слушают с открытым ртом. Потому что их учат, образно выражаясь, «как похудеть, обжираясь на ночь».

Тренинги за 1 - 3 тысячи рублей - это первая ступенька развода. У большинства коучей есть другие программы, более дорогостоящие. И за тысячу вам скажут: «Вы можете жить лучше, для этого нужно купить тренинг за 40 тысяч». Вы приходите на него, а там говорят: «Не получается? У нас есть тренинг еще лучше (но дороже)!»

В массовых тренингах вам из двух часов будут полтора рассказывать об историях успеха выпускников. Никакой прикладной информации вы не получите. На дорогих программах, возможно, дадут чуть больше пользы - вашу идею просто разберут по косточкам и обсудят с другими участниками тренинга. Все!

Хорошо если тренер чего-то достиг в сфере, которой он учит.

В последнее время громкие семинары «Как построить бизнес с нуля» проводят люди, которые на этом и строят бизнес. И больше ничего не умеют. Учат сейчас всему - коммерции, худеть, писать, говорить, отдыхать, читать мысли. И на каждого найдется простак, который купит билет.

ЗАЕЗЖАЯ ЗВЕЗДА

Тренера в город привозят, как и любую другую звезду, фокусника или певца. Договариваются с ним об оплате, снимают помещение и начинают продвигать мероприятие. Чем известнее звезда, тем - естественно - выше цена билетов. Но есть нюанс: многие коучи сами заказывают количество участников. Не удивлюсь, если Тони Роббинс заказывал 40 тысяч человек, поэтому и пришлось снимать «Олимпийский», поэтому и часть билетов распространяли бесплатно - как приглашения. Ему нужна была огромная толпа.

ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ

Какие бы банальные вещи ни говорил тренер, часто в это верят и сами организаторы. Верят даже больше самого тренера. Когда я делала первый семинар, в нашей команде было семь человек. И я единственная впервые услышала про тренера на собеседовании. Остальные на него дышали и писали имя с большой буквы.

Мы работали допоздна, иногда уходили за полночь. И потом, часа в два ночи, в наш общий чат ни с того ни с сего приходили сообщения от главного организатора: «Откуда силы?.. Знаете, я задавался этим вопросом, а потом вспомнил про парнишку-инвалида, о котором говорит наш Тренер. Скажите же, он мощно стучится в сознание?! Стремно потом не найти сил изменить в себе что-то. Организация этого тренинга для нас большой опыт. Мы будем другими! Верьте!»

Так лидер пытался нас мотивировать, хотя про силы его никто не спрашивал.

Атмосферу междусобойчика создают именно организаторы - последователи тренера. Впечатлительные участники подсознательно хотят прибиться и плыть по течению. Примерно по такой схеме работает и выступление самого тренера.

БЕРУТ НА СЛАБО, РАСКРУЧИВАЮТ НА КРЕДИТЫ

Вы будете держаться за руки, прыгать и петь вместе песни. Есть участники, которым это все дико, и они уходят в середине семинара. Я их понимаю. Я бы тоже ушла. Остаются самые эмоционально неустойчивые. И именно под конец тренингов начинается «адский ад».

После часового хвастовства гаджетами, машинами, шмотками учитель спрашивает: «А вам слабо?» Как можно ответить своему вдохновителю: «Слабо»? И тренер предлагает взять в кредит 5 миллионов и купить «Мерседес», как у него. Объяснение такое: вы поймете, что надо как-то отдавать долг, и встанете с дивана. А мы поможем заработать. Самое страшное, что люди действительно берут кредиты.

Есть, правда, более нечестные организации. Они занимаются именно вовлечением в команду наподобие финансовой пирамиды. Вот они гораздо опаснее. Слышала, что женщина в Петербурге бросилась под поезд, когда не смогла оплатить новый этап тренинга.

И еще: такое бизнесобразование никем не регулируется. Это все предпринимательство. Поэтому спросить за банальности, обманутые ожидания и неэффективность не с кого. И за набранные кредиты тоже. Кстати, мы попытались понять, зачем москвичи платят десятки тысяч рублей за 2 часа в компании бизнес-гуру Роббинса.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Психолог Алексей МАВРИН: Истории успеха чаще всего выдуманы

- Люди так устроены, что их главная потребность - ничего не делать и получать выгоду. Отсюда появляются волшебные диеты, которые сделают из вас модель за два дня. Поэтому книги а-ля «Думай и богатей» с советами вроде «Ляг и лежи» раскупают как горячие пирожки. Нам всем нужна волшебная таблетка. Многие почему-то думают: «Вот я схожу на курс к богатому дядьке и тоже стану богатым». Ну я еще такого не видел. Либо в вас есть предпринимательская жилка, либо нет. Все истории успеха, о которых говорят на тренинге, чаще всего придуманы. Семинары если и помогают, то только тем, у кого уже есть бизнес. Все эти коучи, тренеры просто зарабатывают на вас деньги, потому что у них есть к этому способность без всяких курсов. И им даже не нужно придумывать психологические уловки. Это эффект наследства от богатой бабушки. Все мы мечтаем, чтобы на нас свалилось несметное богатство просто так, без усилий.

Юрист Ирина БАБОШКИНА: Помните, что прибыль - это вы

Как уже сказала героиня материала, сфера бизнес-образования никак не регулируется. Доказать, что тренеры - мошенники, невозможно. Вы сами отдаете деньги. Вот несколько советов, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

1. Почитайте отзывы о тренере, к которому собираетесь идти. Чем больше, тем лучше. Тогда сможете составить объективную картину.

2. Критично относитесь ко всему, что вам говорят. Помните, что, скорее всего, перед вами люди, для которых прибыль - это вы.

3. Не тратьте на курсы последние деньги. И уж тем более не верьте обещаниям вроде «больше заплатишь - больше получишь».

4. Не берите кредит под влиянием других людей. Кредиты нужно брать, когда вы точно знаете, что сможете их выплатить, а не надеяться на авось.

«Личных денег» много не бывает! Слушайте на Радио «КП» по будням с 13.05.