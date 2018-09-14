«Вот тебе выручка, дурачок!»: В Самаре отморозок ножом изрезал двух женщин за 2 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-14T13:17:23+03:00

Шокирующее преступление попало на камеру наблюдения, пенсионерка-продавщица пыталась отбиться шваброй, но преступник ее отобрал [видео]

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Самарская полиция ищет опасного преступника. Мужчина едва не лишил жизни двух женщин в магазине «Продукты» на 18 километре Московского шоссе. «КП-Самара» стали известны страшные подробности произошедшего.

7 сентября примерно в 21-35 в торговой точке появляется плотный мужчина. Он сразу вызвал подозрение у 72-летней продавщицы Людмилы Н. и ее знакомой, 48-летней покупательницы Светланы Ш. Неудивительно — лицо незнакомца скрывала маска из пакета, сверху еще прикрытая вязаной шапочкой.

— Быстро выручку сюда! Я сказал, быстро выручку! — преступник достал нож, схватил Светлану и сразу дал понять свои намерения.

— Я тебе дам выручку! — Людмила не согласилась и попыталась помочь подруге. Отогнать злодея она решила ведром и шваброй, которые тот легко отобрал.

Из видео, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, следует, что дальше у налетчика сдали нервы. Он повалил свою «заложницу» напал и начал ее резать, нанося беспорядочные удары. Помощницу тоже пырнул в грудь. Все происходило под жутки вопли и крики потерпевших.

Людмила сдалась: «Вот тебе выручка, дурачок!» — Мало, — пробубнил злоумышленник. — Давай еще.

Но больше не оказалось. Неизвестному ничего не оставалось, как убежать с кроваво добытыми им двумя тысячами рублей.

Пострадавшие же оставались в шоке, боялись, что потеряют много крови и выжить не получится. Женщины вызвали скорую и полицию. Людмила Н. в разговоре с раненой Светланой заявила: «Я ж его знаю».

Местные жители не исключают, что преступление мог совершить этот человекФото: скрин с видео

— По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. Версия о том, что это знакомый пострадавшей, не подтвердилась. Преступник до сих пор находится в розыске, — рассказали журналисту «КП-Самара» правоохранители.

Силовики составили фоторобот изверга, чуть не убившего людей из-за двух тысяч рублей. Местная жителя предоставила «Комсомолке» скриншот с одной из камер наружного наблюдения, которая зафиксировала предполагаемого преступника.

— Есть версия, что это тот самый человек. Та же майка, те же приметы, телосложение, — отметил источник.

Светлану и Людмилу госпитализировали, однако они уже идут на поправку. Расследование преступления сейчас продолжают.

Фоторобот подозреваемогоФото: Из личного архива

Всем, кто знает подозреваемого, просьба обращаться в ближайший отдел полиции и по телефону «02».

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